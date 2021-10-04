快訊

首例接種BNT後死亡 48歲男本身有肝炎、高血壓

BNT到貨27萬劑 AZ、BNT第11輪10月15日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

符合5條件 易在股市下跌時恐慌拋售 還恐因「這件事」錯過獲利機會

聯合新聞網 / 今周刊
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

【文．林信男】

「美股重挫！」、「台股大跌！」每當股市震盪，恐慌情緒蔓延時，你就會選擇賣出手中持股？據研究，除了市場趨勢、法人動向影響外，符合某些條件或人格特質的投資人，也比較容易在股市下跌時，出現恐慌性拋售行為。

麻省理工學院（MIT）於今年8月發表的一項研究顯示，「男性、45歲以上、已婚、有孩子（扶養親屬人數較多），且自認具備出色投資經驗及知識」的投資人，相對容易在股市下跌時，感到驚慌失措，進而拋售持股。

這項研究指出，恐慌性拋售並不常見，在任何時間點（資料分析期間為2003至2015年），平均都只有0.1%的投資人會這麼做，但當市場出現較大波動時，恐慌性拋售的發生頻率，就會較基準值高出3倍。

逾3成投資人恐慌拋售後　就未再重返股市

另一個值得注意的現象是，截至2015年底，有超過30%的投資人，因恐慌而賣出手中持股後，就再也沒「重返股市」。

然而，上述行為，卻讓這些被股市「嚇跑」的投資人，未能參與反彈行情，失去獲利機會。

根據美國銀行（Bank of America）研究，從2020年一路回顧至1930年可發現，當股市暴跌時，許多投資人會因恐慌而賣出股票，但股市中最好的日子，往往伴隨著最大的跌幅，「恐慌性拋售，恐使長期投資人，錯過那些最好的日子，降低了回報。」

理財規劃師諾斯拉普（Jake Northrup）在接受CNBC採訪時表示，「你所做出最糟的事情，就是在錯誤的時間點拋售，導致你無法參與未來獲利。」

諾斯拉普認為，投資人應檢視自身風險承受能力，若無法忍受市場波動，就應考慮減少資產配置中的股票占比。

先思考3件事再決定進場與否　靠「定期定額」降低情緒干擾

投資諮詢公司Waddell & Associates理財規劃師貝莉（Teresa Bailey）指出，即使投資人了解，於拋售後再度進場，有機會創造長期回報，但他們往往對於何時該進場，感到焦慮，「因為你不想再犯錯，所以（焦慮）情緒會在重返市場時被放大。」

貝莉建議，與其不斷等待時機，延後重回股市的時間點，不如採取定期定額方式，參與市場，藉以避免投資決策受到情緒干擾。

財富管理公司Bone Fide Wealth創辦人暨總裁博納帕斯（Douglas Boneparth）則提醒，投資人在進場前，得先思考以下3件事。

首先，你損失得起嗎？投資金額必須控制在自身經濟能力，可承受的損失範圍內；其次，若投資標的為個股，先透過財務報表或產業分析報告，掌握公司營運狀況；最後，評估這項投資，是否符合整體策略，博納帕斯建議，在投資組合中，將5%至10%，分配給個股，其餘則可布局追蹤大盤的被動型指數基金。

博納帕斯認為，上述思考及投資配比，有助降低風險，即使在個股（或其他類型資產）上看走眼，也不至於危及整體策略，若選對標的，則可為投資績效加分。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

中國限電風暴延燒！一表掌握6檔焦點股　「這幾檔」今年漲幅勝大盤

為何美國政府債務違約，恐讓股市崩跌逾30％？5個關鍵Q&A一次看懂

想和巴菲特、祖克柏一樣富有？先把他們這5個節儉習慣學起來　才能存下更多投資本錢

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

女兒住院「主管拒准假」憤離職！她存款剩18萬...4年後成「年賺千萬」CEO

家庭、事業難兼顧，是職業婦女的最佳寫照！一名母親因為1歲女兒住院的緣故，心急如焚的她向主管提出請假的需求，不料卻遭到拒絕，讓這名人母憤而離職。

符合5條件 易在股市下跌時恐慌拋售 還恐因「這件事」錯過獲利機會

「美股重挫！」、「台股大跌！」每當股市震盪，恐慌情緒蔓延時，你就會選擇賣出手中持股？據研究，除了市場趨勢、法人動向影響外，符合某些條件或人格特質的投資人，也比較容易在股市下跌時，出現恐慌性拋售行為。

台積電被迫向美國提交機密資料 莫非是為了英特爾？「平凡廚師撿到米其林食譜也難做好菜」

>根據南韓媒體報導，美國政府要求台積電、三星等晶片製造商提交包括：客戶名單、庫存狀態和未來生產計畫等機密資料。儘管，美國政府說明，此舉是為了找出造成全球晶片短缺的原因，但市場上仍有陰謀論者擔心，這些機密資料最終會不會流入美國大廠英特爾的手上。

買基金變成買保單？ 聽到「定存」、「配息」字眼要小心 基金一姐曝你不可不知的業務話術

「這檔基金也很不錯，而且同樣也是有『配息』的！」這句話是基金一姐趙靖宇年近80歲的婆婆，今年初被業務員遊說將基金贖回，想改買投資型保單時的親身經歷。但是，婆婆不了解的是，購買基金與購買連結「基金」標的投資型保單，是截然不同的兩件事，甚至可能需要付出更高額的成本。

他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

輝瑞疫苗起碼20條線爭相想賣！都被回絕了 沈富雄爆「疫苗圖利黑幕」

編按：台灣疫情持續延燒，儘管從政府到民間，個個嚴防死守，但醫療量能已瀕臨崩潰，眼見各國紛紛接種疫苗陸續解封，台灣人卻還在水深火熱。正如台北市長柯文哲所言，「沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案」。然而，台灣人引頸期盼了這麼久，疫苗始終只聞樓梯響，到貨量如同缺水旱象只下了零星幾滴，緩不濟急。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。