面板供應鏈鬆動 友達本益比3.5倍仍續跌 謝金河：後面基本面變化恐非常大

【文．蘇君薇整理】

近期外界都關心中國恆大事件後續走向，會否對台股造成影響？財信傳媒董事長謝金河在《老謝看世界》節目中，邀請第一金投顧董事長陳奕光與微驅科技總經理吳金榮進行討論。

陳奕光認為，以現況來看對台股影響不大，並表示明年第三代半導體將成夯業，台灣將扮演吃重角色；吳金榮則提及電視面板作為先行指標，已可見供應鏈出現鬆動跡象。

謝金河認為，恆大現在可能有三條路，第一是王健林模式，有別的財團接它，第二是吳小暉模式，將許家印抓起來吐出財產，第三則是海航模式，恆大由國家收歸國有。「現在看來第三種機會較大，這樣國家就把許家印的2兆負債吞進肚。」但對市場投資人來講，股票、債務得自行了斷。

陳奕光也指出，整個恆大到期的債息部分，9月底前應有20兆人民幣可能到期，假設恆大能在9月底前付清，應能暫時解決目前市場恐慌性。

他並說明，恆大目前負債是2兆人民幣，中國GDP約100兆，等同是占約2%比重，以現在模式來看較偏向走海航集團模式，先自救為主，再將原始股東持股清零，進行破產重組分拆。

恆大可能收歸國有 對台暫無太大影響

謝金河說，在恆大事件中，台股從18034點掉到17000點左右，好奇接下來第四季到明年，台股將有何新變化？

對此，陳奕光表示，恆大事件對台灣的影響，第一金投顧內部評估及金管會分析，整體國內包含銀行、保險、證券，跟境內境外基金的曝險金額，只有大概22億台幣，事實上風險可控，所以並無太大影響。

陳奕光認為，市場較擔心是否有其他產業受影響，目前看來，從水泥、機電、鋼鐵到玻陶、汽車，都無較嚴重曝險。

「目前台灣與恆大有往來的部分相對有限，所以市場可能會有些聯想，包括原物料是否會有投資部位的問題，目前看來，我們追蹤到的數字應無太大問題。」

電視面板價格下跌 供應鏈出現鬆動跡象

除了恆大，近來晶圓代工也備受關注，謝金河指出，友達、群創上半年EPS超過3元，但股價都殺到15至16元、本益比約3.5倍，假如今年不賺錢還是好，但股價大跌告訴大家，後面基本面變化可能非常大。

吳金榮說明，電視面板自去年7月至今年7月，價格漲了1至1.8倍左右，造成友達、群創EPS及獲利皆好，因為電視面板對整個TFT-LCD廠而言，是消耗產能最重要運用之一。

吳金榮進一步指出，電視機屬消費性電子的耐久財，一台電視通常可用5至10年甚至更久，電視機消費者本身不會積極換機、對價格敏感度高，面板價格提升連帶拉抬電視價格，電視機銷量本身等同沒成長，甚至可能小幅衰退，因此電視面板7月至9月已跌10%至20%。

今年另一個最大問題是貨櫃塞港嚴重，吳金榮說，一般電子業要趕歐美感恩節、聖誕節購物潮，旺季為第三季，但因船期問題提前至第二季出貨，變成淡季不淡旺季不旺，整個節奏亂掉，大家對面板市場產生疑慮。

謝金河說，友達、群創這幾年轉向利基型產品，理論上避險較有效，吳金榮回應，現在整個電視面板仍以中國京東方、華星等為主，因他們產能很大，京東方開10.5代廠、華星開到11代廠。

台灣友達、群創現在做高階僅8.5代，事實上友達群創做得還不錯，比如說去做醫療或車用顯示器，有分散且獲利較好。

吳金榮指出，電視面板下跌後，京東方希望減產、群創也是，影響所及的是驅動IC，電視面板其實扮演先行指標，「現在供應鏈事實上已有鬆動跡象，但還能維持為什麼有這長短料，終端部分要看消費者會否繼續買單。」

2動力推升第三代半導體 台灣扮演吃重角色

回到台股，謝金河指出，台股現正位在十字路口，台股指數漲幅很大，去年7月突破12682點後漲到現在18000、17000點，市場上一派認為若量能沒出來，下去可能到15000點或12000點，等同回到原點；另一派認為台灣獲利仍好，看到21000點。

在此情況下，台股的投資有哪些方向要注意？陳奕光表示，11月14日要公布台股獲利數字季報，預計第三季季報獲利應有機會超過1兆，1兆的話就累計3兆。

假設第四季有傳統淡季，抓8千億來看的話，「坦白講今年跟4兆蠻接近的。」4兆用明年的配息率7成來看，明年配息至少配2.5兆以上，現在17000點，殖利率應超過4%。

陳奕光並指出，明年（2022）第三代半導體應是較夯產業，目前看來，從第一代矽、第二代砷化鎵，到第三代氮化鎵或碳化矽等材料會是主流，也是目前檯面上主流，主要應用在電動車。

第三代半導體有2大推升動力，第一是特斯拉，其電動車價格下降是因改用第三代半導體材料、效能大幅提高；第二是中國此次半導體受歐美牽制，現在要轉到第三代半導體，目前看來整體市占率，明年有機會挑戰1成以上水準。

供應鏈部分可分上中下游，陳奕光說明，上游從長晶開始，第三代半導體整體長晶的時間較第一第二代慢100倍至300倍，長晶良率難控制，所以整體上中下游分工較細，目前一條龍IDM廠包含Cree跟Rohm，以日美為主。

台灣也有上中下游，這些族群會是接下來的主流，國際股價表現也較其他類股強。

「台灣在第三代半導體這塊扮演相對吃重的角色，會衍生出半導體矽晶圓，以及設備大廠循環的開始。」陳奕光說，今年到明年有29座新晶圓廠會開出，整體每月產量260萬片，相當於8吋晶圓，等於一年有3120萬片晶圓會出來，其創造的設備與矽晶圓這部分的量，會是明年及後年的大利多。

陳奕光認為，台股會是一個大的箱型區間，16200點前波的低點跟18034點應有機會再過一次，較有機會是11月14日公布財報，假設能挑戰1兆以上數字來看，這部分應能讓台股的基本面有較強支撐。

代工晶圓變買方市場 台積電仍屹立不搖

談到晶圓代工，謝金河提問，現在應如何看待晶圓代工產業？包含台積電要到高雄設廠對未來的影響？

吳金榮分析，假如從供需方面談，從賣方市場變買方市場反轉最慢為晶圓代工，因為這等於是終端產品賣不好，回推到組裝廠再到IC廠，IC廠才去砍晶圓代工的單，但以現況不敢去砍、砍了沒產能，但事實上現在需求有部分已下降、部分仍強勁。

吳金榮指出，車用半導體至今仍不斷缺貨，因為它認證嚴格，不能隨便換生產商，所以車用半導體缺貨時大家全找台積電，台積電也很盡力，事實上台積電在今年第二、第三季已把該交的訂單交了。

台積電近幾年擴廠，在南科主要為5奈米跟3奈米生產基地，吳金榮說，從台積電第二季財報來看，5奈米已占營業額18%，7奈米基地在中科，接下來台積電要在高雄設廠，主要是7奈米，7奈米是台積電現在營收主力，第二季財報占31%且需求強勁。

「國外設廠對台積電來講像是危機，其實是轉機。」吳金榮指出，主因為很多國外客戶擔心全集中在台灣，加上國外政府都有補貼。

吳金榮透露，台積電在日本熊本會去設12吋廠，大概有4萬片28至40奈米，是要配合SONY，再來，德國也歡迎台積電，台積電可能在明年宣布到德國設廠，主要給車用晶片。

「我覺得代工晶圓會從現在的賣方市場慢慢轉成買方市場，但台積電是屹立不搖的！」因為台積電為先進製程，全球僅3家，要砍單絕不會砍台積，會先砍二線。

本文授權自今周刊，原文見此。

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