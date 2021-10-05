大陸限電3招打斷自己兩條腿？ 謝金河：這次恆大必倒 後面還有一大堆

【文．林信男】

中國「拉閘限電」，對製造業帶來巨大衝擊！財信傳媒董事長謝金河認為，從去年10月開始，中國政府陸續祭出反壟斷法、打房、限電等措施，導致經濟動盪，恐重演90年代「台灣病」戲碼，「我相信這一次恆大必倒！恆大後面還有一大堆，這是中國在未來世界經濟調整當中，必須注意的挑戰。」

謝金河日前在《數字台灣》節目中，與來賓凱撒衛浴董事長蕭俊祥、淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授林若雩等人，一同就中國「拉閘限電」，導致許多業者將生產基地遷出中國一事，進行深度探討。

謝金河分析，大家原本都認為，中國是世界工廠，中國國家主席習近平，也不斷鼓吹「中國夢」，但，「反壟斷法之後，把所有新經濟都打掛了，中國的投資斷了一條腿，之後我們也看到房地產，從這一次恆大事件，整個中國房地產這30年，是撐起中國經濟最重要的一隻腳，現在北京也放話，要讓恆大倒。」

他引述《日經新聞》報導內容，稱中國房地產的風險，已超過日本泡沫經濟時期數倍，「中國一般老百姓，大家高度舉債，現在變成月光族，這情況，可能比大家想像中，要來得可怕。」

2018貿易戰開打後 產業鏈開始從中國移出

蕭俊祥則以自己將生產基地，從中國移往越南的案例強調，「如果從事的行業，技術不是非常先進，不要在那邊（中國）投資。我的印象是，（上海投資浴缸廠）做了第1年，第2年我們的員工，出去開了4家公司，都跟我們做一模一樣的東西！」

「我從商36年，從來沒有像這幾年，這麼『精彩』過。」蕭俊祥說，2018年中美貿易戰開打，導致許多產業鏈從中國往越南、印度等國家移動，接著，2020年爆發新冠肺炎疫情，現在又有「拉閘限電」，對在當地設廠的台商，造成許多問題。

「就我的行業來講，衛生陶瓷的窯爐，我們1年只歲修5天，那5天停而已，其他很多像半導體、連續製造的，不可能停！（中國）現在弄那個供3停4、供2停5，企業穩死的！產能沒辦法連續的時候，你的生產成本會大幅上揚，不可能跟世界競爭。」蕭俊祥強調。

30年前台商一窩蜂去中國 30年後情勢已截然不同

謝金河表示，30年前，許多台商一窩蜂去中國，那是當地工資最廉價，大陸對台商最友善的空前時刻，中國可謂「最卓越的生產基地」，但，30年後，已截然不同，2018年貿易戰開打之後，中國就慢慢開始有狀況，現在的「拉閘限電」，對中國猶如「七傷拳」，打下去，自己會受很大傷害，台商也會受創慘重。

「早期台商真的是賺很大」，林若雩分析，過去受惠於人工、土地成本低廉，台商在中國的投資，確實風光一時，然而，2018年之後，受貿易戰影響，許多台商都轉往東南亞投資。

林若雩指出，總統蔡英文在2016年，提出新南向政策的時候，曾受到許多質疑，但就當前狀況來看，新南向確實有相當大的成果。

她以越南為例指出，該國不僅參與「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）和「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP），吸引包括台灣、日本、南韓等多國業者，前往投資，今年國內生產毛額（GDP）成長率，甚至估達5.5%，上看7%，由此可見，「台灣的經濟發展，在東協國家是大有可為的。」

蕭俊祥也說，凱撒衛浴去越南設廠，「不是只投資我們的生產基地，還投資那個市場，因為，未來我們希望，那邊（越南）變成我們的市場。」

謝金河則強調，中國這次用盡各種手段，先打新經濟、再打房地產，接著又限電，摧殘製造業，「這個時候，中國要提防，台灣在90年代曾出現過『台灣病』，也就是說，當大家高舉負債、槓桿很大，然後股價暴跌，暴跌以後，沒多久就全垮了，台灣90年代，一大堆房地產公司這樣倒閉的。」

「我相信這一次恆大必倒，恆大後面還有一大堆，這是中國在未來世界經濟調整當中，必須注意的挑戰。」謝金河說。

本文授權自今周刊，原文見此。

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