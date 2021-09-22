為何這46年老牌電子廠 股價衝上近十年高點 上半年大賺83億？故事要從2016年說起

【文 / 王子承】

成立40餘年的光寶科技，於1年前正式啟動二代接班傳承，今年上半年毛利、獲利都繳出優異成績，上任1年的董事長宋明峰、總經理邱森彬究竟做了什麼？

「現在來訪問我，你們會知道很多東西，在這之前比較不容易問得到。」接任光寶科技總經理1周年後，邱森彬接受《今周刊》獨家專訪，對過去鮮少接受媒體專訪的他來說，著實是不小突破。他也以此開宗明義點出，光寶正在努力轉型、改造企業文化，將來要讓大家看到不一樣的面貌。

今年上半年獲利，光寶繳出有史以來上半年的最佳成績，稅後淨利近83億元，接連帶動公司股價衝上近10年高點。這家成立40餘年的老牌電子廠，是台灣最早研發出LED（發光二極體）的公司，在事務機、DVD播放器、筆電、手機崛起時，也身先士卒參與。只不過與眾多台灣同業一樣，光寶近10年來遭受到紅色供應鏈的激烈競爭，營運一度陷入泥淖。

2015年，光寶的毛利率僅13％，今年第2季毛利率達19.65％創下歷史新高，顯示從2016年啟動的轉型工程奏效。在此年之前，光寶以追求集團營收規模為目標，邱森彬透露：「我們現在把重心放在毛利率，毛利率代表競爭力，毛利率成長才是優質的成長。」

轉型入門磚〉

追求高毛利 花6年重整產品

為了追求更高的毛利率，這6年來，光寶的產品組合有了不少改變。

2015年，光寶仍有16％、11％營收來自固態硬碟事業部、手機機構事業部，但此2部門於2018年起，公司清理獲利不佳的事業後，已陸續出售。

對比2015年，今年上半年則新增占營收比重達27％、打進北美雲端大廠的雲端與物聯網事業。在車用領域方面，營收也成長至7％，除了交貨LED車燈、車用鏡頭模組給全球一階廠與車廠外，充電樁也打進2家美系新創公司，車載充電器更已通過客戶認證，相關產品預計於明年上市。

業務出身、在公司待超過30年的邱森彬回憶，光寶在2015年就發現，過去曾是主力的消費性電子產品銷量已進入高原期，內部開始討論下一個新產品應用是什麼。「我們就在想未來的願景2、願景3會是什麼？最後我們決定第2階段往雲端、5G、AIoT（智慧物聯網）的方向走。」

以光寶本業的LED與消費性電子產品來說，這幾年受到的降價壓力並不輕，若光寶要維持毛利率，甚至還要加值成長，無疑是項艱巨的挑戰。邱森彬說：「技術創新，是未來我們能繼續成長的重要元素。」畢竟光寶在該領域已累積數10年的功力，「我們靠時間累積出來的知識，競爭對手不是那麼容易進來的。」

不過，從1、200瓦的低瓦數桌機電源，轉型到1、2000瓦的雲端資料中心等級訂單，當中的困難不言而喻。邱森彬也以自身經歷表示，「如果5年前問我，能不能做到3到5000瓦的能力，說實在地，當時我應該也會說沒有。」但在不斷累積的技術創新下，成功讓光寶守住電源、LED產品，成為公司的護城河。

至於雲端資料中心，除了要求高功率、高密度、高效能，更需要結合韌體、散熱、類比與數位電源的整合能力，對光寶來說是1個全新挑戰。不過今年拿下北美業者訂單，也代表客戶認可光寶的設計能力，讓光寶成功跳脫過去代工業者的角色，一舉晉升資料中心機櫃解決方案的提供商。

LED領域更是如此。過去光寶也曾跟著主流趨勢，踏進LED照明市場而陷入泥淖，但還是順利從LED元件成功跨進光電半導體領域，把以前用在電腦的光耦合器，轉往工控、網通等高階領域。目前，光寶的光耦合器市占率已擊敗博通、東芝等同業，成為全球最大光耦合器供應商。而光寶的感測器也順利打入手機供應鏈中，一名光電分析師評論，「光寶算是台灣LED產業中，轉型相對成功的廠商。」

打造向心力團隊〉

跨部門組團上課 培養共識

不過，除了本業持續成長，光寶仍需要大量資金與人才，才能挑戰更長遠的10年願景。邱森彬坦言，「就算我們已經投入3年時間，但真正實現可能還需要5年以後。」他舉例，像是提供城市能源管理需求的微電網，會需要用到逆變器、充電樁等，都與光寶的的核心產品息息相關，因此，公司從3年前就開始持續投入資源研發。

為了進入電動車、微電網這種軟硬結合的領域，光寶也進行內部組織調整，以應對未來挑戰。

邱森彬表示，公司將過去為了服務不同客戶而成立的部門統一管理，「現在把不同的事業部門結合，是希望能符合市場需求，而不是只有服務單一客戶。」邱森彬對光寶有更多的期許，除了希望公司能夠一步步從代工業者進化成解決方案提供商，也正積極成立軟體研發中心，提供更多整合性的車用、資料中心解決方案。

為了凝聚信任感，目前在公司負責企業文化形塑的董事長宋明峰，也親自挑選公司內部上百名跨領域、資歷不同的員工組成「海賊團」，團長由宋明峰親自擔任，高階主管會親自幫海賊團上課、帶活動。

有別於中國的狼性，宋明峰希望員工擁有的是有如「海賊」般願意出海冒險的精神。而跨部門的活動，除了能凝聚向心力，也能讓員工便於日後協作。

有公司員工透露，在宋明峰接班的1年內，公司也首次舉辦2場線上全體員工大會，由宋明峰、邱森彬在直播上直接回應員工疑問，這是不少員工第1次與全體同事一起線上開會。

擘畫新成長曲線〉

布局光電、雲端、電動車搶市

數字會說話，光寶逐年從消費性電子產品，走到高成長、高毛利的產品組合後，毛利率與獲利都有顯著提升。邱森彬笑說，「現在看到我們在雲端、車用領域起飛，其實早在3到5年前就已開始默默布局了。」公司訂定的第3階段願景，如電動車、城市微電網等需要整合型技術的領域，也正在慢慢發酵中。

一位與光寶合作數10年的供應商則觀察，在光寶科技創辦人宋恭源的擘畫下，這幾年光寶已經走出低迷的消費性電子領域，架構出公司新的成長曲線。更有電源供應器同業表示，宋明峰在業界算是敢衝、敢拚的角色，在規畫、執行都已步上軌道的狀況下，光寶如何持續投入研發先進技術、逐年提升毛利率，也將是未來觀察光寶的重點。

邱森彬分享，「過去的光寶，讓外界覺得比較追求短期獲利，就像吃快餐一樣，哪裡有機會就去搶。但現在我們的觀念是不追求短期獲利，而是要有長遠的實力，提供更多附加價值給客戶，才是我們要的。」進行過數次內、外部調整後的光寶，已經整軍經武，準備好聚焦光電、雲端、電動車應用領域，甚至要用更年輕、創新的文化迎向更具挑戰的未來。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1292期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE