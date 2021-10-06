一場戲狂嚼60顆檳榔…昔日饒舌歌手薛仕凌首闖金鐘「雙料鍍金」：演戲是一輩子做不膩的事

【文 / 朱姵慈】

我真的覺得很幸運，10年來我一直在做一樣的事，從沒想過入圍，還拿了兩座獎。」10月2日，薛仕凌先以《做工的人》奪得迷你劇集男配角獎，又以《生生世世》拿下戲劇節目男主角獎，這是繼去年老戲精游安順後，又有男演員一舉拿下兩座金鐘，成為本屆金鐘獎最大驚奇。

「我每天都好想見到建德，是我對不起明珠，但是我真的沒辦法⋯⋯。」唱跳團體出道的薛仕凌在台語八點檔《生生世世》中，飾演陰柔內斂的50年代男同志，愛上自己的好友，卻迫於無奈娶妻，當他向母親坦承喜歡好友，情緒從拘謹壓抑到潰堤，詮釋得絲絲入扣。

薛仕凌動人的演技，讓觀眾眼睛為之一亮，有影迷在社群媒體留下觀影評價：「這齣戲讓我以後看到仕凌，都會覺得他是Gay（同性戀）。」

場景一轉，在《做工的人》飾演外放、草根性十足的怪手司機，同樣也是薛仕凌。原著作者林立青看完後大為驚豔，「我第一次聽到他的名字，印象中是一名偶像歌手，可是等我看到片子時，那種台語『氣口』如同我身邊的工地少年師傅，在他身上一覽無遺。」

去年，薛仕凌接演這兩個極端角色，展現演技爆發力，顛覆了所有人的印象，他不再是那個脖子上掛著金鍊子的饒舌嘻哈歌手，而是一名有深刻演技的厲害演員。在頒獎前夕，薛仕凌接受《今周刊》專訪，對於能雙料入圍，不斷謙稱自己是「無敵幸運兒」，把一切榮耀歸功團隊。

撕掉歌手標籤 演活壓抑同志與台客司機

其實，薛仕凌進入娛樂圈，一路以來不乏肯定。2007年，他與愛紗、宗華、懷秋組成嘻哈團體「大嘴巴」，推出《喇舌》、《國王皇后》等熱門歌曲，一度稱霸KTV排行榜。薛仕凌在團隊中身兼饒舌與歌詞創作，年僅25歲時，大嘴巴就獲得金曲獎兩座「最佳演唱組合獎」。

決定從歌手轉為戲劇演員，對薛仕凌來說，更像找到願意做一輩子的志業，「我好像找到一件做不膩的事情。像小時候覺得滑板很酷，試了以後，因為很困難就慢慢不做了；演戲雖然會覺得辛苦，但睡一覺後，又補血復活。」他說。

早在16年「大嘴巴」合約到期解散前，薛仕凌就開始嘗試演戲與主持。11年，導演柳廣輝（曾執導電影《刻在你心底的名字》）找上薛仕凌在豬哥亮主演的《珍愛林北》軋一角，之後陸續又出演不少偶像劇，但大多是不脫他原本唱跳歌手「MC40」人設的小配角，角色也大同小異，讓他的演員之路一度陷入瓶頸。

演員最怕被定型，想跳脫饒舌歌手的既定印象，就得拓寬戲路。現任經紀人、時為大璽影藝總經理徐志宏建議薛仕凌重新歸零，像新人一起參加試鏡，卻因此整整3年被拒於門外，爭取不到想演的戲。

「大嘴巴成軍9年有亮眼成績，所以他身上會貼著Rapper（饒舌）、陽光大男孩、金曲獎最佳樂團的標籤。」徐志宏說，面臨轉型的陣痛期，加上收入銳減，過程中不時有人勸薛仕凌不如回去做歌手「老本行」，但他通通推掉了，原因無他，「一旦做了，就會把我們往回拉，等於前面的努力都白費了。」

堅持守在演員的崗位，薛仕凌終於等到台語八點檔《生生世世》的演出邀約。徐志宏認為，這是他轉型的曙光，並告訴他：「我們需要一個由戲劇幫你說話的作品，把你的全部標籤都撕掉。」考慮兩天後，薛仕凌決定相信經紀人，大膽接下這部台語劇，無獨有偶地，接著又獲得《做工的人》的演出機會。

