台積電、聯發科、鴻海掀搶人大戰！「台清交成」設半導體學院 能解決人才荒？

【文 / 譚偉晟、王子承】

「積星太空站求才！」斗大標語搭配造型吸睛的火箭車，這是今年台積電的徵才新策畫，除了在「台清交成」4所頂尖大學招募外，還以行動徵才車走遍5所中字輩大學（中山、中正、中央、中興、中原）與3所科大等多所學校。有別於公司發展的低調耕耘，台積電在招募人才的行動上，比往年加倍高調。

這背後，是台積電史上最大的招募計畫，預計今年要招募8千人。然而，要搶人的不只有台積電，晶片設計龍頭聯發科同樣也在今年擴大招募兩千人，更祭出「限時報到獎金」的誘因加大搶人力道。而這些半導體龍頭業者的目標，幾乎都鎖定在高階工程師人才上。

「工程師的需求量，遠遠大於作業員。」觀察半導體業人才需求的現況，104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明分析，以產業分工的特性來看，半導體中上游的設計與製造對高階人才的需求更高，「今年IC設計搶人才，比往年更加激烈。」

人力銀行揭供需真相

產官學籌組學院 從教育扎根

根據104人力銀行的《半導體人才白皮書》，今年第2季平均每月人才缺口達到2.77萬人，這是5年來規模最大的人才缺口，其中又以工程師的搶手程度最為火熱。104人力銀行資料也顯示，今年第3季的工程師季平均缺額已達1萬7千多人，比去年同期成長了46.4％之多。

晉麗明透露，104人力銀行過往多用來徵求「百萬年薪以上」的中高階主管「獵才服務」，去年來逐漸被使用在招募一般工程師上。他指出，過去科技業招募多以校園為主，如今大量使用獵才服務，足見「人才缺到緊張的程度。」

「這1年來，確實找人是滿挑戰的。」談起招募難題，晶片廠神盾副董事長喻銘鐸很有感觸。在半導體產業需求大好的同時，科技業卻陷入人才供不應求的狀況，「今年有很多應徵者，手邊都有5到6家公司同時在找。人才供給變少是長期現象，但去年以來更趨明顯。」

為了搶人，半導體公司各顯神通。早在今年5月，群聯電子董事長潘健成就親上直播喊話徵才，據了解，他在第1季還親自跑了10多所學校求才。群聯電子市場暨專案企畫室經理呂國鼎表示，隨著中南部的半導體聚落逐漸發展成形，「南部學生北上就業的意願漸低，於是我們也規畫到南部設立研發中心，讓成功大學、中山大學等學生可在地上班。」幾番努力後，終於補足今年所需人力。

但不論如何搶人，整體人才的供給仍是不夠，這也讓產官學界開始把重心放在教育上。今年5月，《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》在立法院3讀通過，「培育高階科學技術人才」的這句立法宗旨，顯然對接當前半導體業者面臨的工程師人才荒，而「台清交成」4所國立大學相關學院，經過多時準備，目前也已經完成政府審查，正式進入招生階段。

「技術領袖人才是很重要的，但產業界也希望學校能培養出高階人才。」陽明交通大學副校長暨電機學院院長唐震寰的說法，呼應業界現實與新法立法宗旨，那麼，為了長遠解決半導體高階人才的困境，目前4所學院有哪些新作法？又會各自端出哪些規畫？

教授也有KPI

研究影響力 比產出論文重要

師資，是各校幾乎都有提及的最大差異之處。台灣大學電機工程系教授闕志達表示，以往受限於講師費用與業界待遇落差過大、難以招募業界學者等狀況，在新法賦予的彈性空間下，將有機會改善。「現在可以運用來自業者支持的經費，爭取國內外講座教授講課。」他提到，國際教授的薪資幾乎是國內水準的10倍以上，傳統大學在過往規範下難以負荷。

闕志達以台灣大學重點科技研究學院為例，該學院與台積電、聯發科、力積電、鈺創四家企業合作，1億元的計畫資金就能作為與國際學者討論10年合作的有利基礎，「學院也能用類似私人企業的方式，建立單一窗口，讓教授與產業有更緊密的接觸。」

清華大學半導體學院院長林本堅也提到，新制度更有利於讓國外知名學者來台講課，「引進一些外面的思考。」而唐震寰進一步解釋，引進外師的另一項貢獻，是在國際學者來台的這段授課時間，同時也有機會帶領學院的研究團隊在研發上有突破性進展，「這會帶動優質的合作計畫。」

除了引進國際重量級師資外，部分學院也打算透過教授升等機制的改變，引導教授的研究題目能更貼近產業所需。唐震寰表示，過去學校比較尊重老師的研究題目選擇，「但在陽明交通大學產學創新研究學院，我們強調多元化升等。」簡言之，就是「微調升等KPI（關鍵績效指標）」，加入「研究項目對產業界影響力」的評估，取代過往以學術論文發表為主的評量方式。

深化與企業合作

跨域學習環境 減少產學落差

在學程規畫方面，目前4校皆從元件、設計、製程、材料等半導體4大領域規畫，甚至延伸出重點學程。除了與當前業界所需的項目更加契合外，目前各學院對具有前瞻性的先進科學研究也未偏廢。

以台灣大學為例，闕志達提到透過跨領域師資的整合，會有更專注在基礎科學的奈米工程學程，「往奈米級、埃米級去走，會牽涉到更多電磁學、結構力學、熱學上的問題，這都需要跨領域合作。」

力積電副總經理譚仲民進一步說明，相較於企業的獲利責任，「學院更適合探索性的前瞻研究。」他也提到，過去學校實驗室難以負擔的半導體設備，也能透過新的學院讓業界得以釋出設備與人力，去協助學者在前瞻研究之所需。

至於位於台南的成功大學，則以同時有非半導體廠商合作的優勢，設立智能與永續製造學程。「像是李長榮化工也開始轉型，探索如何透過人工智慧串聯不同面向的產業，去做到碳中和。」成功大學副校長蘇芳慶指出，半導體聚焦的能源問題，如今也成為多個產業關注的焦點，「為了永續製造與環境所需的碳中和，在做前瞻研究的同時，也需要有跨域的整合。」

目前4所頂尖大學已緊鑼密鼓規畫「半導體學院」，預計每年都要招生逾百位碩博士生。闕志達透露，現階段招生情況頗為踴躍，「台大已收到2、3百位的報名。」林本堅則看好優秀師生集結的正循環，「第1年，我們要吸引到很好的學生，老師陣容也要很強，這樣1年後就會愈來愈好。」這項創新半導體學院計畫，將有機會讓台灣成為國際關鍵的半導體研究學術重鎮。

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