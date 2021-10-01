台積電被迫向美國提交機密資料 莫非是為了英特爾？「平凡廚師撿到米其林食譜也難做好菜」

【撰文 林韋伶】

根據南韓媒體報導，美國政府要求台積電、三星等晶片製造商提交包括：客戶名單、庫存狀態和未來生產計畫等機密資料。儘管，美國政府說明，此舉是為了找出造成全球晶片短缺的原因，但市場上仍有陰謀論者擔心，這些機密資料最終會不會流入美國大廠英特爾的手上。

對於這樣的陰謀論，微驅科技總經理吳金榮認為發生的可能性不高，「以一般商業運作來說，台積電在提供機密資料前，應該會跟美國政府簽訂保密協議（Non-disclosure agreement，NDA），會界定資訊使用範圍，明定不能洩漏給其他人，由於美國政府基本上是個尊重法律的國家，我想他們應該不敢亂來。」

台積電被迫交機密資料 吳金榮判斷：傷害有限

此外，吳金榮也判斷，台積電僅會提供有關汽車產業晶片、限定範圍的資訊，不會提供其它技術性資料，這些商業資訊就算真被不當取用，對台積電會造成的傷害也有限。

對於此點，一名不願具名的法人也分析：「台積電上下5、6萬名員工也不是塑膠做的，在數據上可以提供沒有小數點的資料，這邊東減一點、那邊西扣一點，有很多灰色地帶可以操作、保護自己。」

相較起想用這些資料輔佐美國本土大廠英特爾，吳金榮判斷，背後的動機應該是為了美國的汽車產業。

汽車產業提供全美最多就業機會 美緊盯半導體業都是為了它

根據美國汽車政策委員會（American Automotive Policy Council）在「2020年美國汽車產業現況報告」中提供的資料顯示，美國汽車產業是全美最大的製造業，佔美國GDP份額約3%，也是提供最多工作機會的一個產業。

此外，美國汽車產業也是最大的出口產業，且每年都要花數千億美元採購美國當地的鋼鐵、玻璃、橡膠與半導體商品，同時也是美國在研發工作砸最多錢的產業。

「近日來，不少車廠傳出因缺晶片而減產、停工的消息，像是：福特、通用、福斯、豐田、本田等，紛紛宣布因車用晶片缺貨，導致停工數日、數周，這就是美國政府會如此關切半導體產業供應鏈的原因。」吳金榮這樣解釋。

靠取得機密資料就能撼動台積電地位？吳金榮：很難

儘管台積電總裁魏哲家曾在7月舉行的法說會上指出，台積電今年整年度，在車用微控制器（MCU）的產出增幅可達60%，應可望大幅解決車用晶片缺貨的問題，但吳金榮分析：「從瑞薩那珂12吋晶圓廠發生火災到馬來西亞封城，一連串的天災人禍，讓車用晶片從去年一路缺貨到現在，儘管從台積電的角度來說，能幫的都已經做了，但車廠還是一片哀鴻遍野，各大車廠紛紛下修今年的汽車產量預估。」

吳金榮因此判斷，美國政府這次會這樣做，主要還是為了美國汽車產業而來。

「退一步來說，就算這些數據真的流到英特爾手上，英特爾還是很難撼動台積電的產業霸主地位。」吳金榮以英特爾與擁有最相近產品的AMD來比較，透過兩家公司的毛利率可以算出，英特爾的自製晶片比台積電的代工晶片成本大約貴上75%，因此判斷「英特爾要跟台積電拚，很難」。

另一位研究半導體產業的分析師則妙喻：「一位平凡的廚師就算撿到米其林餐廳主廚的食譜，也不見得就能做出一道風味相同的菜餚。」研判此事件對台積電的影響有限。

本文授權自今周刊，原文見此。

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