從28K到挑戰年薪300萬！曾因薪資被低估感到委屈 財經主播劉姿麟翻身斜槓大戶讓工作自己找上門

【撰文 黃健誠】

消失在螢光幕前長達6年的財經主播劉姿麟，從今年6月起悄然重回幕前，接下網路財經節目的主持棒，再次以過去一貫的專業，活躍於眾人眼前，為觀眾解析房市、股市等熱門財經話題。

劉姿麟當年從壹電視，轉戰TVBS擔任主播、主持節目，其亮麗外形還曾經讓她在網路上，被封為是「主播界郭雪芙」。不過，外界最好奇的是，在曝光度、知名度與日俱增時，她卻突然在2014年消失在螢光幕前，甘願離開待了10年的新聞業，從此轉戰產業界。

這一切，原來都與她個人設定的目標有關，但在選擇的過程中，卻無可避免地，經過一番掙扎。

懷抱媒體夢 劉姿麟設定目標「10年要成為個人品牌」

劉姿麟談起自己的職涯，相當自豪地說「每一個設定的目標都達成了！」原來，她在高中時期，就一心想往新聞界發展，不斷以「成為一名記者」為自己未來發展方向。

「我明明可以月入7萬，卻硬是要去搶那個2萬8的工作。」劉姿麟說，在唸大學時，身兼英文家教與補習班英文老師的身份，每個月收入可達7萬元左右，但是，當她從大學畢業時，並沒有因原本的收入高，就放棄了「記者夢」。

當年要進入媒體業，競爭相當激烈，加上她又非本科系畢業，自然難度再增加，但她參加東森電視的記者招考，從上千人中脫穎而出順利進入媒體界。

雖然經過一番激烈競爭才得以進入媒體界，入行後薪水也跟著少了3分之2，但是她仍咬牙在新聞圈努力，也為此設下職涯的第一個大目標：「10年內成為主播，並且要年薪破百萬」。

攝影：劉咸昌

這個目標並不容易，但是，劉姿麟認為自己絕對有價值，只是因為剛入行，所以暫時先領這樣的薪水。但是，在媒體業第7年時，她開始懷疑自己是否能夠順利達成目標，本來始終對自己相當有信心的她認為「自己價值足夠，但是『價格』已被嚴重低估」，差點決定不繼續做媒體了。

不過，這樣的狀況，撐到第8年時，總算有了轉機。因為她跳槽到剛成立的《壹電視》，甚至還主持了幾個財經節目，主持的工作讓她發現自己的專長，也讓她有了繼續待在新聞業的動力，因而達成她的職涯第2個目標：「30歲時能主持自己的節目，講述自己的觀點」。

被大老闆從雜誌上挖掘 「再晚就沒人要了」一番話激勵她轉戰企業界

後來，劉姿麟又跳槽到TVBS，除了播報財經新聞以外，還主持相當火熱的談話性節目《地球黃金線》，亮眼表現讓她大力得到外界讚揚，但卻僅主持１年多之後，突然完全消失在螢光幕前，連個人的粉絲專頁上都很少見到其蹤跡。

原來，當時台開董事長邱復生在財經雜誌上認識了劉姿麟，又看到她在媒體界的亮眼表現，因此決定找她擔任發言人。雖然薪水不錯，但「隔行如隔山」，突如其來的機會還是讓她猶豫了好幾個月。

最後，邱復生勸她：「媒體業你已經很熟悉也具備一定專業度，所以隨時都可以回去工作，但是如果現在沒有轉戰企業，再晚就沒有人要了。」這番話讓向來熱愛接受挑戰的劉姿麟，徹底下定決心轉換跑道。

攝影：劉咸昌

就在離開媒體圈，順利的轉戰企業時，她也有了新的職涯目標是「35歲成為企業專業經理人」。

劉姿麟轉戰企業界擔任台開發言人時，年薪已有200萬元以上，又因土地開發的工作，讓她因此跑遍全台灣各個縣市，還得經常往來國外。隔了2年以後，她又接連跳槽至另一間土地開發公司，以及台灣的鞋業大廠，開啟她１年來往越南，不下數十次的生活。