非科班出身，平時不追劇、不喜歡社交的內向人薛仕凌，磨練演技靠的是「觀察陌生人」與「親身體驗」。

「我沒有特別的精神導師，所有事情對我來說都像性向測驗。」薛仕凌認真回答，平常的他會像哲學家一般思考，如在路邊停車時，他會把感官打開，觀察「真實的人物」。如果有個人在滑手機，薛仕凌描述自己的思考脈絡會先推理出「他可能在工作」，再思考「為什麼他現在在工作？為什麼這樣的動作是在工作？」以一個問題延伸出更多問題，接著再如修整樹木般，把不符合角色的範疇修掉。

薛仕凌也坦言，當初接到《生生世世》同志藝術家謝玉樹的劇本時，差點犯了認知謬誤，在揣摩過程中，他意識到自己不能只用當代的同志朋友做範本，必須回到同志更壓抑的年代。因此，他特別詢問父母有關50年代的社會風氣，且為了符合角色體態，他整整瘦了6公斤，也去畫廊學習繪畫，讓自己提早沉浸在角色中，體驗劇中玉樹的生活。

有一幕，由阿龐飾演的嚴父要打玉樹巴掌，在開拍前，薛仕凌很焦慮，擔心「演起來虛虛的」，無法詮釋好角色。他主動詢問導演「要不要真甩巴掌？」可是如果NG，臉腫起來也無法連戲。幸好阿龐用了非常有技巧的「虛位」，把巴掌打得快狠準，很大聲卻不會痛，薛仕凌配合著直接飛出去，心裡也踏實了。

為鱷魚念祭文超吸睛 連上屆視帝都按讚

這兩部讓薛仕凌一舉掄下兩座金鐘的戲，一度軋在同一時間。早上，他在工地跟李銘順、游安順兩個「順哥」一起演出發財夢戲碼；晚上，再到桃園三合院與嘉俐姊、阿龐對戲，一天內必須在兩個天差地遠的角色之間進行切換。現在回想，薛仕凌幽默笑說，掌握的技巧無他，「只要把檳榔吐掉就可以。」但其實，玉樹與他私下「閉俗」的個性比較接近，反而《做工的人》以貨車為家的怪手司機阿全，才是完全八竿子打不著的陌生人。「阿全做的每件事，我都反對！」薛仕凌笑說。

開拍前，他特別前往工地觀察年輕工人的講話與舉止，更提早開始練習吃檳榔，等到真正開拍，他最高紀錄是一場戲嚼了60顆檳榔，把細節演得到位，讓林立青大讚：「薛仕凌有嘴巴過度嚼食檳榔的自然嘴角，他演活了工地裡那種一技在手、未來無窮的年輕師傅『氣口』。」

去年，拿下金鐘雙冠王的游安順，今年也以《做工的人》飾演板模工「昌哥」入圍男配角，他對於薛仕凌的表現讚譽有加，細數好幾幕薛仕凌可圈可點的表現；其中印象最深刻的，是薛仕凌為鱷魚念祭文的那場戲，「他背誦了一長串超度往生的念詞，想必他做足功課，一個唱歌的人有這麼自然的呈現 ，相信他未來有更多作品，能讓大家看到更多不同的薛仕凌。」

走過徬徨，極度想要證明自己、在意他人看法的日子，現在的薛仕凌顯得自在，「我一直在做一樣的事情，所以是粉絲要怎麼看待我，到現在還會有人在我的IG留言：『你什麼時候要唱歌啊？什麼時候要合體啊？』我已經了解到這輩子，這印象會如影隨形了。」薛仕凌說。

當年，徐志宏看到薛仕凌潛藏的人格特質，認定他有能力轉換內在潛能成為表演力度，從金鐘獎評審對他演出的評價：「表演率真大膽極具魅力 ，自在地玩耍角色的粗野張狂與純情傻氣之間。」無疑驗證了徐志宏的眼光。如今的薛仕凌不再強求要撕掉標籤，也不再困惑，他認知到自己就是個熱愛演戲的人，能很篤定地說：「每個人生下來都是為一件事而生的，喜歡沒有理由，因為生下來就是這樣。」

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