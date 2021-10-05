日商在西門町開旅館！相鐵在台首間飯店 為何日本人仍看好寶島市場？

【文．劉煥彥】

日商進軍台灣旅館市場又多一家！

總公司在橫濱、日本民營鐵路巨擘相模鐵道集團（相鐵）旗下的相鐵旅館開發公司日前宣布，將向中信金（2891）旗下台灣人壽承租台北市的寶慶路飯店大樓，成立新旅館「相鉄グランドフレッサ 台北西門（相鐵Grand Fresa台北西門）」。

「相鐵Grand Fresa台北西門」將有200個房間，預定2023年春天開幕，是相鐵集團旗下旅館事業在台灣的第二家飯店（也是25年來的第一家），也是繼西鐵集團的「Solaria西鐵飯店台北西門」後，第二家插旗台北西門町的日系旅館。

不僅如此，據傳相鐵集團有意在台北開出3~5家旅館，甚至還在物色中南部大城市的可能物件。

疫情在台灣尚未解除，目前政府開放一般觀光客來台仍遙遙無期，為何日商仍大手筆進軍台灣旅館市場？他們看到什麼疫後商機？

相鐵看好疫後商機 上週宣布插旗西門町

相鐵旅館開發公司本月1日在公告中表示，台灣人壽的寶慶路飯店大樓就在捷運西門站旁，西門町又是年輕人流行資訊的聚集地，而且在西門町購物區之外，這個地點又鄰近總統府、中山堂、西門紅樓等歷史建築及機關，是理想的觀光、購物及商業地點。

相鐵指出，台灣推動觀光立國，之前吸引了大量的東南亞國家及日韓觀光客來台。雖然目前受到疫情拖累，但等到情況穩定後，預期國內旅遊及外國觀光客都會逐漸恢復。

根據相鐵官網，旗下旅館事業共有THE SPALISER、FRESA INN、THE POCKET HOTEL及燦路都（The Sunroute Hotel）等四個品牌，目前在台灣只有一家飯店，就是在台北市、位於民權東路靠近中山北路口的台北燦路都飯店，於1996年營業至今。

燦路都飯店FB

日商搶進台北旅館市場 三井不動產手筆最大

目前在北台灣的日系飯店新案中，以三井不動產在台北有三家觀光飯店開發案的事業規模最大，其中在忠孝東路三段的「台北忠孝/和苑三井花園飯店」已經開業一年，在敦化北路及台北市議會舊址的開發案則進行中。

較為外界所知的，是今年8月開業的「JR東日本大飯店台北Hotel Metropolitan Premier Taipei」，也就是之前的六福皇宮飯店。

若加上西鐵集團進行中的「Solaria西鐵飯店台北西門」，目前已宣布進軍台北旅館市場的日系旅館開發案，就有三家是來自日本鐵路業者，包括JR東日本、西鐵集團及相鐵集團。

日本「鐵路系」旅館業者前進台灣 原因可能這幾點

如今疫情尚未解除，觀光旅遊業成為重災區，國內甚至從去年就屢傳旅館求售，為何日商仍持續投入台灣的旅館市場？

國際不動產顧問業者、瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛觀察，可能原因有以下幾點：

1. 日商中長期仍看好台灣旅館市場，估計在疫情穩定後，本土旅遊市場可望逐漸恢復。以相鐵公布的2023年春季開業時程來說，距離現在還有一年多，屆時本土疫情可能已經控制。

2. 待疫情緩和、國門再開，日商不僅能帶進日本客人，也能把具備國際水準的旅館管理專業帶進台灣。

3. 以六福皇宮及這次相鐵合作案對象來說，大樓業主都是國內的壽險公司，而壽險業近幾年一直希望能找到具有一定規模，管理也上軌道的租戶，因此對有意投資台灣的日系旅館業者，可說是一拍即合。

4. 對於中長期看好台灣，想要深耕本地市場的日商來說，疫情當下在洽談可能的承租物件時，可以談到相對有利的條件或價格。

若等到疫情進一步和緩、台灣旅遊業開始復甦時才談，就不見得能談到更好條件，因此日商此時進場，不無「危機入市」的想法。

三井不動產布局北中南 有旅館、Outlet及商場

在旅館之外，日系業者也早已大規模進軍國內其他領域的商業不動產，其中手筆最大的，就是身為日本商業不動產龍頭的三井不動產。

三井不動產擘畫一年的台中港Outlet二期開發案，已經於去年11月動工、預定2022年啟用，未來與Outlet一期合計將有220家店鋪，與現有台北林口Outlet及興建中的台南Outlet等量齊觀。

其次，耗資約100億台幣、落腳台中火車站後站商圈的三井LaLaport商場開發案，也在去年6月動工、預定2022年開業，這意味2020年三井不動產在台中就加碼約110億元。

再者，位於台北的南港LaLaport商場規劃2021年開幕；台南高鐵站旁的台南Outlet一期建設，則預定2022年完工啟用。

本文授權自今周刊，原文見此。

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