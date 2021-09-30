二度創業失敗 他如何擠下軟銀孫正義？日本「新首富」靠2心法擁破兆身家

【文．翁申霖】

中國首富幾乎年年洗牌，但反觀日本，首富的寶座大多是由軟銀集團（SoftBank Group Corp.）創辦人孫正義，以及優衣庫（Uniqlo）創辦人柳井正輪流坐，任誰也難以將他們擠下。

然而，今年卻有新面孔崛起，到底是誰這麼有本領，打敗了日本首富「釘子戶」，更擁有破兆元的驚人身家，他就是自動化設備大廠基恩士（Keyence Corporation）的老闆—滝崎武光（Takemitsu Takizaki）。

根據《彭博社》（Bloomberg）統計的彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index, BBI）顯示，柳井正、孫正義輪流搶的首富位置已被Keyence創辦人滝崎武光所取代，淨資產高達382億美元（約1.06兆元新台幣）的他，成為日本首富新面孔。

這位幾乎不與媒體打交道的低調企業家，除了沒有念過大學，期間更是創業失敗2次，他是如何東山再起，一手打造出僅次於豐田（Toyota）的企業王國？

據悉，在疫情推波助瀾下，Keyence股價一路攀升，滝崎武光持有Keyence的21%股票，讓他今年財富增加59億美元（約1639億元新台幣），除了成為日本新首富，同時也躍居全亞洲第九大富豪。而Keyence的市值也來到1670億美元，在日本僅次於豐田汽車。

Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）股價今年以來下挫18％，柳井正的財富因此蒸發逾1／5，身價來到355億美元（約9865億元新台幣）；而孫正義呢？軟銀斥資購買WeWork和Uber股份，均在過去2年因市場和自身的風波導致估值大跌，加上疫情讓兩間企業經營慘淡，進而影響到自身資產，孫正義目前排名第三，資產為269億美元（約7475億元新台幣）。

軟銀創辦人孫正義。

現年76歲的滝崎武光沒有念過大學，在1974年創立Lead電機公司，於1986年改名為Keyence，1987年在日本上市，是感測器、測量儀器、機器視覺系統和其他工業自動化設備的製造龍頭。

行事作風一向低調的他，曝光度遠不及孫正義和柳井正，他的認知在於，「不必要浪費時間及金錢去做廣告，只為了在社會大眾之間出名」。由於曾歷經兩次創業失敗經驗，滝崎武光深深牢記著重要教訓，「一家能夠長期經營的公司，必須要有客戶信賴，要讓員工不願意離開。」第三次創業就讓他一躍成日本首富。

滝崎武光採行的經營策略是「最小資本、最大效率」，在這個原則下，Keyence本身完全不擁有任何製造、產線相關資產，擅長「減法」的滝崎武光秉持著一不建設工廠，二不要代理商，把製造業傳統模式下可以剔除的環節，盡可能地全部減去。

在不建設工廠，也不生產任何產品的情況下，無論是壓力感測器、條碼讀取器、雷射掃描器，還是顯微影像量測系統，滝崎武光將其全部外包。《金融時報》（Financial Times）曾提及，如此外包方法相當極致，讓整體營運成本相對輕盈，實現高利潤的目標。

此外，Keyence也剔除了代理商這一環節，將產品直銷經營，大多數訂單當日出貨。由於Keyence直接管理銷售、庫存和分銷，使得物流效率驚人，能夠以最快的速度處理訂單和運送產品。

滝崎武光（圖／富比世Forbes）

由於是透過業務人員直接銷售的關係，Keyence格外重視人力資源。Keyence以給予員工高薪而聞名，根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，Keyence在員工數100名以上的日經指數企業中，是給出最高薪水的公司，2600名員工平均年薪為1751萬日圓（約437萬元新台幣）。Keyence認為，為了提高內部士氣，公司要確保員工能拿到足夠的獎勵。

即便已成為日本第一首富，滝崎武光的車子依舊是日本的國產車，出差也不搭昂貴的頭等艙、商務艙。對於僅高工畢業的他來說，唯一有興趣的就是透過親手做出來的感應器，改變世界。

Keyence員工曾如此評價，「他是一個完全看不出來像個有錢人的老闆，唯一跟員工不一樣的地方，只是在他公司的地下停車場，有一個專屬的停車位而已。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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