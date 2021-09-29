27年前他首推安寧照護 ICU醫師、家屬都反對！如今台灣臨終照護居亞洲之冠 83歲「善終菩薩」是推手

【文 / 王海咪】

說起推動善終目標，他更是鏗鏘有力，一點也不像耄耋之年的人。

陳榮基83歲了，耳朵上掛著助聽器，有時需要旁人幫忙大聲複述，才聽得見提問。對外界的聲音有些鈍了，當他說起自己理念時，卻氣也不喘，一說就是兩個小時，看不出一點老態。人稱「安寧舵手」的他，是本屆總統文化獎人道奉獻獎得主，他1994年成立蓮花基金會（原稱佛教蓮花臨終關懷基金會），隨後推動安寧緩和醫療，強調要讓臨終病患善終。

蓮花基金會成立27年以來，積極推動臨終關懷，從拍攝紀錄片《最後的禮物》、廣告片《選擇不急救》發揚善終概念，到實際走進醫院，推動安寧志工，並設計醫院評鑑，促使各級醫院建立安寧醫療；立法院討論《安寧緩和醫療條例》和《病人自主權利法》時，基金會也提供正確資訊，扮演重要推手角色。

全台現有74醫院設安寧病房

曾經，它等於醫療失敗、不孝

善終概念目前已被台灣醫界與大眾普遍接受，全台共有74家醫院設有安寧病房，不少末期患者能真正達到「壽終正寢」，而不是在CPR急救、插管治療的一片慌亂中匆匆離世。但在90年代，「安寧照護」被視為醫療的失敗，是陳榮基多年來帶領蓮花基金會持續與社會溝通，才逐漸去掉這項概念的負面標籤。

安寧一詞源於《聖經》，原本指在教堂裡設置一個房間，提供去朝聖的人休息，1990年馬偕醫院借用此義，引申為照顧癌症臨終病人設施的名稱，成立全國第一間安寧病房，並推廣安寧醫療觀念，但在當時的台灣沒有引起太多回響。

陳榮基也是在1994年，接獲馬偕醫院安寧照顧基金會邀請，到日本參觀安寧照顧機構，才初次接觸安寧醫療概念。

「我們去國立癌症研究中心東醫院，看到他們竟然在綠地上蓋了一層樓，總共有36床，每個病房的落地窗都可以看到花園，窗旁邊就是門，病人門一開就有草地。」陳榮基回憶當時所見仍語帶興奮，「我很震撼，覺得台灣一定也要做，對病人來說，這才是好的臨終狀態。」

回到台灣，時任台大醫院副院長的陳榮基，建議醫界龍頭台大醫院也設置安寧病房，「大家看到台大做了，自然就會想跟上。」理想藍圖鋪在眼前，但起初的遊說過程並不順利。

當時的阻力比想像中巨大，第一個出聲反對的是加護病房醫師，因為他們所受的訓練相信，若不經搶救、讓病人死在眼前，就是醫療失敗；但陳榮基認為，絕症病人的死去並不代表失敗，如果不能協助病人安詳地往生才叫失敗，雙方一度毫無交集。

「當時醫療現場認為厲害的醫師就是要把病人的命救回來，不管癌末病人與家屬在與疾病拔河的過程中忍受多少身心折磨；但就算救回來，癌細胞仍然在擴散，最終還是避免不了死亡。延命，卻徒增病人的痛苦。」蓮花基金會董事黃大軒回憶，陳榮基當年花了好幾個月，一位、一位拜訪醫界同業，才終於說服大多數人，讓他們接受善終觀念。

另一個阻力是家屬，家人在面對至親病危時，往往認為不請醫師搶救就是不孝，但陳榮基強調，急救不代表孝心，醫師應該教育家屬，「大孝與大愛並不是讓親人接受已經無效的CPR，徒增患者痛苦，而是要陪著親人，接受他的疾病，讓他得到安寧照顧。」

在陳榮基積極遊說下，台大在1995年設立第一間緩和醫療病房，雖然不是每個房門打開都有草地，但病房外頭正好是台大醫院的空中花園，勉強算是把陳榮基理想中的病房搬回台灣了。台大設立緩和醫療病房後，其他醫院果然也相繼效法，讓安寧醫療普及化。

串聯醫界 培訓志工、宗教師

伴患者平靜走完最後一程

除了安寧病房的設置外，培訓負責陪伴臨終患者走完最後一段路的宗教師，也是蓮花基金會一直以來的重要任務。陳榮基說，臨終患者在死亡接近時，會因為不清楚死後的靈要去哪而恐懼，強調靈性照護的宗教師，此時就能透過陪伴病患，讓他們學會超越生死的態度。全台有39位臨床佛教宗教師，他相信，就算患者沒有信仰，患者也能因宗教師的陪伴更平靜地面對死亡。

從事安寧療護工作14年的宗教師普安法師回憶，她曾在安寧病房陪伴一位才40歲、被她稱為「年輕人」的大腸癌患者，癌細胞頑固地霸占他全身器官，積極治療三年仍不見成效，癌無情地多處轉移，療程痛苦得讓他難以忍受，選擇轉入安寧病房接受支持性療法，雖無法解除身體上的病痛，至少能以更從容的姿態面對臨終。

在安寧病房期間，年輕病患優雅地與世界告別，他舉辦生前告別式，並花了很多時間與10歲的兒子溝通爸爸不能陪伴他長大的事實。兒子本來怕鬼，卻在年輕人問他死後遺體要送殯儀館或送回家時，毫不猶豫選了後者，說他一定要待在爸爸身邊。這時年輕人知道，這一世沒有遺憾，可以安心地走了。普安法師說，她過去幾乎沒見過面對死亡能如此平靜的人，這是屬於他的善終。

英國《經濟學人》智庫曾在2015年針對全球80國臨終照護死亡品質進行評比，台灣排名第6，居亞洲之冠。普安法師說：「台灣的照顧品質可以名列前茅，不是沒有原因，它有它的發展歷程。陳教授從來沒有退出，更沒有因為年事高了就停止。」她回憶18年大林慈濟醫院成立臨床宗教師培訓中心，陳榮基就算行動不便，仍親自前往，不禁讚佩起這位老人家的執著。

對陳榮基而言，善終其實不只是死的事，更是生的事，他說：「這輩子好好地活，如果你活得很好，老的時候，覺得對得起自己、社會，隨時就可以走；如果是因病要走，那有人照顧好、沒有痛苦，可以放手地走，這就叫善終。」

這可能也解釋了陳榮基就算身體老了，還是停不下腳步，每一刻都活得用力。他現在仍以顧問醫師身分，每周一次在恩主公醫院的神經內科看診。而19年上路、保障善終自主權的《病人自主權利法》，陳榮基也扮演重要推手，並參與立法，提供專業意見參考。

他認為，在《病人自主權利法》和《安寧條例》的保護下，病人應能自由選擇離世的方法，就不用考慮備受爭議的安樂死。然而，陳榮基的任務尚未結束，他認為若要讓每位病患達到善終，目前的安寧系統還有很多進步空間。

他舉例，質與量都仍面臨挑戰。因為總量不夠，不少需要病床的人無法得到安寧照顧，加上床位分布不均，北部地區對安寧病房的需求量較大，常常發生北部找不到空床，南部卻有病房空著沒人用的情況，而這些都是目前蓮花基金會正積極處理的問題。

持續推動資源合理分配

隨時準備遞出「愛心柺杖」

陳榮基不是不認老，只是在還沒有達成他的目標之前，他一刻也閒不下來。訪談尾聲，他笑說自己走不動了，現在去哪都要帶柺杖，幾年前搭飛機要安檢，他把柺杖放上掃描儀，一旁的機場人員見他晃了下，馬上遞另一根柺杖給他。

「我深受感動，我後來都告訴我的學生，心裡要隨時帶著一根愛心柺杖，注意身邊的人，當他們需要，要把柺杖遞上去。」陳榮基笑說，現在的他不只拄柺杖，也隨時準備遞出愛心柺杖。

請帶我遠行：觀紀錄片《回眸》

「哪有人可以面對死亡不害怕慌亂的？」安寧志工W，看完陳坤厚製片、陳志漢導演的紀錄片《回眸》首映會後，問了大悲學苑的德嘉法師。

德嘉師父說：「死亡就像是病人即將進行的一趟單程旅行，只要清楚目的地是哪，準備好行李，就不用擔心害怕了。」

「所以，大悲學苑就像一家旅行社，我們這些志工是領隊，師父們是導遊，帶著臨終病人及家屬，面對死亡，展開追尋靈性的旅程。」用自己的語言詮釋。

德嘉師父說：「嘿，不要以為你是領隊，其實這些病人才是我們的老師，他們都死給你看了，你還學不到該怎麼好好珍惜生命，珍惜天地萬物，珍惜所愛的一切嗎？」

從陳榮基院長的蓮花基金會出發，大悲學苑宗惇法師與志工，以臨終病人的安寧照顧與靈性關懷作為志業，陪伴病人走好世間最後一哩路，安心前往輪迴往生的菩薩路。

陳志漢導演可能是台灣最勇於面對死亡的影視創作者，《那個靜默的陽光午後》記錄大體老師、《一念》記錄無效醫療病人的奮鬥，《回眸》中癌症病人的臨終容顏，拍的已不是死亡，而是全無罣礙、啟程前的祝福。

《回眸》將在10月中旬上映，耗費兩年跟隨宗惇、德嘉師父與安寧志工陪伴臨終老師們的最後一哩路，片中人物都是菩薩，願意留下最終影像讓我們學習的主角與他們的家人，更是天使。病痛之人的面容，為凡人打開了希望之窗──當我有一天必須面對最終課題時，我知道誰可以在我身邊，帶我安心向前遠行。

日本導演小津安二郎說：人生和電影都是以餘味定勝負的，《回眸》正是。（劉小云）

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