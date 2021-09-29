年收5兆 鴻海董座揭「創業路上太多挫折」 沒想到後來被郭董欽點接班

【文．劉煥彥】

鴻海（2317）董事長劉揚偉兩年前從郭台銘手上接棒，掌管了這家年營收超過5兆台幣的大企業。

他2007年才加入鴻海，12年後就接下鴻海集團的棒子，儼然是人生勝利組的絕佳代表。

但劉揚偉前（26）日對一群青年學子表示，他不僅多次創業，而且在創業路上跌了好幾次跤，多次失敗，對於創業的一些體悟都是到了50歲之後才有。

「想創業是不想被人管、當老闆，還是為理想？」

2021年鴻海獎學鯨得主交流成長營於26日舉行，劉揚偉特別出席鼓勵得獎學生。由於現場不少同學都有創業想法，他特別分享個人的創業經驗談。

劉揚偉表示，他創過幾次業，也曾在創業路上受過許多挫折打擊，所以請「想創業的學生要問問自己，創業是為了不想被別人管、當老闆，或者是為了理想？」

「如果是為了理想，有沒有宣揚理想的能力，以激勵大家一起同心奮鬥？」

他也提到，創業者還要有敏銳的觀察力，與屢敗屢戰的毅力，才能把成功追到手。

鴻海提供

劉揚偉指出，這些領悟是他在50多歲時才知道的，現在分享給大家，就是希望讓現在才20多歲的同學們可少走冤枉路，這也是「分享」的重要意義。

他以「專利」為例指出，許多人都以為專利是為了「保護」，但真正目的是為了「分享」，也就是讓大家知道別人已經有什麼智慧成果，避免不同人浪費時間重複做同樣的事。

大家可以付費來利用別人的專利，再創造更多的價值，用專利分享來運用眾人力量，一起打造更美好的世界。

郭董與劉揚偉的機緣 要從1994年講起

兩年前劉揚偉從郭台銘手上，接下鴻海集團的棒子，大家都好奇郭董為何選他接棒。

對此劉揚偉均未正面回應，倒是前年12月在新竹交通大學一場演講，他透露兩人在1994年有了首次生意往來。

就是這次往來，種下了他13年後進入鴻海集團，以及2019年接下鴻海董事長重擔的機緣。

今周刊攝影團隊

劉揚偉人生兩次與郭董交會 種下25年後接班機緣

1988年劉揚偉在美國成立Young Micro，做個人電腦的主機板，也是他在美國的創業處女作，後來1994年賣給郭台銘。

劉揚偉生涯跟郭董事業在美國的交會，不只這一次。後來他離開南加州到了矽谷，成立一家專門做PC晶片組的IC設計公司，就是聯陽半導體。

90年代郭董買下劉揚偉創業首家公司 又投資第二家

劉揚偉說：「我的本行是半導體，在USC（南加大）唸的也跟半導體有關係。那時因為郭先生的關係，郭先生就與宣明智（劉揚偉的交大電子物理系同學）就投資了這家公司，我是員工第一號。」

在前年6月鴻海發表的集團45周年紀念影片中，劉揚偉表示2007年他之所以進入鴻海，是因為「要還郭董人情」，因為當初郭董不僅買了自己的公司，還照顧了自己的家人，對於郭董這樣照顧他非常感恩。

今周刊攝影團隊

劉揚偉：以前不覺得郭董多了不起 「跟郭董在一起越久，越服氣」

然而，以前劉揚偉不覺得郭台銘有多了不起，因為郭台銘創業，他自己也創業，因此那時自己不是那麼服氣，但劉揚偉說「跟郭董在一起越久，是越服氣」。

劉揚偉解釋，那種服氣是對郭董的能力、情操、精神的服氣，自己很難超越，因為在他見過的企業董事長中，郭董是最勤奮也最努力的，他地位是那麼高，仍努力不懈，「現在的他（郭董）和20、30年前看到的一模一樣，沒有改變過」。

另外，鴻海獎學鯨交流成長營，是鴻海教育基金會專為鴻海獎學鯨得主打造的活動。2017年起舉辦的鴻海獎學鯨計畫，今年邁入第五屆，得獎者每人可獲10萬元獎學金，目前獎學鯨計畫發放金額將近1億4000萬元，受益學生超過2000人。

本文授權自今周刊，原文見此。

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