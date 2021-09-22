恆大不會是下個雷曼！3角度看「中國房產風暴」 謝金河：最大輸家恐是它

【文．謝金河】

昨天港股恆生指數一度重挫逾千點，報紙頭條都說是恆大倒債震波，殃及美股，一時之間，恆大再度成為焦點。今天日經指數下跌逾600點，大家也紛紛預測9/22台股會跌多少點？

這可以分成幾個角度來看，一是昨天港股跌千點，關鍵不是恆大，因為恆大系四家公司股價已經跌到殘值，恆大剩2.06、恆大汽車2.68、恆大物業3.93、恆騰網路1.96港元，這些公司股價都跌九成以上，再怎麼跌也有限，讓港股大跌的是香港本地地產集團，香港特首已暗示香港土地可能收歸國有，地產商好日子恐怕不多，這個撞擊才是大的。

二是，很多人把恆大比起雷曼，這當中忽略了中國國家資本的威力，華融的債務危機和恆大相差不大，但華融被國家資本吃進去現在沒有人在說華融。恆大債當然大，但我已說了兩年，現在爆了，也不是瞬間爆破，未來還要看怎麼拆解？例如，像王健林的萬達集團，有很多地產大亨出來救，但現在缺乏這種大咖。

另一種方式像吳小暉的安邦保險集團，最後像炸彈開花，許家印坐牢。要不然就是像海航集團，由國家資本來解決！恆大爛尾樓有1200個，總戸數180萬戶，單是要收尾，恐怕沒有那麼容易！現在中央要許家印把呑進去的利益吐出來，可能才會罷甘休！

三是，中國的房地產地雷不止恆大，現在浮上檯面的至少富力、綠地集團都被列入警戒，同樣負債比例超過100%的，至少有25家，這些隱藏的地雷都必須拆解，也意味了中國房市膨脹卅年，現在清理泡沫工程十分艱辛。

現在恆大已成明牌，而且成了習近平共同富裕下的祭品，往下看，借錢給恆大的外資集團很可能會是最大輸家，像英國的Ashmore對恆大債權4.33億美元，貝萊德3.85億美元，UBS有2.75億美元，𣾀豐也有2.06億美元，日本養老金也是受害人，難怪許家印被當成抗日英雄⋯⋯。9月15日，中國人民銀行已宣布恒大債到期利息可能不支付，這些外國投資銀行可能首當其衝！

恆大債存在已久，衝擊層面也很廣，對資本市場的衝擊也不會只有一天，美國股市震撼一下，很快就會回到自己的軌道，我看昨天美股期貨盤都翻紅，台股也會有心理壓力，但也不用把恆大事件當成世界末日！

本文授權自今周刊，原文見此。

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