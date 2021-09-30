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為何美國政府債務違約 恐讓股市崩跌逾30％？5關鍵Q&A一次看

聯合新聞網 / 今周刊
10年期美債殖利率衝上3個月高點，外加美國聯邦參議院一項避免政府「關門」、提高舉債上限的預算案，遭共和黨參議員一致否決，導致金融市場震盪。美聯社
10年期美債殖利率衝上3個月高點，外加美國聯邦參議院一項避免政府「關門」、提高舉債上限的預算案，遭共和黨參議員一致否決，導致金融市場震盪。美聯社

【文．林信男】

10年期美債殖利率衝上3個月高點，外加美國聯邦參議院一項避免政府「關門」、提高舉債上限的預算案，遭共和黨參議員一致否決，導致金融市場震盪，28日美股3大指數收黑，費城半導體指數重挫3.8%，拖累29日台股大跌325.98點，失守半年線和「萬七」關卡。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）已公開示警，若國會無法取得共識，在10月18日前，提高舉債上限，屆時聯邦政府手頭資金將用罄，恐導致美國發生史上首次債務違約，引發經濟衰退與金融危機等「災難性後果」（catastrophic consequences）。

對於葉倫的說法，本文以下將透過5個Q&A，讓讀者了解，美國政府債務違約危機，可能對經濟情勢、金融市場造成的衝擊。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。shutterstock
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。shutterstock

一、何謂舉債上限？

舉債上限（debt ceiling），亦稱「債務限額」（debt limit），是美國財政部為了支付各式「帳單」，被允許借貸的金額。

換言之，在光靠稅收，不足以因應政府支出的情況下，美國政府可透過借錢的方式，支付包括社會福利、醫療保障、軍人工資，以及國債等諸多「帳單」，藉以維持國家運作。

據估算，目前美國國債已攀升至28.8兆美元以上，超過現行規範的28.4兆美元上限，這也是財政部希望提高舉債上限的原因。

二、共和黨不支持提高舉債上限的理由為何？

共和黨人認為，總統拜登所屬的民主黨，通過包括新冠肺炎疫情紓困、規模達3.5兆美元的社會安全網與氣候政策預算案，使美國處於「失控的支出狂潮」（out-of-control spending spree）中，恐導致國家債務持續膨脹。

共和黨人強調，政府債務已超過國內生產毛額（GDP），在此情況下，民主黨政府應削減支出，而非提高舉債上限，繼續亂花錢。

三、如果不提高舉債上限，會發生什麼事？

若此狀況成真，美國將發生史上首次債務違約，結果難料，現階段可參考的說法，就是葉倫投書《華爾街日報》所寫的，「會造成廣泛的經濟災難（widespread economic catastrophe）」。

四、若美國政府債務違約，可能對經濟造成哪些影響？

假如美國政府債務違約，將使數以百萬計的美國人，無法獲得社會保障、醫療保險等福利，聯邦政府恐發不出軍人、公務員薪資。

根據穆迪分析（Moody's Analytics）報告推估，若美國政府發生債務違約，勢必會造成GDP下滑，失去約600萬個工作機會，失業率將急劇攀升。

五、假如美國政府債務違約，會對股市帶來多大衝擊？

穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）研判，美國政府債務違約，將對新冠肺炎疫情後，初萌芽的經濟情勢，帶來災難性打擊，金融市場自然難逃影響，「在拋售最嚴重的情況下，股市恐崩跌近3分之1。」

若情況真如贊迪預估，屆時將有高達15兆美元的家庭財富，瞬間被抹除，且在舉債上限問題解決、恢復支付國債前，美債殖利率、抵押貸款利率，以及消費者、企業借貸利率，都會攀升，即使問題解決，利率也難回到先前水準，因為美國國債，已不再是無風險資產。

贊迪預期，若舉債上限僵局延續到11月，財政部將被迫刪減政府支出，藉以抵銷約2000億美元的現金赤字，按年計算，規模相當於10%以上的GDP，可謂毀滅性的經濟衝擊。

本文授權自今周刊，原文見此

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