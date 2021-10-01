買基金變成買保單？ 聽到「定存」、「配息」字眼要小心 基金一姐曝你不可不知的業務話術

【撰文 黃健誠】

「這檔基金也很不錯，而且同樣也是有『配息』的！」這句話是基金一姐趙靖宇年近80歲的婆婆，今年初被業務員遊說將基金贖回，想改買投資型保單時的親身經歷。但是，婆婆不了解的是，購買基金與購買連結「基金」標的投資型保單，是截然不同的兩件事，甚至可能需要付出更高額的成本。

近年來，由於台灣人口高齡化的趨勢，金管會相當關注高齡族群的「金融剝削」問題，日前祭出包括研議建立金融剝削資料庫、公平待客原則評比增納高齡項目、參考英國指引修訂法規加強防範高齡金融剝削、定型化契約範本修訂將盡量白話表達等5大措施，未來金融業若對高齡客戶不當行銷，必定會嚴懲。

業務員推「另一檔不錯的基金」 竟是想讓長者贖回基金改買保單？

趙靖宇今年3月在臉書上分享自己年近80歲的婆婆經歷，引起廣大的迴響，其內容大意為，婆婆原本投資某檔基金，卻被業務員遊說另一檔基金表現也很不錯，甚至會有不錯的「配息」，婆婆聽了很心動，決定要將原本投資的基金贖回，轉買業務員口中「另一檔」不錯的基金。

但是，在趙靖宇悉心向婆婆詢問更多細節時，才發現婆婆並不完全了解究竟自己購買的商品為何，只知道「有配息」、「中途解約免付解約金」，直到聽到「解約」兩字，趙靖宇才驚覺所謂「另一檔不錯的基金」，原來是連結基金的投資型保單。

最讓趙靖宇詫異的是，婆婆年近80歲，怎麼還會被推銷購買保險類商品，而婆婆當時還以「已和業務員談好，不買不好意思」的理由，一度執意要買下投資型保單，後來趙靖宇費了不少唇舌，才讓婆婆打消簽約的念頭。

趙靖宇婆婆的類似案例層出不窮，她也分享自己父親幾年前的故事，當時她意外發現年事已高、有些微失智狀況的父親，突然多了好幾張保單，且被保人都是弟弟的名字。

但細看保單契約內容才發現，連個人基本資料中的出生日期都有錯誤，但無奈父親向來不喜歡別人碰他的保單存摺，因此只要金額不算太高，也只能裝作不知道這件事。

聽到這些詞要小心！「定存」、「利率」、「配息」常成長者混淆關鍵字

高齡長者常會遇到與趙靖宇的婆婆及父親同樣的情境，卻在碰到的當下無從判斷。趙靖宇表示，長者較難分辨各種金融商品的差異，例如不了解投資型保單與基金的不同，常常只要聽到「利率很高」、「有配息」、「可以配到5%」等關鍵字，就會心動購買。

另外，無論基金或投資型保單都會有相關的配息型商品，但業務在向客戶說明這些金融商品時，常會提到「殖利率」、「配息率」等名詞，常會與長者所想的「定存利率」的觀念相吻合，因此在觀念混淆下，加上業務員對商品背後的隱藏成本較少著墨，就讓這些高齡長者成了有機會被「金融剝削」的對象。

趙靖宇表示，以她家中長輩碰過的經歷來說，常聽到以「資產傳承」的觀念，遊說長者購買保單，但事實上很多人在購買前，不見得都了解契約內容標的。

遭遊說購買金融商品 其實長輩可能「一點都聽不懂」

就如當她向婆婆詢問更多細節時，婆婆也坦言自己對於業務員關於產品的說明「一點都聽不懂」。對此，趙靖宇提醒家中有長輩的民眾，平常就要多能主動關心長輩在外的活動，在閒聊之中或許能發現他們最近的理財活動，進而替他們的荷包把關。

也可以提醒他們，在購買任何金融商品時，最好能拿到關於該商品正式的對外文宣資料，購買前讓家中其他人去查核了解購買該商品時，需注意的事項。

趙靖宇說，以她婆婆的案例而言，在她詳細審視該保單的契約條款後，發現該保單的承保年齡上限為80歲，且對於被保人年紀有諸多限制，因此要是婆婆真的買了該保單，未來是否能領到錢，恐怕還得打上一個大大的問號。

多關心長輩生活動態 才能幫忙守住荷包

不過，雖然高齡長者在購買金融商品前，常因為資訊不流通而充滿許多風險，但像購買保險後，其實從保單送達起10天內，都可以行使「契約撤銷權」。

值得留意的是，金管會近幾年對於相關案例的管理漸趨嚴格，從今年起，民眾檢舉重大金融違法案件的獎金，從 40 萬元提高到 400 萬元，且檢舉違法情節較輕微的獎金，提高為現行奬額的五倍。

趙靖宇強調，家中長輩若不慎購買不適合自己的金融商品時，在一定時間內還是可以提出一些保障自身權益的方式，但更重要的還是平時多陪伴長輩，了解他們的生活動態，協助理解其所購買金融商品的內容。

本文授權自今周刊，原文見此。

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