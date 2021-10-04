符合5條件 易在股市下跌時恐慌拋售 還恐因「這件事」錯過獲利機會

【文．林信男】

「美股重挫！」、「台股大跌！」每當股市震盪，恐慌情緒蔓延時，你就會選擇賣出手中持股？據研究，除了市場趨勢、法人動向影響外，符合某些條件或人格特質的投資人，也比較容易在股市下跌時，出現恐慌性拋售行為。

麻省理工學院（MIT）於今年8月發表的一項研究顯示，「男性、45歲以上、已婚、有孩子（扶養親屬人數較多），且自認具備出色投資經驗及知識」的投資人，相對容易在股市下跌時，感到驚慌失措，進而拋售持股。

這項研究指出，恐慌性拋售並不常見，在任何時間點（資料分析期間為2003至2015年），平均都只有0.1%的投資人會這麼做，但當市場出現較大波動時，恐慌性拋售的發生頻率，就會較基準值高出3倍。

逾3成投資人恐慌拋售後 就未再重返股市

另一個值得注意的現象是，截至2015年底，有超過30%的投資人，因恐慌而賣出手中持股後，就再也沒「重返股市」。

然而，上述行為，卻讓這些被股市「嚇跑」的投資人，未能參與反彈行情，失去獲利機會。

根據美國銀行（Bank of America）研究，從2020年一路回顧至1930年可發現，當股市暴跌時，許多投資人會因恐慌而賣出股票，但股市中最好的日子，往往伴隨著最大的跌幅，「恐慌性拋售，恐使長期投資人，錯過那些最好的日子，降低了回報。」

理財規劃師諾斯拉普（Jake Northrup）在接受CNBC採訪時表示，「你所做出最糟的事情，就是在錯誤的時間點拋售，導致你無法參與未來獲利。」

諾斯拉普認為，投資人應檢視自身風險承受能力，若無法忍受市場波動，就應考慮減少資產配置中的股票占比。

先思考3件事再決定進場與否 靠「定期定額」降低情緒干擾

投資諮詢公司Waddell & Associates理財規劃師貝莉（Teresa Bailey）指出，即使投資人了解，於拋售後再度進場，有機會創造長期回報，但他們往往對於何時該進場，感到焦慮，「因為你不想再犯錯，所以（焦慮）情緒會在重返市場時被放大。」

貝莉建議，與其不斷等待時機，延後重回股市的時間點，不如採取定期定額方式，參與市場，藉以避免投資決策受到情緒干擾。

財富管理公司Bone Fide Wealth創辦人暨總裁博納帕斯（Douglas Boneparth）則提醒，投資人在進場前，得先思考以下3件事。

首先，你損失得起嗎？投資金額必須控制在自身經濟能力，可承受的損失範圍內；其次，若投資標的為個股，先透過財務報表或產業分析報告，掌握公司營運狀況；最後，評估這項投資，是否符合整體策略，博納帕斯建議，在投資組合中，將5%至10%，分配給個股，其餘則可布局追蹤大盤的被動型指數基金。

博納帕斯認為，上述思考及投資配比，有助降低風險，即使在個股（或其他類型資產）上看走眼，也不至於危及整體策略，若選對標的，則可為投資績效加分。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

中國限電風暴延燒！一表掌握6檔焦點股 「這幾檔」今年漲幅勝大盤

為何美國政府債務違約，恐讓股市崩跌逾30％？5個關鍵Q&A一次看懂

想和巴菲特、祖克柏一樣富有？先把他們這5個節儉習慣學起來 才能存下更多投資本錢

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】