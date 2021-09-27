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台股目標高點21597不可能？謝金河：站在十字路口 投資研究更要盡全力

聯合新聞網 / 今周刊
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

【文．謝金河】

台股的十字路口。這期今周刊製作了一個封面故事，邀請各方有看法的專家，共同探索台股的方向。每一次股市走到關鍵的位置，我都會仔細觀察有想法的專家的意見。

例如，去年疫情剛剛爆發，台股跌到8523，我看很多人都絕望，這時張錫跳出來說，台股會好十年，他認為下跌是最好買進的機會，這是我對張錫最刮目相看的一次！因為在市場驚嚇中，難得有人有如此膽識。

今年5月，台灣疫情出現破口，指數跌到15159，市場人心惶惶，張錫又出來說這是進場的甜蜜點。到了指數跑到18034，技術派的專家杜金龍出來踩煞車，他用巴菲特指標及波浪理論，提醒大家台股有反轉的壓力，而後，指數出現千餘點的回檔。

這期今周刊的專題，我很仔細參考大家的看法，這當中，我注意到兩位基金經理人，一位是尤文毅，一位是蕭惠中，他們都提到台股面臨高成長趨勢的轉折，及成長換檔期，這是非常到位的看法。

24日公布的8月外銷接單很值得關注！8月外銷訂單金額為535億美元，年成長率17.4%，如果跟7月的553億美元相比，7月外銷訂單按年增長21.4%，以金額來計，7月的553億美元是今年最高，但成長率在高基期下，正逐月下滑今年最高的成長率出現在元月的49.3%，8月的17.4%是今年最低。

從外銷訂單再看單項產品，像半導體的電子零組件出口從7月的23.3%下降至8月的17.7%，資通訊產品出口增長放緩，約在4%左右，基本金屬成長率也從67.4降到45.3%⋯⋯這可以看出，外銷接單金額仍在高檔，但成長幅度正在縮小，股市會在這裡震盪整理，這十分合理。

這個時候，對景氣反應最敏感的面板，鋼鐵，航運，甚至半導體股，此時都停下腳步，這是市場正在等待景氣更明確的訊號。像面板供需吃緊的狀況已鬆動，股價已先腰斬。貨櫃三雄的第三季業績一定好到不行，但股價已經先跌五成下來等。

張錫對台股仍是樂觀的，他用台股獲利來推算股價，例如，2019年全體上市上櫃公司淨利1.98兆，2020是2.46兆，成長22%，台股年漲幅23%，今年全年純利多少？這是台股非常重要的基本面。

今年上半年，台股淨利近二兆，如果第三季淨利超過一兆元，張錫推估今年台股淨利成長46.6%，台股目標高點21597，也就是今年全年淨利約3.6兆左右，這個數字跟我算出來的相差不多。

其實，投資的研究是要卯足全力的，我很欣賞市場上很多努力做功課的專家！作為投資人，不是到處打聽明牌，而是很用功的研究產業，認真看透經營者，你的獲利勝算就會比別人大！

本文授權自今周刊，原文見此

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