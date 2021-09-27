投資虛擬貨幣最後竟以悲劇收場 想靠挖礦致富必懂的「6大陷阱」

【文．林韋伶】

媒體報導一名30歲的年輕女性，因投資虛擬貨幣遇到詐騙，不但花光所有辛苦積蓄，最終選擇結束自己的生命，令人不勝唏噓，也有投資人反應，在礦機上明明有看到自己的姓名與編號，但最終仍落得一場空，究竟在投資虛擬貨幣時，有哪些一定要避開的地雷呢？

投資虛擬貨幣有許多方法，像是直接買賣虛擬貨幣、參與ICO（Initial Coin Offering，又稱為首次貨幣發行），或是購入礦機（電腦）投入挖礦，由於虛擬貨幣與區塊鏈技術艱澀難懂且市場仍在發展中，許多投資人在對此商品一知半解的情況下，就容易踩雷。

台灣第一家提供合法服務的加密貨幣公司幣託科技（BitoEX）分析，投資虛擬貨幣有幾種常見的詐騙型態，「就算你眼睛有看到一台電腦在運作、風扇在轉，但你真的能分辨這台所謂的『礦機』真的是在挖礦嗎？它挖的又是什麼？」

更甚者，還有礦機買家分享自己買了20台礦機挖了一星期後，突然全部無法挖礦的情況，他把礦機拆開一看才發現，裏面裝的竟是磚頭、風扇還有電熱絲，這些讓買家以爲礦機正在運作的障眼法，在遠端礦機下線後才暴露出來。

只看到機器，投資人難以辨別到底礦機是否真的在挖礦，又自己是否真擁有礦機的產權。(圖片來源：比特空間提供)

想靠挖礦致富要如何避免被騙？投資人至少要弄懂以下六種常見的陷阱，包括：保證高獲利、礦機產權不明、挖非主流虛擬貨幣、以拉人頭的方式計算利潤、虛擬貨幣價格波動造成的風險，以及礦機託管的風險。

第一、保證高獲利

首先，投資虛擬貨幣最容易辨別的陷阱，就跟一般投資商品一樣—保證高獲利。「虛擬貨幣的價格有漲有跌，如果有人跟你說投資挖礦能保證有多少高獲利，那一定是假的。」比特空間的創辦人Melvin這樣分析。此外，就跟人會生病一樣，機器也可能有斷線、設備出問題，或是電力供應不穩等情況，也讓「保證獲利」變得更不可能。

礦機託管場。(圖片來源：比特空間提供)

第二、礦機產權不明

「真正在挖礦的大有人在，詐騙與正統挖礦的決定性關鍵在於是否有『產權』。」Melvin分享，許多詐騙集團會跟投資人說，礦機設在新疆、冰島或俄羅斯等地，投資人付了錢但收錢的人根本沒有買礦機，或雖然有礦機但其實根本已經登記在別人名下，最後透過找更多人加入，用前金補後金的方式來養套殺，設下龐氏騙局。

第三、挖的是主流虛擬貨幣？

就算礦機真的有在挖礦、產權也確定是你的，投資人下一步就要確認礦機到底在挖的是什麼虛擬貨幣。幣託建議，一定要挖像是比特幣或以太幣這樣的主流幣，「要挖相對有普世價值、能脫手換現鈔的幣別才是重點。」若挖出來的幣沒有流通性，那跟桌遊大富翁的紙鈔就沒兩樣了。

第四、挖礦也要拉人頭？

「還有一種要特別小心的就是明明收益來源應該是挖礦，但他卻要你去拉人頭、包成方案，找人頭再算利潤給你，說要拉人才能賺到額外收益。」Melvin這樣提醒大家。

幣託也分析，在這種詐騙模式下，通常會透過類似老鼠會的手法包裝，要求投資人去拉下線，並且保證獲利，透過養套殺模式圈進更多老鼠，一開始還有固定返還利息，但實際上支付的利息都是受害人最初的繳款，等到量體養大時，就捲款而逃。

第五、雲端挖礦投資不當恐虧損

接下來的兩點，要說是詐騙陷阱，更像是一般人所理解的「投資風險」。

礦機託管場。(圖片來源：比特空間提供)

目前有一種不用買礦機的投資模式，就是直接買算力合約。投資者透過雲算力平台購買雲算力合約、租賃算力挖礦，在一定期限內獲取挖礦收益。

在這種模式下，Melvin提醒大家：「儘管此商業模式有正統公司在做，但因為挖礦有電費成本、維持運營的成本，當挖礦收益低於電費時，合約就會終止，可能出現虧損。」

第六、託管風險

最後，則是礦機的託管風險，由於挖礦最大的成本來自電費，一般人如果在家裡用家用電力挖礦，成本可能比在託管場高出約一倍，因此將昂貴的機器放在託管場就成了許多投資人的選擇。

但Melvin分享，過去曾經發生過託管場用低於市價的標準收費吸引用戶，等經營到一定規模時，就將機器全部捲走的情況。「還有一種是用戶明明有付電費，但託管場卻用偷電的方式營運，被台電抓到後設備全被扣押，但託管場經營者卻拍拍屁股走人，讓用戶明明有乖乖繳錢，卻被要求補繳電費與罰款後才能拿回機器，嚴重的可能要賠到幾百萬。」

投資虛擬貨幣避免踩雷 專家教你這樣做

要避免踩到以上的地雷，Melvin建議首先要先確定礦機的產權，購入礦機後應上原廠網站登錄與註冊設備，「如果你是今年買機器，但設備去年就被登錄過了，這種就是產權已經被別人拿走的情況。」

此外，如果是將礦機託管給別人的投資人，一定要有正式合約，詳細載明產權歸投資人，託管方只負責組裝、託管，合約上也應該將收益分配方式寫清楚。

幣託提醒投資人，會上當受騙多是因為貪心，所以建議不要因高報酬而失去理智，應花時間搞懂投資標的，建議不懂的東西別碰，或是在出手前應該多方求證、了解投資標的利潤來源。

本文授權自今周刊，原文見此。

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