34家陸供應商慘遭蘋果踢出！原因在這2點 下個目標市場鎖定「這國家」

【文．翁申霖】

曾是蘋果（Apple Inc.）最大供應鏈的中國，如今地位驟然下降；中國官媒《央視財經》披露，已多達34家中國供應商被踢出蘋果產業鏈，對此，央視也向國內科技企業喊話，要掌握自己的核心技術才能走得長遠。

不過，究竟是什麼原因讓蘋果大砍中國供應商，背後又打著什麼樣的盤算呢？

根據《自由亞洲電台》（Radio Free Asia, RFA）報導，針對蘋果這一波供應鏈加速轉移，有學者分析原因出在關鍵2點，第一是中國的「限電」措施已對產業鏈造成衝擊、第二為「美中關係」在短期內難以恢復，讓蘋果不得不轉移陣地。

《央視財經》指出，華為（HUAWEI）遭到打壓後，讓蘋果理解到「雞蛋都放在一個籃子裡」，因此大動作削減中國34家供應商，產業鏈更搬到「印度」等東南亞市場發展。中國金融學者賀江兵受訪時表示，「如果斷電時間持續延長，產業鏈轉移出去就不會回來」，並指出現在中國人工成本高、地價也高，買地自建工廠成本高、稅也高、電價也高等窘境。

圖／達志

除了「限電」是其中一個原因，賀江兵認為，蘋果過去也許有意雙線生產，「中國市場在中國生產，外國的出貨在印度供應鏈生產」，但是沒電以後，在中國生產線出現困難，再加上中美關係短時間好不了，直言蘋果「玩不起，躲得起！」

其實不只蘋果，有許多科技大廠也都受到這波限電危機的衝擊，中國《第一財經》（China Business News）提及，包括特斯拉（Tesla）、微軟（Microsoft）、惠普（HP）和戴爾（Dell Inc.）等企業皆遭到波及，甚至連高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等晶片封裝和測試供應商的生產也會被影響，對已經出現供應危機的汽車和電子業造成更大的負擔。

根據《日經新聞》（Nikkei）報導，上海一家專為摩托羅拉（Motorola）供應智慧手錶的電子科技公司CEO指出，限電政策已經影響公司大約30％的產能，若再持續下去，可能會影響50％甚至更多產能。

本文授權自今周刊，原文見此。

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