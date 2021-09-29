恒大落難 大陸房地產風險超過日本泡沫期？一表掌握曝險逾4成債券基金

【文．林韋伶】

從曾擠進美國《財富》世界前500強的中國房地產商恒大開始，中國政府出手打壓普遍以高槓桿、以債養債方式經營的房地產業，如今已傳出包括過去在中國擠進百強的光耀宣告破產、房地產開發商融創陷入流動性危機。日本媒體更分析，此波中國房地產危機可能帶來的風險，可能超過日本泡沫期。

看到這裡，如果認為這場危機與手中沒有中國房地產資產的你無關，可就大錯特錯，因為在台灣多數中國高收益債券基金都有中國房地產的曝險部位，其中如果以統計到今年6月底的資料來看，曝險逾4成的基金大約有10檔。

在中國政府頻頻祭出政策壓制下，對房地產業造成不小壓力，今年以來已有274間企業破產，9月有838.5億人民幣的債券將到期，在10~12月平均每月到期規模則達619億人民幣，第一金投信預估，未來地產業的違約案例還會繼續攀升。

中國高收益債基金標準配備 房地產債為其中之一

據了解，在台灣有核備註冊的中國高收益債券基金，多數都已經在恒大爆發危機後不久，全數出清手中持有的恒大債券部位。不過，由於中國房地產業在中國高收益債的市場基準指數（ACYC指數）中，本來就是占比最高的產業，因此多數產品手中都還有不少比例的中國房地產債券。

一名不願具名的業內人士表示：「尤其現在事件還在風頭上，如果遇到投資人贖回，經理人還可能要先賣其他的部位，讓比重進一步變大。」

以富邦中國高收益債券基金來說，就因為基金規模縮小與債券調整，目前中國房地產債券比例上升至65%。

不過，也有不少基金在這段時間內降低了於中國房地產業的曝險比例，像是統一中國高收益債券基金對中國房地產行業的持債比目前已降至46%；日盛中國高收益債券基金與日盛亞洲高收益債券基金持有中國房地產債券比例分別為38.5%與35.99%。

另外，瀚亞投資-亞洲高收益債券基金持有中國地產比重，也已經降至43%，野村亞太複合高收益債券基金曝險比例則降低至不到4成。

避免受風暴衝擊 投信積極改持短天期債、拉高持債評等

對於後續的操作策略，富邦投信回應，目前富邦中國高收益債券基金並未持有恆大集團的任何債券，而持有的其他地產債券皆以短天期為主（大部分到期日在明年），並選擇開發商的短期資金足以支應短期負債為主要持債，故仍會選擇持有至到期，至於天期較長的債券則會選擇在反彈後適時調整換券或賣出。

統一投信則表示，為降低行情震盪衝擊，基金整體持債部位債信評級已拉高至BB，同時縮短存續期間，截至9月16日，一年內到期部位約27%、累計2年內到期部位約45%。

統一中國高收益債券基金經理人涂韶鈺也分析，恆大事件發酵、相關房企負面消息湧現，使得房地產板塊劇烈震盪，然而，中國地產業當前情境尚不致於演變為陸版雷曼，其事件本質及背景並不相同，且相信中國具有更多的政策調節工具與空間。

預估風險可有序解決 投資人不需太悲觀

滙豐中華投信認為，考量房地産市場對中國經濟和社會的重要性，允許系統性違約風險上升，並不符合中國政府利益，目前以避免投資槓桿率過高和擴張策略過於積極的公司為原則。

與此同時，滙豐中華投信也分析，最近的市場波動將估值推向極端，有4成左右的中國高收益地産債券收益率超過10%，當前估值所隱含的違約率也遠高於行業基本面反映的違約率，表明可能存在一些定價錯誤的機會。

日盛投信則回應，日盛亞洲高收益債券基金與日盛中國高收益債券基金皆未持有恒大地產，目前兩檔基金將持續執行汰弱留強策略且以信評為BB者優先。

對於後續恒大問題的可能發展，富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺評估，中國恒大約3000億美元的債務問題可能需要進行債務重整，但這些債務問題應該是可控的，主因為恒大的債權人多為國內投資人，其中又多與政府組織相關，因此，國營銀行可能將面臨債務減計的風險，整體而言預期此問題仍將有序解決。

本文授權自今周刊，原文見此。

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