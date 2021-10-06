美、英航艦「路過」台 北京又玻璃心？ 與其擔心共軍犯台 更要小心「4件事」

【文．劉煥彥】

國防部昨晚公布，共軍飛機侵入我方防空識別區西南角高達52架次，其中光是殲16戰機就有34架次，創下軍方統計以來的最高紀錄。

昨（4）日有媒體報導，美國、英國及日本共四艘航空母艦或同型艦，上周末在沖繩西南海域舉行大規模聯合演習後，以英國航艦伊莉莎白女王號打擊群為首的英國特遣艦隊，昨天經台灣東方的太平洋海域，再度穿過巴士海峽進入南海，是共機侵擾我西南空域如此大陣仗的原因。

熟悉中國政情的日本產經新聞台北支局長矢板明夫認為，北京對台灣或許文攻武嚇不斷，但不見得會武力犯台，只是要小心中方可能搭配放假消息、挖走邦交國等灰色手段，加上武力威脅，持續對台灣施加壓力。

也有外國學者認為，日本、英國及美國之所以在接近台灣的沖繩西南海域進行大規模海軍演習，本周又將有法國參議員組團來台，加上立陶宛為了台灣與北京槓上，都顯示出日本及西方國家對台灣的直接與間接支持。

六國海軍在沖繩海域演習 四艘航艦陣容太堅強

日本海上自衛隊昨天公告，為了實現「開放而自由的印太地區」願景、改善海上自衛隊的戰術技能，並且強化與其他國家海軍的合作，日本、美國、英國、紐西蘭、加拿大及荷蘭等六國海軍的艦艇，上周末兩天在沖繩西南海域進行聯合演習。

日本海上自衛隊與他國海軍共同演訓不奇怪，但最令外界注意的是，這次演習的陣容太堅強，包括了雷根號及卡爾文森號等兩艘美國航空母艦、英國航艦伊莉莎白女王號，以及被形容為「準航艦」的日本護衛艦伊勢號。

昨共機52架次入侵西南空域 創軍方統計新高

通常美軍航艦的打擊能力就達數百公里，再加上英國航艦打擊群的武力投射能力，以及有「主場優勢」的日本自衛隊，或許就是讓共軍「跳腳」，派出大規模軍機「秀肌肉」的主因。

國防部昨晚則公布，共軍昨天入侵我防空識別區西南角的機種，除了有兩種型號的戰鬥機，還有反潛機、轟炸機及空中預警機，威嚇意味十足。

國防部官網

日媒台北支局長：別只盯共軍動態 還要小心這幾招

日本產經新聞台北支局長矢板明夫觀察，國人或許關切北京不斷在台海展示軍力，但他認為，台灣更應該注意中國可能使出這四招灰色手段：

第一，使台灣在國際社會上更孤立，把邦交國砍光

2016年蔡英文政府上台時，台灣還有23個邦交國，如今只剩下15個，與歐洲唯一有正式外交關係的教廷也多次傳出生變消息。

若能使台灣的邦交國降到零，並把台灣排除在國際組織之外，以後中國就能聲稱台灣問題是中國內政，外國無權置喙。

第二，放假消息，擾亂台灣民眾的視聽

舉例來說，若重要選舉的兩方得票數接近，就放假消息激發失敗的一方上街示威，製造社會動亂。

第三，培養親中的黑道，在上述手法奏效時暗中煽動社會動亂。

第四，上述手法都奏效後，就能讓中國以恢復秩序為名義，在國際社會還來不及反應時以武力犯台。

小心北京仿效克里米亞經驗 「習近平與普丁多次討論這主題」

矢板明夫強調，如今北京想法並非如同以往外界以為的直接武力犯台，而是擷取了2014年俄羅斯兼併克里米亞的「混合式戰爭」（hybrid war）經驗，結合假消息攻勢、製造社會動盪等非軍事手段，創造最後軍事介入條件。

他說，「習近平已經與普丁（俄羅斯總統）見過很多次，常常討論這個主題」。

2014年3月俄羅斯與烏克蘭局勢緊張時，在克里米亞一處軍營門口警戒的烏克蘭軍人。Shutterstock

華府智庫：共機擾台大增 不無內部宣傳意味

日本經濟新聞則報導，共機侵入我西南空域的架次大增，就是在10月1日的中國國慶及10月10日我方國慶日之間，不無北京向內部宣示軍力強盛的意味，但也無助台海情勢穩定。

華府智庫「華盛頓德國馬歇爾基金」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說：「中華人民共和國的國慶及（共軍）訓練週期是重要因素，當然，這也是要警告台灣及美國，別跨越北京的紅線。」

「若PRC認為需要表達更強烈的警告，可能考慮的選項之一是（共機）飛進台灣空域，或甚至飛到本島上空，但我不覺得會那個程度。」

澳洲學者：從日本、南韓、澳洲到法國 挺台聲音愈來愈公開

澳洲獨立智庫洛伊研究所（Lowy Institute）外交政策計畫主任Natasha Kassam則表示，各國對台灣的支持正在增加，從日本、南韓、澳洲到法國，對於台灣地緣政治地位的看法愈來愈公開而堅定。

她說：「對許多國家來說，隨著與中國關係愈來愈令人擔心，中國對台灣的軍事活動也持續升級，各方對台灣的支持也持續上升。」

「這也反映在這個地區（亞洲）的民間看法，對中國的態度愈來愈糟，但對於台灣的認知及善意則愈來愈正面。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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