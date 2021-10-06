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融資斷頭籌碼洗乾淨了？費半重挫逾2％ 台股卻從跌200點急拉的3理由

聯合新聞網 / 今周刊
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

【文．黃健誠】

受到周一美股大跌拖累，權值電子股持續走弱，台股6日開盤一度大跌逾200點，最低來到16162.17點，不過，盤中跌幅逐漸收斂，甚至一度翻紅，但是否能為近5日台股逾1000點以上的跌幅止跌，仍待後續觀察。

市場所關注包括恒大、美債及外資動向等議題，財政部長蘇建榮昨在立院報告時強調，將緊盯恒大衝擊及外資進出等指標變化，也會密切評估國安基金是否進場。

啟發投顧分析師李永年表示，「高通膨」對經濟景氣可能造成強烈衝擊的疑慮越來越深，使得周一美股四大指數全面收黑，除了道瓊指數因為能源股大漲，跌幅較為收斂外，那斯達克和費城半導體指數跌幅均超過2%，今天台灣電子類股的走勢仍有疑慮。

不過台股6日急遽拉升主要有幾個原因，從籌碼面觀察，5日台股融資餘額減少62億，兩天內合計減少128億，融資餘額大幅減少，籌碼逐漸穩定，對大盤的止跌將有正面效應，純粹就技術面研判，明後天可望止跌反彈，不過，目前台股最大的威脅還是來自於國際股市，因此，建議投資人在操作上仍宜謹慎以待。

永誠國際投顧分析師許豐祿則表示，台股周一在前一個交易日美股大漲下開高，但因為信心嚴重不足，讓指數迅速走低，盤面上呈現利多不漲、利空大跌的格局。

觀察前一天的盤後數據，外資賣超已經下降且空單也持續減少，而融資連兩日大減，因此看起來是融資自斷以及內資出場，清融資通常會有三天時間，從上週五盤後開始發出追繳令，到週三上午前會結束，因此今天早盤會是融資被迫斷頭的關鍵時間，可而心等待市場清除融資，像短線當沖、隔日沖等無利可圖也會離場，市場仍會持續重整秩序。

除籌碼面外，若從技術線型來看，16248這個點位相當關鍵，收盤若未跌破，亦或是跌破後三天內可站回來，台股後勢仍有希望。最後，因為晶圓廠還在擴大資本支出、代工還在漲價、全球車用晶片尚未滿足等因素，代表需求依然大於供給，也就是說，景氣高峰遠遠未到股市可挑戰高點的條件。

本文授權自今周刊，原文見此

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