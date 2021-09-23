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0056選到「景氣循環股」後一直跌怎辦？ 專家：還是可以存 時間會慢慢淡化你的悲傷

聯合新聞網 / 今周刊
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【撰文 張家麒】

0056自從選了「景氣循環股」後，就一直跌怎麼辦，還可以存嗎？

對此，財經專家阿格力表示「不用太擔心」，因為0056的選股邏輯一直都沒有變，過去多少也一定有選到景氣循環股，但是從績效來看，若是長期持有還是「賺錢」的。

0056自6月21日起，加入了友達（2409）、群創（3481）、長榮（2603）、南帝（2108）等，這些景氣循環股後就一直跌，該怎麼辦？

因為今年6月底的指數調整，上述這些股票當中長榮、友達更名列一、二，光這兩支的持股比例就超過10%；而持股第11名的南帝也有超過3%的比例。（南帝6月底從160幾元跌至現今100出頭）

不用過於擔心，總結來說，0056還是可以存。

不能因為過去績效好就說『好棒棒，你是最棒的ETF』；可是因為最近選到了景氣循環股就說『你怎麼會這樣子選股』。

因為0056的選股邏輯一直都沒有變，是從中型100跟台灣50當中的150支股票裡面，去預測誰未來的現金殖利率較高，這樣的前提下去選股的，「人家是預測殖利率，又沒有把產業作為一個指標去選股，所以選到景氣循環股，也是很自然正常的！」

但這些問題，會隨著每年「高股息指數」各個成分股去做調整，這些問題就會漸漸的消失，所以投資人短期間會覺得問題很大，可是長期來看就還好。

ETF要看長期

過去10年0056也多多少少會選到景氣循環股！

但過去10年，每年都填息，平均填息的天數是81天，算是很快的。

以績效來看，若過去10年，每個月用3000元定期定額購買，然後股息再投入，這十年的累積報酬率則會有72.01%，年化是4%左右。

也就是說把時間拉長來看，景氣循環股納入0056這件事情，其實並不會對績效產生太大的變化，且當中的成分股每年都還會調整。

0056近10年含息投報率：若從10年前買到現在，中間不要再買進，累積報酬率會是124.42%，報酬率是很可觀的。（統計至9／17，資料來源：MoneyLink 富聯網）

「景氣循環股這個議題大家就不要太放在心上，時間會慢慢淡化你的悲傷！」

0050跟0056要怎麼選

需要現金流的，0056是非常好的標的，近3年的年均殖利率都有5％以上。

至於0050這10年來，報酬率超過200％，所以若是喜歡資本利得的人，其實0050會是比較好的選擇。

※本文已獲 生活投資 & 投資生活 授權。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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