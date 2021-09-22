縮手觀望的「籃球隊概念」富邦金、兆豐金、台泥、中鋼當「後衛」 台積電是「板凳球員」

【文 / 唐祖貽】

股市出現多空易位疑慮時，持股究竟是賣？還是留？往往困擾很多投資人，專家建議，從成長潛力與高殖利率兩大方向建立投資組合，並依多空環境調整比重，確保立於不敗之地。

全球通膨疑慮何時有解？美國聯準會（Fed）究竟何時開始減碼購債？新冠疫情何時才能真正獲得控制？一連串的不確定因素，使得包括台股的全球股市，陸續進入量縮震盪。

投資資歷超過20年的操盤高手與財經作家張真卿憂心指出，量縮代表投資人縮手觀望；而指數看似還在高檔，但仔細觀察內容發現，僅是少數權值股撐住指數，多數中小型股早已開始回檔，跌幅超過3成、5成的比比皆是，「這對後市是不利的發展。」

更關鍵的因素是，從去年3月因各國為了搶救經濟、全球大撒幣而展開的多頭行情，儘管成功救起了經濟，但到了今年下半年，基期也已墊高，要再推升已有難度，這從中、美等主要經濟大國近月公布的製造業採購經理人指數（PMI）已呈現下滑，即可看出。

經濟缺乏成長動能，股市難免受到影響，因此，面對即將到來的第4季，張真卿建議投資人保守面對。

那麼，投資人要如何調整投資方向呢？張真卿建議，投資人雖然不必全然離開市場，但宜尋找並持有防禦性強、高配息，或具有長線利基的產業與公司，同時也保留部分現金，藉此策略平安度過這波修正。

張真卿以籃球隊比喻，一支球隊有前鋒、中鋒、後衛，還有板凳球員，「加起來就是投資組合。」也分別代表不同的產業屬性。當大多頭行情來臨時，就提高前鋒、中鋒等攻擊型股票的比重，積極進攻並得分；反之，在空頭或修正時，就要以防守型的後衛，甚至板凳為主。

積極進攻：前鋒產業

第3代半導體 聚焦SiC與GaN產品

以目前的產業趨勢來看，第3代半導體，尤其是主攻SiC（碳化矽）與GaN（氮化鎵）兩大產品的公司，由於它有適合處理高電壓、高頻訊號等特點，未來在車用領域勢必大放光芒，可說是最符合張真卿心目中的前鋒產業，「這個產業前景看好、爆發力強、成長速度快，都是一個好前鋒的必要條件。」不過，由於是新興產業、獲利往往跟不上股價，因此股價容易大漲大跌。

國內切入第3代半導體的公司不少，張真卿歸納成中美晶集團與漢民集團。近年來，中美晶積極整合矽晶圓產業，旗下的環球晶、宏捷科、朋程，都陸續切入第3代半導體的原料供應或製造，而中美晶相當於控股公司，每年的高配息與高殖利率，吸引不少壽險等法人進駐，因此，張真卿認為，多頭時，可以持有中美晶旗下成長力高的公司；空頭時，就以中美晶為主，真正做到進可攻退可守。

至於漢民集團旗下的漢磊與嘉晶，則是近年來切入SiC有成、備受矚目的明日之星，因此股價也衝得最凶。不過，張真卿表示，漢磊今年獲利仍平平，本益比太高，目前已不適合再買進，建議可等待下一波多頭發動時再介入。

中流砥柱：中鋒產業

電動車 「從無到有」零件具成長利基

至於中鋒，張真卿的定義是，未來成長趨勢最明確的標竿產業，有「中流砥柱」的效果。他認為，這個產業非電動車莫屬。電動車的重要性已不用多提，對台灣來說，車用零組件是強項，要切入電動車並不難，「但換個角度來看，也是已經成熟的產業，獲利成長有限。」因此，要從電動車族群中尋找高成長的投資標的，就得符合「從無到有」的條件，「找傳統車沒有、電動車才有的零件。」

張真卿認為，電動車是以馬達取代引擎，電池取代汽油，充電樁取代加油站，所以馬達、電池與充電樁，就是他鎖定「從無到有」的次產業。「台股中除了馬達，電池與充電樁都有不錯的公司可以布局。」前者包括提供電池正極材料的美琪瑪與康普，後者則如健和興。

不過，張真卿提醒，這些公司雖擁有利基，但還無法取得龍頭或主導地位，所以當股市修正時，持股比例也不宜太高。

控制防守：後衛產業

金融股擁護身符：高配息與高殖利率

前鋒與中鋒負責進攻，後衛就以控制、防守為主。

去年3月起的疫情，讓全球金融市場利率跌到零，也使得金融業的利差收益跌至谷底。經過1年多的調整，張真卿明確地表示，未來的利率環境「只會升、不會降」，金融業的利差收益也將逐漸擴大，因此現階段長線投資金融股吃虧機率不高，這就是張真卿的「後衛」之一；而且，要抵抗修正波，高配息與高殖利率是兩個重要的護身符，因此，他特別以壽險、銀行兩大龍頭：富邦金、兆豐金，作為布局首選。

另外，「碳中和」議題在全球延燒，未來會有許多產業為了符合碳排放標準，營運與生產模式需要調整，生產設備必須大幅更新，「這將有非常大的商機。」過程中，甚至會有小廠因為不符標準或無力更新設備，面臨被整併或淘汰的命運，整個產業都有可能因此重新洗牌。

而生產過程中，碳排放最嚴重的產業，首推水泥與鋼鐵，張真卿預期，未來這兩個產業的生態變化也最大。最終，最具管理能力，並愈早配合政策而調整的大廠，未來將最有競爭力，也能在整併後的產業生態下，獲取更高的市占率，因此，他看好台泥與中鋼長線的潛力，也是後衛的合適標的。

至於板凳球員，看起來出賽時間不多，但往往在關鍵時刻，最需要他們穩定軍心，甚至反敗為勝；反映在投資市場上，必須是表現最穩定的產業或公司，「一出場就讓投資人安心，」張真卿指出，符合這些條件的最佳板凳球員，「非台積電莫屬，台達電也值得考慮。」

張真卿對這支「球隊」還有一個要求，所有「球員」的基本面，「下半年要比上半年好，今年要比去年好，明年要比今年好，至少不能愈來愈差。」他建議投資人，盡快組成一支適合自己投資屬性與符合未來產業趨勢的球隊，面對不同行情時妥善調度，成為無往不利的常勝軍。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1292期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE