政務成績亮眼 黨務灰頭土臉…朱立倫當選國民黨主席 該如何爭取6成「非中國人」民意認同？

【文 / 朱姵慈】

「今天晚上，是民進黨要開始擔心的時刻，因為從今天開始，國民黨會是一個空前團結、充滿戰鬥力的國民黨，而且是一個戰鬥藍，追求的是必勝藍。」9月25日，國民黨主席當選人朱立倫在中央黨部發表勝選感言，誓言帶領國民黨這家百年老店在2024年重返執政。

話雖說得意氣風發，但即將二度出任國民黨主席的朱立倫，眼前面對的政治環境，比起他上一次掌控黨權時，還要嚴峻許多。

2014年九合一選舉，在中央執政的國民黨，因反服貿協議與太陽花學運後續效應而慘敗，當時以總統身分兼任黨主席的馬英九因而請辭黨魁負責；為國民黨守住唯一一席直轄市長的朱立倫，則在隔年黨主席補選中同額競選，以超過99％得票率，入主國民黨中央。

相對當年如救世主般的眾望所歸，今年回鍋角逐黨主席的朱立倫，聲勢顯然不如從前，連曾擔任朱立倫副手逾7年的侯友宜，被媒體追問是否支持「老長官」時，也僅強調以防疫為主，不願表態。

最終，在主張「兩岸簽署和平協議備忘錄」的政治學者張亞中與現任黨主席江啟臣夾擊下，朱立倫只以45.78％得票率，取得8萬5164張選票，領先第2名的張亞中不到2萬5千票，贏得並不輕鬆。

「賭爛票」四射 黨內裂痕待喬

雖然宣示自己領導的國民黨將會空前團結，但在黨內同志眼中，朱立倫過去幾次決策猶疑造成的心結未解，將增加未來團結全黨的難度。

國民黨立委鄭麗文觀察，支持張亞中的黨員未必全然認同他的兩岸論述，有部分原因是基層黨員對包括朱立倫在內的黨內精英失望、不信任，才以「賭爛票」方式宣洩不滿情緒；選舉結束後，甚至有部分黨員揚言退黨，朱立倫就任後的當務之急，就是弭平黨內裂痕，「朱立倫政務成績亮眼，黨務上卻灰頭土臉，這次就要看他有沒有從過去失敗中學到教訓。」她說。

鄭麗文直言，朱立倫上次以幾乎全票當選黨主席，是因為黨內期待他能運用個人政治聲望，帶領國民黨打贏艱困的2016年總統、立委選舉；沒想到朱立倫先以「讓黨團結」為由婉拒參選，卻又在洪秀柱贏得初選後擔心立委選舉崩盤，臨時撤銷洪秀柱提名、自行上陣，但選舉結果仍舊一塌糊塗，他只能引咎辭黨主席，但部分黨員至今仍對「換柱事件」難以釋懷。

4年過後，又一次總統大選年，在國民黨初選民調中勝出的時任高雄市長韓國瑜，有意邀請從政資歷完整的朱立倫出任副手；朱立倫起先的回應也讓韓陣營高度期待，因此當朱立倫最終決定婉拒「韓朱配」，就讓韓國瑜核心幕僚頗有微詞。

「政治人物不能只考量個人權位，朱立倫能力確實很強，但如果心態不正確，他帶領的國民黨還是走不出困境。」前高雄市新聞局長鄭照新說得毫不留情。

「蔡英文和賴清德初選時砍得血花四濺，但初選後卻能搭檔參選正副總統，人家是怎麼做到『團結』2個字？」台北市議員羅智強最擔心的，恰好就是國民黨主席選舉落幕後，全黨能否齊心對外。

喊團結、戰鬥藍 能解宿怨？

即使朱立倫能有效化解黨內糾結宿怨，連續2次在總統大選中慘敗的國民黨，只做到「空前團結」、「充滿戰鬥力」，恐怕仍不足以重返執政。

首先，國民黨員的規模不大，這次有資格投票選舉黨主席的黨員約37萬人，比新北市板橋區的有效選舉人數還少；但更重要的是，國民黨員的組成結構與國家認同，和全國選民有極大差距。

