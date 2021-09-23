學生打BNT那些症狀需就醫、疫苗假能請幾天、心肌炎機率高？ 醫師解答

【撰文 張家麒】

雙北高中生已於昨日搶先開打BNT疫苗，陸續各縣市的學生族群（12至18歲）也會在校園集中接種；接種完疫苗之後，要注意那些身體症狀，什麼時候該就醫，身體若真的不適是否可以請假？可以請幾天呢？

對此，教育部特別拍攝影片，並請來林口長庚醫院兒童感染科主治醫生黃玉成醫師，替學生解惑！

聽說施打疫苗後，手會紅腫疼痛，還有那些副作用呢？

打完疫苗之後，就有可能出現局部接種疼痛和紅腫，那表示免疫功能已經在進行當中了，所以身體開始產生了反應；大部分的人，在一、兩天之內都會慢慢好起來。

除了局部的症狀之外，可能也會出現，全身倦怠、頭痛、肌肉痠痛、甚至會有體溫升高的現象、畏寒、噁心都可能發生；不過這些症狀通常都很輕微，而且會在幾天之內消失。

打完疫苗還會發燒？如果發燒超過3天怎麼辦？

一般來說，打完第一劑會發燒的百分比大概10％左右，但第二劑則會升高達30%左右；有很大的可能第二劑發燒的比例較第一劑高很多。

不過，大多數的人很少會高燒超過48小時，倘若超過48小時還在燒，應盡速就醫釐清病因。

聽說BNT疫苗有引發心肌炎和心包膜炎的可能，真的嗎？

shutterstock

從歐美的資料看來，接種BNT疫苗之後會有不到萬分之一的機率，確實有發生心肌炎跟心包膜炎的情形，這些病例大部分發生在接種之後的14天之內，比例上尤其是打第二劑的年輕男性是比較多的。

所以確實在很少數的情況下，可能接種BNT疫苗產生心肌炎，不過就如上述所說，發生的機率其實是很低，且發生的病人大多數都可以恢復正常，所以嚴重度相對來說不會很高。

接種疫苗後，心肌炎和心包膜炎有那些症狀要注意？

會覺得胸痛然後呼吸急促，有時候心跳會變得很快、很快，也稱「心悸」。

所以有出現以上症狀的時候，可能就要特別注意，是不是有可能出現心肌炎的情形；這些症狀的發生大部分都在接種完的1周之內發生。

學生有「疫苗假」可以請！

施打完疫苗後若有身體不適的症狀，可向學校請「疫苗假」。

最多可以請3天，從接種完那天開始計算的3天，這3天是不列入出缺席紀錄的！不過，學生請疫苗假，家中須有人陪伴及照顧，避免學生單獨在家發生不適。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

又是主動脈剝離》23歲男模張誌軒運動中猝死！醫：有刀割般胸痛等7症狀，立刻送醫

胸悶、氣喘、心跳加速症狀，恐是肺動脈栓塞

為何「發財車」幾乎都是藍色的？ 原因與這個有關係！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】