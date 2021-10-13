揭密大立光為何跌落神壇》股價腰斬、毛利跌落5年新低「省話一哥」林恩平說起4年前這故事

【文 / 譚偉晟】

一家把技術做到世界第一的公司，為什麼會愈來愈不賺錢？這家公司，是台股前「股王」、最高紀錄一年能賺21個股本的大立光。

10月7日，大立光公告第3季財報，單季毛利率跌破60％，創近5年新低。這個狀況，逼得被稱為「省話一哥」的大立光執行長林恩平，居然在當天法說會現場，為法人說起「故事」，有別過去回答問題，往往3句話不到就結束。

曾經，大立光靠著獨霸全球的塑膠鏡片技術，被蘋果、華為追捧，指定它供應高階手機鏡頭。5年前，蘋果第1支雙鏡頭手機iPhone 7上市，帶動獨家供應雙鏡頭的大立光，毛利率逼近70％，股價更一路暴衝到隔年，創下6075元的台股新天價。

然而，去年第2季至年底，它的業績卻罕見呈現連續下滑；今年前3季，更繳出累計營收年減17％、獲利年減23％的「雙衰退」，以往傲視群雄的股價，也從5千元跌到一度不到2千元，接連讓出股王、股后的寶座。

一代股王怎麼了？林恩平在法說會自述的這段故事，說明了一切。故事大意是這樣的：4年前，大立光為蘋果獨家設計一款鏡頭後，擅長扶植第2家供應商、藉此讓供應商彼此「殺價」的蘋果，發現市場上居然沒有第2家業者能夠生產同款鏡頭，於是，蘋果索性連續兩年，放緩自家鏡頭的升級，企圖用時間換取空間，以便讓其他的鏡頭廠，能快步趕上大立光的技術。「想不到，我們的對手還是做不出來！」林恩平說。

擇善固執 業界無人能敵

卻也使風險過度集中

意想不到的是，蘋果卻再祭出另一道殺手鐧。「2019年，蘋果把光學設計收回去自己做！」海通證券電子研究主管蒲得宇透露，當年蘋果為了制衡大立光，後來更進一步從大立光手中收回鏡頭的設計權，並繼續降低鏡頭規格。

當時，還發生另一件事情。長年與蘋果在高階手機互別苗頭的華為，遭美國政府制裁，嚴重影響銷售量，讓一路被華為步步進逼的蘋果，瞬間少了非得提升手機鏡頭的壓力，對大立光的高階鏡頭就更無需求。「今年他們又特地放了一個更大的規格，這次，對手就順利量產了。」林恩平說。

這凸顯了大立光第一個困局。亦即，這家專攻高階鏡頭的公司，過去兩年卻面臨到客戶因為各種不同的動機，不再無止境追求鏡頭的升級，因此放緩對高階鏡頭的需求，導致一路乘著高階鏡頭翅膀成長的它，失去了一部重要引擎。

以往看似擇善固執的藍海策略，如今看來，卻落得「雞蛋放在同一個籃子」的風險，為了挽救公司業績，林恩平也在今年的第一場法說會宣布，「中階機種只要價格合理，也不排斥接。」被解讀為對過往策略的某種「懺悔」。

大立光類似的風險，還不只一個。長年單押「手機」這個市場，就是它的第2個困局。但，為何長年被市場、甚至競爭對手寄予厚望的汽車市場，大立光就是看不上眼呢？

林恩平曾多次指出，車用鏡頭必須耐高溫，用玻璃鏡頭較適合，不適合大立光擅長的塑膠鏡片；同時，車用鏡頭的規格普遍不如手機鏡頭，毛利率也低不少，導致他長年面對法人詢問，都說車用鏡頭「不是大立光主力」、「不會把資源投入」，甚至一度傳出連特斯拉，大立光都打算停止供貨。

不過，在7月大立光的法說會上，林恩平又轉了個彎。

高階手機鏡頭需求放緩

回心轉意擁抱汽車市場

當時，他表示大立光一直有對一家「大客戶」出貨，還說這個客戶「目前成長快速，明年的展望也很好，會繼續服務這家客戶。」一個月後，他更在股東會後表示將砸下10億元，成立專攻車用鏡頭的子公司「大根光學」，正式宣告大立光對汽車市場的回心轉意。

然而，過去10年大立光在汽車市場的長期「缺席」，卻已然養虎為患：它在對岸的最大競爭對手舜宇光學，如今穩坐全球第一大車用鏡頭廠。

事實上，大立光現在不只車用鏡頭的布局落後，長年觀察該公司的蒲得宇指出，綜觀大立光在其他領域的布局，「AR、VR都比別人慢很多！」

對於大立光如今的狀況，東海大學財務金融學系暨EMBA教授王凱立認為，這說明企業「掌握趨勢比掌握優勢重要」，他直指單壓高階手機鏡頭市場的策略，導致過度集中少數客戶的風險。事實上，林恩平在今年法說會中也表示，明年客戶導入高階鏡頭的數量雖將成長，「但不確定市場銷售表現。」一反過去對高階鏡頭相對樂觀的態度。

至於接下來的機會，蒲得宇觀察，在於蘋果對下一代iPhone的前鏡頭升級計畫，也就是當前大立光正在布局，透過塑膠鏡片整合音圈馬達的方案，「如果應用在前鏡頭，一定會（對大立光）有幫助。」

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