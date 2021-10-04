女兒住院「主管拒准假」憤離職！她存款剩18萬...4年後成「年賺千萬」CEO

【文．翁申霖】

家庭、事業難兼顧，是職業婦女的最佳寫照！一名母親因為1歲女兒住院的緣故，心急如焚的她向主管提出請假的需求，不料卻遭到拒絕，讓這名人母憤而離職。

突然之間沒了固定收入，身上的存款也僅剩18萬有餘，最終她靠努力創業讓自己翻身，如今已是名「年收5600萬營業額」的企業家。

根據英國《鏡報》（Mirror）報導，一名33歲的電商老闆Omotayo Adebisi，在數年前白手起家，開始了電商創業之路，販售健身用品、玩具等商品，至今年營業額高達150萬英鎊（約5642萬元新台幣），收入之高令人稱羨。

然而，Omotayo Adebisi會走上創業之路，其實是因為先前在職場上有段不愉快的經驗。過去她曾在國營事業單位上班，某日突然接到先生的來電，1歲女兒生病正在醫院治療，心急如焚的Omotayo Adebisi趕緊向經理請假，希望能早退去照顧女兒，沒想到卻遭到對方拒絕；在還沒有任何進一步規劃下，數日後她離開了這對婦女不友善的職場環境。

「那一天的經歷讓我很崩潰，下班之前的每一分、一秒都十分難熬，我的眼淚不停掉下來，對我來說，任何事情都可能發生，我的孩子可能已經病危，但我卻不在她身邊」，Omotayo Adebisi受訪時這麼說。

由於辭職前沒有其他規劃，這讓Omotayo Adebisi感到相當不安，對於經濟也很沒有安全感，受到身邊的親朋好友鼓勵後，決定用自己的5000英鎊（約18萬元新台幣）存款，在電商上進行「線上創業」，經營網購生意，而她選擇的正是知名平台亞馬遜（Amazon），並創立「Tilzmart」電商品牌。

由於自己畢業於體育科學相關科系，Omotayo Adebisi決定用所學之長，銷售與人體健康有關的產品，像是她第一個自創品牌的產品，正是女性使用的乳房支撐帶（breast support band），儘管剛開始的銷售業績並不差，但仍沒有達到預期的效果。

後續再試賣「指尖陀螺」，起初300台全都售罄，不料，卻因部分指尖商品不符合安全性規範，遭海關查扣，損失高達1.5萬英鎊（約55萬元新台幣），Omotayo Adebisi從失敗經驗中學習，並重新振作，她充分利用YouTube頻道和亞馬遜賣家提供的免費資源，變得更加擅長選購商品。

現在的「Tilzmart」專門處理禮品銷售，商店內有多達70多種自有品牌的產品，每到聖誕節、復活節正最忙碌的時候；去（2020）年的營業額更高達150萬英鎊（約5642萬元新台幣），Omotayo Adebisi表示，今年的營業額有望再翻倍。

從當年因無法請假憤而離職的上班族，Omotayo Adebisi靠著不懈的毅力，搖身一變成為超級企業家，她呼籲，不管是任何企業或工作場所，都應該為在職父母提供更多資源以及友善環境；面對自己的成功，Omotayo Adebisi說，「這需要很強的意志力，即使經歷過很多歧視，但我還是堅持下來，永遠都別忘記在奮鬥路上學習、充實自己。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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