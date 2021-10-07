歷史上股市大崩盤讓投資人對10月很不安 該拋、該買？看完這些數據再決定

【撰文 林信男】

今年第3季以來，股市波動明顯加劇，市場充斥「崩盤說」，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特‧清崎（Robert Kiyosaki）甚至預言，美股10月恐上演大規模崩盤，令許多投資人極為不安。

投資人的擔憂，並非毫無道理，回顧歷史上的美股崩盤，包括1929、1987和2008年，重挫時間點，都落在10月，市場上也因此出現「10月效應」（October Effect）一詞，意指「覺得股市會在10月份下跌」的預期心理。

以1987年10月19日「黑色星期一」為例，當天道瓊工業指數暴跌逾22%，市場哀鴻遍野，也讓不少投資人，開始對10月抱持「不祥」的刻板印象。但，事實上，許多引發股市崩盤的催化劑，已在9月，甚至更早之前，就發生了，只是到了10月才「有所反應」。

10月被投資人誤解了 股市漲跌都在平均值範圍內

值得注意的是，從數據上來看，10月股市波動確實較大，但並不是跌最多的月份。

根據券商LPL Financial首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）統計，10月處於「中間地帶」，自1950年以來，10月是標普500指數的「第7最佳月份」，也是過去10年、20年來的「第4最佳月份」。

德特里克上周出具報告指出，很多人都預期，今年10月會再度發生糟糕的事情，「實際上，這個月份被誤解了，因為就歷史數據而言，它只是個符合平均值的月份。」

由德特里克統計資料可得知，自1999年以來，標普500指數在「奇數年」的10月份，平均上漲3.6%；在「偶數年」的10月份，平均下跌1.1%，可能與「偶數年」會碰上大選有關，「事實證明，股票不太喜歡政治。」

諸多因素削弱市場情緒 估計波動加劇但不致衰退

雖然今年沒有大選，但美國政壇，尚有一些足以影響股市表現的因素。例如，對於是否願意提高舉債上限，藉以避免政府發生債務違約一事，國會迄今仍未取得共識。

此外，投資人對於新冠肺炎疫情變化、聯準會（Fed）貨幣政策走向、通膨、能源供給吃緊，以及全球供應鏈混亂的擔憂情緒，也還沒消除；市場預期，這些因素將使股市在第4季，出現更大波動。

瑞銀財富管理全球首席投資總監赫菲爾（Mark Haefele）表示，先前造成投資人拋售股票的原因，在於10年期美債殖利率攀升，「能源供給吃緊和國會的財政僵局，也削弱了市場情緒，但我們認為，這種擔憂被誇大了，可能很快就會消退，預期股市將重返正軌。」

換言之，前述因素或許會對市場造成一些挑戰，但不至於引發衰退。本周一，資產管理公司Silvercrest Asset Management董事總經理蒂特（Robert Teeter）也在最新報告中寫道，「這些問題，幾乎都已顯示出解決跡象，不該對股票估值，造成任何長期傷害。」

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「香港恆大」成黑天鵝！台股下殺400點，如果今晚再發生「這件事」，波段跌勢難逃一劫

慎防融資和投信賣壓傾巢而出

20年平穩獲利，閃過所有股災的操盤手：股市崩盤前的3個徵兆，一張圖看歷年股災的技術指標

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】