回想當時為何敢毅然決然拋下主播光環，從而轉戰企業界，劉姿麟說，除了一股傻勁以外，當時主持談話性節目時，因已少有外出採訪的空間，而是需長時間在攝影棚內主持，因此漸漸感受到她多年來採訪產業的經驗及能量，好像在主持節目時，一點一滴地被掏空。

雖然當機會來臨時，她一度猶豫不決，但想再接下「下一個挑戰」的聲音，一直在她腦中迴盪，也讓她開始思考自己是不是只想從此在媒體界一直安逸下去，但答案顯然不是。

這幾年來，確實在企業界歷練的過程中，劉姿麟獲得滿滿的、能與更多人分享經驗的能量，也讓自己的「價格」跟得上「價值」，兩者更近而水漲船高。

疫情成職涯轉捩點決定轉戰「斜槓」 她如何用「專業」挑戰300萬年薪？

不過，突然其來的疫情，又成為劉姿麟再次轉換工作的轉捩點。因為受到疫情衝擊，她原本每個月都要至越南出差，卻突然都不用去了，閒不下來的她感到工作有所停滯，且自己也不喜歡只呆坐在辦公室的生活。

為了追尋讓更高的「價值」，因此她再次做出一個大膽的決定，向主管要求離職，脫離穩定的上班族生活，決定正式執行另一項職涯目標：「40歲時，能以專業技能換取自由的工作時間，並過得隨心所欲。」

在疫情蔓延、百工百業都受到衝擊之時，劉姿麟在今年5、6月，原本預訂許多主持活動也突然歸零，但後來陸陸續續有大型企業持續邀請她主持活動、內部媒體訓練，還開始做起Podcast節目，這些邀約如雪片般飛來，甚至比疫情前還多。

在默默地接下許多工作後，近期也轉戰網路媒體開始主持財經節目，但劉姿麟在個人的臉書粉絲專頁上，並未見她頻繁曝光。

「工作都是自己找上門的」劉姿麟說，過去長期經營新聞路線的關係，或許早已用財經專業形象深植各大企業心中，因此這些公司若有任何需要她服務的地方，也會第一個找上她，因此她將自己的個人形象經營定位為企業對企業（B2B）的商業模式，而非是直接面向所有消費者的B2C。

如此清晰的自我定位，也確實讓劉姿麟現在行程滿檔，徹徹底底地成為一名斜槓族，且這樣的斜槓絕非只是花時間兼職這麼簡單，而是因為她早在職涯中，累積了足夠的能量，用磨練多年的專業，將個人職涯平台化，提供客戶活動主持、會議論壇、品牌形塑、媒體訓練、節目製作等多元化的服務。

如此轉變成斜槓一族的過程，劉姿麟形容，像蘋果創辦人賈伯斯所言「你無法預先把點點滴滴串連起來, 只有在未來回顧時，你才會明白那些點點滴滴是如何串在一起的。」

攝影：劉咸昌

回過頭來看，劉姿麟多次跨領域的工作經驗，也是如此一點一滴累積起來，剛好在某一個時間點構成一個面，近而在她的人生中開展，這也是為什麼她說「工作會自己找上門」的原因。

現在，劉姿麟身兼主持人、節目製作人、公關顧問、大學講師等多重身份，除了讓自己從當年月薪2.8萬元的小資收入，成長10倍以上、達成全盛期月收入能夠突破30萬元，現在，她最新的職涯目標，就是能以專業技能換取自由的工作時間。

如同現在擁有多重職業身份的劉姿麟說，這樣的工作更具挑戰性，也早已不像以前只是為了賺錢，能夠把過去的經驗分享給有需要的人，更多了一些使命感，這樣的使命感就是等到時間到了，工作自然會找上門。

因此，若能結合自身的媒體及產業經驗，傳承給更多需要的人，才是更重要的事，「且做這些自己喜歡的事情，讓我覺得自己有存在的意義。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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