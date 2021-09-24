剉咧等！外銷鳳梨釋迦「不曉得現在能賣給誰」 專家曝價格將跌2至3成

【撰文 蘇君薇】

近日，中國以我國釋迦有太平洋臀紋粉介殼蟲檢疫問題為由，宣布暫停進口，衝擊我國農產品外銷，釋迦策略聯盟幹部王志偉更坦言，釋迦量增一倍，價格肯定會跌2至3成，且目前不曉得釋迦能賣給誰，讓農民收入「剉咧等」。

王志偉表示，目前台東釋迦產量共5700公頃、鳳梨釋迦占其中2900公頃，約一半再多一點，過往10多年來，9成以上皆為外銷，其中，9成5外銷至中國。

他進一步說明，以往都是將釋迦賣給貿易商，再由貿易商出口至中國，現在中國暫停進口，但台灣人包含農民本身多習慣吃大目釋迦，市面上鮮少看到鳳梨釋迦，不能外銷勢必只能賣國內，如此一來將產生排擠效應。

王志偉說，一般人很少會買2粒鳳梨釋迦再買2粒大目釋迦，即便買了2粒鳳梨釋迦，也是排擠百分之五十的市場，對釋迦的排擠，也會對其他水果產生排擠。

若從價格方面來看，王志偉透露，一般來講，批發平均價大目釋迦一公斤約80元至90元，鳳梨釋迦外銷價平均80元左右，但當釋迦數量過多，「量增加一倍、價格肯定會跌個2至3成。」

但比價格下跌更令農民擔心的，是不曉得釋迦要賣給誰。王志偉說，假設釋迦送到台北拍賣，到貨1千箱變到貨2千箱，買的人還是同一批人，假設拍賣開出100元，到貨量較少需求較多，價格可能往上；但量多需求少，價格自然會下降。

「農民剉咧等，一定會擔心沒人買。」他直言，若釋迦賣不掉但農民基本開支一樣，農民不像一般人有薪水可領，賣不掉就沒收入。

難道沒有什麼補助方法可幫農民度過收入難關？王志偉坦言，憑良心講，此次是全面性而非災難性個案，今年釋迦大概有1萬5千噸、等同1500萬公斤，政府編了10億元預算要解決釋迦及蓮霧暫停外銷的問題，等於釋迦有5億元預算。

王志偉認為，若將10億元預算用來補助較不適合，建議政府將這筆預算拿去做行銷、促銷、開拓市場，現在就是看政府的執行力。

王志偉也指出，農委會這2天與釋迦策略聯盟開會有釋出部分策略，比如品質外觀較不適合在鮮果市場販售、但還是好的釋迦，可做成加工品，比如釋迦冰淇淋、飲料、冰沙等。

不過，前日（22）日雙方溝通時還算理性，今日與農民溝通時，農民不滿聲音此起彼落，不太能接受將釋迦製成加工品。

農民擔心，加工品需要時間研發、製程耗時，若產品研發出來或許已是明年，且產品研發出來後，還有上市通路問題，傳統上是市場通路，加工品要上架到飲料店、超商等，都需要再花時間心力去談，因此較沒那麼樂觀。

若是外銷日本有可能嗎？王志偉則說，日本檢疫非常嚴格，目前台灣水果能到日本的沒幾項，還得經過複雜的處理，釋迦特性是表皮不光滑、易藏蚊蟲，弄乾淨很困難，不能太低溫，否則釋迦不會熟軟，也不能太高溫會燙傷，技術難度上很高，貿易談判方面倒沒那麼困難。

不過，王志偉表示，與農委會開會時，聯盟方認為，既然對方是以釋迦有蟲為由暫停進口，且釋迦沒有辦法百分之百完全除蟲、事實上真的有蟲，「人家是買方，我們是賣方，我們姿態可以放柔軟點去跟人家談，然後我們也想辦法精進，做到幾乎或完全沒有蟲。」

王志偉說，農會沒有RD的錢，頂多拿農藥噴，但台灣農業科技很厲害，有很多農業試驗所、改良場、科技部等，這些單位都屬於RD單位，應想辦法建立設備，但有設備要有Know How跟預算。

「但我覺得Know How沒有很難，這屬於採收後要處理，因為農民本就要噴農藥殺蟲，但蟲躲在裡面沒辦法處理，就要用工廠的方法。」

昨（23）日農委會宣布「好釋連蓮」預購平台上線，鼓勵民眾以行動支持國產釋迦及蓮霧，農委會主委陳吉仲表示，除了衝刺內銷市場，也將以多元措施將台灣水果銷往全球。

對此，王志偉說，前年疫情剛開始，中國一度因疫情封路、交通受阻，貿易商當時也暫停將台灣農產品送到中國，農委會就想辦法在國內推企業平台，可到平台購買農產品，尤其是企業。

現在蓮霧、釋迦都是非產期，所以是用預購方式，但一般消費者不會提早購買釋迦，若是遊說企業，可能會依據員工一人買一箱，「若企業、機構率先響應，才能帶動民眾買氣，要看政府努力推動。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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