長期追蹤台灣民眾認同趨勢的政大選舉研究中心，今年6月最新民調顯示，認為自己是「台灣人」的民眾為63.3％、認為「是台灣人也是中國人」的有31.4％，僅2.7％的自我認同為「中國人」。

但觀察這次國民黨主席選戰，主張「一中同表」的張亞中異軍突起，獲得逾3成黨員支持，連帶迫使朱立倫與江啟臣在策略上往深藍靠攏，例如江啟臣登廣告宣稱「九二共識不是票房毒藥」，朱立倫也公開承諾，取得政權後，要調回軍公教因年金改革被減少的月退俸。

朱立倫當選後，更在回覆中共總書記習近平的賀電上說「在民進黨執政下採取『去中』、『反中』政策，改變兩岸現狀、造成兩岸情勢險峻……，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼貴我兩黨在『九二共識』、『反對台獨』的基礎上，求同尊異……。」這樣的言論，不無向張亞中支持者示好、追求團結的意味，但顯然與超過6成不認為自己是中國人的台灣主流民意嚴重牴觸。

張亞中派難割捨 如黨內死結

選前國民黨立院黨團與執政縣市首長發起「搶救朱立倫」的行動，羅智強在臉書上憂心預測，一旦張亞中當選，「國民黨2022也將招致覆滅性的慘敗，最終，2024總統大選民進黨也將躺著繼續執政。」都是擔心統派的張亞中當選主席，國民黨的民意基礎將進一步流失。

民進黨前立委林濁水認為，張亞中信仰的極端統派思想經過這次選舉檢驗後，證明即使在國民黨內也無法成為主流；對國民黨而言，進退兩難的是，這3成張亞中信徒都是藍營無法割捨的核心支持者，但迎合這些極端支持者又等於和主流民意對抗，「這是國民黨10年內解不開的死結，很痛苦、又擺脫不了。」

一位不願具名的國民黨立委坦言，國民黨內目前光是黨齡滿40年、65歲以上、終身不需要繳黨費的黨員就約20萬人，這些長輩以中國人認同居多；若國民黨無法大量招募年輕黨員，稀釋資深黨員影響力，未來的黨主席選舉仍可能發生候選人爭相往深藍靠攏的現象。

黨員結構與社會結構脫節，也造成國民黨民代難以理性問政，一位不願具名的中生代人物就透露，「國民黨身為志在執政的政黨，必須獲得過半數民意認同，但我們的黨員有太多人對民進黨深惡痛絕，有些想走中間路線的人，還會面臨狂熱支持者的拉扯，最後只能『逢綠必反』。但我們心裡都知道，民進黨就算做得再爛，也不可能所有事都錯。」

「國民黨不能繼續緬懷10年前靠九二共識勝選的回憶，因為10年之間，兩岸關係與台灣主流民意已經產生質變，兩岸論述不再是國民黨的優勢；身為主席，朱立倫要說服選民，國民黨執政為什麼會比民進黨好。」台北市議員李明賢分析，10年前的蔡英文雖無法阻擋馬英九連任，但她在選戰中提出的「公平正義」概念，深獲年輕人認同，民進黨也因此有機會乘著太陽花浪潮取得政權

「我們一定要想清楚，如果要重返執政，國民黨的市場定位是什麼？再根據市場定位調整體質、提出具體政策。如果國民黨只是一個能和中共對話的『親中』政黨、沒有其他吸引選民的特質，那2024年推出再夢幻的強棒組合，都很難贏回政權。」李明賢認為，與其盼望一舉重返執政，國民黨應該先務實成為有策略的「戰鬥藍」，逐步累積社會信任。

再次回鍋主席的朱立倫，姿態已經從當年的藍營唯一希望，轉為諸多選項中相對安全的「正常倫」；即使依舊胸懷大志，但在能解開內外交迫的各項難題之前，還難以看見他口中的必勝把握。

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