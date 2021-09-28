德國大選變天 台灣與歐洲最大國會更麻吉？ 他說：不會馬上變

【文．劉煥彥】

德國昨（26）日國會大選的結果出爐，連任三屆總理的梅克爾（Angela Merkel）所屬的基民黨，得票率以些微之差輸給政治立場中間偏左的社會民主黨，但雙方都沒有超過30%，意味下屆德國政府又將是個跨黨派聯合政府。

值得注意的是，隨著政策親中的基民黨下台，德國對中國的外交政策可能有不小變化，因為這次得票率位居第三位的綠黨，以及第四位的自由民主黨，對中國立場均偏強硬，且可能扮演關鍵小黨的角色，黨魁甚至可望在新政府出任外交部長。

鑒於近年來德國國內對中國態度開始轉變，歐盟又在中國與立陶宛的外交爭端中支持立國，這都可能促使德國新政府對台灣政策更友善，惟歐洲學者提醒，「這會是持續漸進的改變」，而非一夜之間大變。

「友中派」梅克爾16年主政時期結束 中國政策勢必改變

根據德國選舉委員會官網在台灣時間今天下午5點顯示的結果，這次大選社民黨以得票率25.7%居冠、基民黨以24.7%居次、綠黨以14.8%居第三，自民黨以11.5%排第四。

香港南華早報及德國之音均報導，考量到各政黨之間的政策立場及意識型態，這次大選驚險勝出的社民黨，不太可能找極右翼的另類選擇黨（AfD）或左派黨（Die Linke）。這樣最可能合作成立聯合政府的對象，非綠黨及自民黨莫屬，只是德國政界一般預期，各黨之間對於未來政府各部門首長人選的談判協調，應該會到年底才會明朗。

報導中提到，綠黨及自民黨長期無法壯大成德國的前兩大政黨，但經常成為每次大選的造王者（kingmaker），不論哪個大黨在選舉勝出，都要找這兩個關鍵小黨洽談組成聯合政府。

不論哪大黨勝出 綠黨及自民黨都扮演組閣關鍵角色

同樣關注德國選情的應該是中國，波昂大學全球研究中心主任辜學武在大選前說，「兩個世代的中國領導人，都與梅克爾相處愉快，（梅克爾下台後）他們會非常想念她，且綠黨可能勝出的機會，讓北京非常緊張。」

德國從1951年以來有13位外交部長，就有六位隸屬綠黨或自民黨，其中最有名的就是身為自民黨大老的根舍（Hans-Dietrich Genscher），不僅當過兩任外長在任期間更長達18年。

那，德國大選變天，兩個小黨可望成為下屆聯合政府的關鍵小黨，這跟台灣有什麼關係？

德國自民黨黨魁Christian Lindner。德國國會官網

若小黨黨魁出任德外交部長 對台政策可望更友善

捷克智庫「歐洲安全研究價值中心」資深研究員Nathalie Vogel日前在遠景基金會官網發表的德國大選觀察文中表示，德台民間組織German-Taiwanese Society在大選前對上述政黨發出問卷，詢問兩個問題：

1. 如何看待德國與台灣關係的最新發展？

2. 如果能夠執政，會如何處理中國帶來的安全威脅？

在問卷中回答最直接的是自民黨，立場偏自由派的自民黨明確表示要改變台德關係、不接受梅克爾政府的「一個中國」政策、突顯台灣在數位化的角色、支持洽談雙邊自由貿易協定（FTA），也鼓吹台灣更深入參與國際組織（但沒到承認國家狀態的程度），同時也強調要增進德國與亞太地區的貿易。

更重要的是，德國自民黨認為，台灣是民主與法治的堡壘、視中國為亞太地區的侵略者，並希望德國與歐盟在印太地區（Indo-Pacific）的態度更堅定。

德自民黨基金會 亞洲據點棄香港來台灣

無巧不巧，德國自民黨旗下的諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom），去年9月才宣布由於香港國安法上路，無法保障員工安全，決定關閉駐香港的亞洲辦公室，今年１月轉來台灣成立Global Innovation Hub。

民進黨副秘書長林飛帆9月初在個人臉書貼文，提到該Hub總監Anna Martin和自民黨青年組織JuLis（Junge Liberale）亞洲事務委員會副主席Philipp Struve來訪，對方對於德國社會看兩岸的態度這麼說，「德國社會普遍對中國的警覺持續升高，對台灣的支持也越來越強烈。」

「其中的原因，包括中國透過一帶一路計畫，擴張對其他國家的影響力，而最關鍵的轉捩點，是『香港情勢的急速惡化』和『武漢肺炎疫情的爆發』。」

德派軍艦來亞洲 將經過台灣東海岸

此外，上述捷克智庫研究員Nathalie Vogel文中也提到，德國綠黨對於兩岸關係及中國威脅的看法，部分與自民黨相同，而且肯定有意發展一套台灣政策，著重與台灣在科學、研究及青年學生交流等層面的關係。

她也提到，上半年梅克爾政府決定派出軍艦巡弋亞洲，創下20年來德國首次派艦東來的先例時，大力批判梅克爾政府刻意要德艦巴伐利亞號避開台灣海峽的聲音，就是自民黨議員Ulrich Lechte。

目前巴伐利亞號巡防艦正在印度洋東部海域，已經與日本海上自衛隊操演，預定之後造訪伯斯（澳洲）、關島、東京、仁川及胡志明市，其中接近台灣時將從我方東海岸經過，而不會走台灣海峽。

圖／德國之音

中國政策改變要花時間

自民黨外交事務發言人Alexander Graff Lambsdorff表示，儘管自民黨與綠黨都認為，德國政策不能只被商業利益牽著鼻子走，但即使兩黨進入聯合政府，外界也別期望中國政策大變動，「大家要看清楚，這不能只以短線看待，而會是未來10到20年的事。」

「舉例來說，巴斯夫（BASF）是德國最大化工企業，在中國有龐大投資。福斯汽車也高度仰賴中國市場，不可能一夜之間調頭，我們也不是這樣建議他們的。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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