唐鳳教戰拒當韭菜的投資策略 如何用3千元補足退休資金缺口？靠「這招」理財成本省

【撰文 林韋伶】

「有些數位投資平台打著不需要充分了解、充分告知，好像你按幾個鍵，你的錢就不見了，然後它承諾你有非常高的回饋、紅利等，但最後就發現它是想要把你當韭菜。」行政院政務委員唐鳳這樣提醒大家，數位投資平台暗藏的陷阱。

對於投資走向數位平台，唐鳳認為可以將投資理財的門檻降低，即使不是專業投資人或以投資為業，一般人也都可以透過定期定額的方式參與。不過，他也認為，除了降低進入門檻之外，該告知、說明的也不能馬虎，平台一定要讓投資人理解錢會跑到哪裡去、創造怎樣的效益。

唐鳳說：「省力是一件好事，但同時也要讓大家能安心，如果只是省力不能安心，到最後大家都變成韭菜了。」

投資要省力也要安心 唐鳳為國家隊「好好退休準備平台」背書

而他口中說到同時要讓人省力與安心的平台，就是由國家隊在背後支持的基富通「好好退休準備平台」。

金管會主委黃天牧指出：「在好好退休準備平台上，不但可以試算退休資金缺口，更可以獲得投資商品訊息、管道，以及保險商品連結資訊，讓投資人找到合適的投資與保障型商品。」

事實上，在2019年與2020年，基富通曾經成功推動兩波「好享退專案」，一度吸引超過10萬人參加，目前仍有6.7萬人持續用該專案扣款買基金，每月大約扣款6.5億元，好享退專案基金累積資產規模來到112億元。

在好享退後，基富通再度推出好好退休準備平台，除了過往有的基金商品外，還新增了保障型的保險商品資訊，目前已經吸引超過20家投信、9家壽險公司一起攜手參與，提供包括：積極型、穩健型、保守型、目標日期型、台灣股票型等40種退休基金，以及定期壽險、重大疾病健康保險、小額終老保險等3種不同型態的保障型商品。

退休金缺口試算、基金投資、保險保障 好好退休準備平台一站備齊

在國家隊登高一呼下，業者為了一起推廣國民提早為退休做準備的概念，也推出了特別的優惠，以退休基金商品來說，每月最低只要投入3000元，只要能堅持扣款24期，就能享受零手續費、低經理費優惠，大約能省下3.2%到4.2%的投資成本。

資料來源：截自基富通網站。

而在保險商品的部分，透過該平台引介到不同壽險公司進行線上投保，一樣可享有較低的附加費用率。

兩年報酬逾43% 「好享退」復刻版基金再上架

值得注意的是，在此次的40檔退休基金商品中，其中6檔為「好享退」的復刻版，分別是國泰泰享退系列2029、2039、2049目標日期組合基金R，以及安聯四季成長組合基金R、安聯四季雙收入息組合基金R與安聯四季回報債券組合基金R。

回顧這些基金在過去兩年的表現，以成立至今表現最好的國泰泰享退系列2049目標日期組合基金P來說，報酬率達43.36%，而國泰泰享退系列2039目標日期組合基金P與安聯四季成長組合基金P，也分別有37.82%與32.59%的報酬率。

這次為了吸引更多年輕人參與，基富通也找來公益代言人Janet謝怡芬與有「國民姑丈」稱號的歌手羅時豐，兩位代言人都表示「只要提早做好準備，變老並不可怕」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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