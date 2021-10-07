「被閃燈」是提醒還是挑釁？ 煞車、雙黃、閃遠光燈 看懂老司機不能說的暗號

【撰文 張家麒】

開車的時候會有一個盲點，車與車之間駕駛是沒辦法溝通的，從而衍生出很多駕駛間獨特的溝通文化，他們可以利用喇叭或者燈號，彼此做一些簡單的溝通！

以下YouTube頻道《全民瘋車Bar》就告訴大家，開車上路駕駛間各種燈號的使用，是在傳遞什麼樣的訊息：

有些是明文規定，有些則是所謂的「老司機」駕駛之間，私下的一種默契！

倘若不懂這些暗語，開車上路就有可能產生不必要的危機和誤會。

被對向來車閃大燈

可能原因：

1.自己忘記關遠光燈了：很多駕駛遠光燈一開，就忘記關了，這時候被閃遠光燈，應該先檢查自己的儀表板，遠光燈號是否亮著！

依照道路交通安全條例，如果在100公尺內是有車的，這時若還是開著遠光燈，罰緩1200至3600元。

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2.前方有路況：可能有交通有事故、前方有掉落物、前方正在施工等等。

3.有流動式的測速照相或警察臨檢：這樣的現象比較少見，常發生在台9線跟台11線，在東部的濱海公路上有非常多的流動測速，如果幸運遇到有經驗、好心的駕駛大多會閃燈告知。

4.根本沒有閃大燈：車輛在不同高低路面有起伏的時候，車頭角度有一點點不一樣，會導致近光燈偶而會太高，去閃到對向駕駛的眼睛，車輛的跳動都有可能造成這樣的現象。

紅燈都變綠燈，如何提醒前車該走了？

有時候駕駛停等紅燈的時候，可能在發呆或者使用車上的主機，更有可能在使用手機，常常導致有時候綠燈亮起，還不知道要走了！

這時候，後車可以輕按一下喇叭「提醒該走了」，也有些駕駛人怕按喇叭引起不必要的紛爭，會選擇閃一下大燈「無聲地提醒」已經綠燈了，可以前進了。

後車連續閃大燈

後車一直閃大燈，一定是遇到很危急的狀況！

可能原因：

1.大燈沒開：晚上行車必須要開頭燈，很多車子配備自發光儀錶，駕駛常會忘記要開啟頭燈。

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2.可能輪胎沒氣、後車箱沒關。

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雙黃燈暗號

可能原因：

1.駕駛在高速公路時，前方車速驟降，全部的車陣都一起慢下來，這時候很多駕駛會選擇按下雙黃燈，警示後方駕駛現在的車速，正在急遽降低！

2.行車在路上，有車在前方匯入我方車道之後，會閃兩下雙黃燈，其實是告訴你「謝謝你的禮讓！」

3.行駛車輛在道路上，後方的車子緊逼時，可以打雙黃燈，慢慢靠邊讓後方車輛先過。

煞車燈的暗號

開車的時候，前車的煞車燈不斷的亮起來！但明明這路段很安全，原因為何？

可能原因是跟車太近了，前車的駕駛用輕踩煞車的方式（沒什麼煞車力道），來警告後方「車子逼太近了！」

台灣很多追撞事故，肇事的原因都是因為沒有保持適當的安全距離，造成追撞。

不過要小心使用這個提醒技巧，沒有很熟悉車輛或是操作沒有很細膩的話，可能會導致急煞或刻意阻擋後車，構成逼車的行為，建議可以利用「間歇性的閃雙黃燈」提醒後方車輛太靠近了，或是打右轉燈靠邊，讓後方車輛先行通過！

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※本文內容已獲 廖怡塵 授權改寫。

本文授權自今周刊，原文見此。

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