快訊

辱華不是一天造成的？《尚氣》沒說的政治隱喻

一表掌握10檔熱門零股漲跌幅3招判斷哪一檔值得繼續買 小資族還可選這「佛系」投資法

聯合新聞網 / 今周刊
shutterstock
shutterstock

【撰文 林信男】

盤中零股交易上路後，許多股價高不可攀的權值股，開始成為小資族新寵，即使無法一口氣買下1張，也能透過零股交易，慢慢「存」到手；不過，近期台股波動加劇，若手中標的「跌跌不休」，該不該續抱，就成了投資人必須抉擇的難題。

對於台股走勢，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，近期台股呈現區間震盪格局，主因在於，許多企業都在預估明年獲利數字，外加漲價、缺料、新冠肺炎疫情等多空訊息反覆干擾，導致市場觀望氣氛較濃。

根據蕭惠中觀察，台股正走向「差異化復甦」，例如半導體漲價消息，使電子產品成本全面上漲，但手機、NB等消費性產品，則面臨終端需求下修雜音，這也是台股多空雜陳、區間震盪的因素之一。

在上述趨勢下，觀察近10個交易日（截至9月15日收盤），零股成交金額前10名標的，依序為台積電（2330）、聯發科（2454）、長榮（2603）、大立光（3008）、富邦媒（8454）、聯詠（3034）、聯電（2303）、陽明（2609）、元大台灣50（0050）和萬海（2615），明顯集中在半導體、航運等族群。

▲近10個交易日（截至9月15日）成交金額前10名熱門零股。（資料來源：公開資訊觀測站、HiStock、CMoney，記者林信男整理、製表）
▲近10個交易日（截至9月15日）成交金額前10名熱門零股。（資料來源：公開資訊觀測站、HiStock、CMoney，記者林信男整理、製表）

晶圓雙雄長線看俏　航海王短期難再創高

「晶圓雙雄，長線還是相對看好。」中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，晶片市場供不應求，台積電、三星，陸續傳出調漲晶圓代工報價消息，就是個訊號，「在成熟製程方面，車用晶片還是很缺，由此可見，半導體產業基本面，依舊穩健，股價高檔震盪是合理現象，後續表現仍可期待。」

張逸敏預期，待車用晶片荒緩解，第4季車市旺季到來，屆時，車用電子零組件相關類股，也有機會往上走。

就基本面而言，蕭惠中指出，據安聯投信台股團隊內部預估數字來看，2022年，電子股盈餘成長率，可望達4.5%，至於原物料、金融股等，則可能受制於今年的高基期，而呈現衰退；因此，接下來的選股策略，應聚焦明年具成長利基的標的。

航運股方面，隨著運價續創新高，張逸敏估計，航運業者10、11月營收，有機會再攀高峰；不過，受全球第3大航運商達飛海運（CMA CGM）、全球第5大航商赫伯羅德（Hapag-Lloyd），宣布凍漲運價消息影響，市場應會漸趨冷靜，航運股想再創高，並不容易，或許會盤整一段時間。

另一方面，新冠肺炎疫情爆發後，受惠於網購商機湧現，富邦媒股價一路從去年初的290元左右，逐步攀升至2000元以上。張逸敏認為，在momo網購市占率不斷成長的情況下，富邦媒的表現，值得持續關注。

投資零股怕踩雷？留意3項基本面資訊

投資零股若習於跟風、追逐熱門股，卻對基本面一無所知，難保不會「踩到雷」。對此，張逸敏建議，投資人在選擇標的時，應留意以下3項資訊。

首先，一定要關心營收表現，且不能只看中意的那一檔，「（營收）除了跟自己比，還要跟同業比，才能看出差異，產業趨勢優劣，相當重要；例如，從晶圓代工產業來看，晶圓雙雄就是可以考慮的選擇。」張逸敏說。

其次，必須注意季報中的「3率」（毛利率、營益率、淨利率），並觀察其年增（減）幅變化，掌握公司營運狀況。

最後，投資人應關注股東權益報酬率（ROE），藉此判斷公司利用資產，創造獲利的能力。

透過ETF也可參與熱門零股投資　應釐清自身屬性再做決定

至於不熟悉財務報表，或擔心自己選定標的後，容易「抱不住」的投資人，張逸敏認為，透過ETF參與熱門零股投資，也是可以考慮的方式。

例如，採季配息的中信小資高價30 ETF（00894），是以證交所公司治理評鑑前50%、股價200元以上、ROE或股利成長率排名前80%，以及每股純益（EPS）連續4季大於零等4項標準，搭配流動性要求、屬於熱門零股等2項條件，選出30檔成分股，組成的ETF。

但，無論買個股或ETF，張逸敏強調，最重要的前提，是搞清楚自己的投資屬性，如果偏好短線操作，一旦發現手中標的營收狀況不佳，就得思考，是否該出脫；但想長期持有或存股的投資人，除基本面資訊外，也應觀察殖利率、填息率，以及EPS表現是否夠穩定。

張逸敏說，就當前台股位階來看，平均殖利率不到3%，預計明年有機會來到3%至3.5%，建議存股族挑選殖利率4%以上的標的；只要了解自身投資屬性，把基本面功課做足，就可找出適合自己的投資標的，從容因應市場變化。

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

最大外資空頭對台積電全面翻多！當初賣掉轉買長榮的人後悔了　因為他們忘掉這個投資原則

近4成的人都買過！今年狂漲200％的熱門零股是哪幾檔？投資人現在搶進存股來得及嗎？

金融大鱷重砲轟貝萊德　投資中國是「悲慘錯誤」！謝金河：華爾街陷「兩難」，親中vs.反中開打

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

一表掌握10檔熱門零股漲跌幅3招判斷哪一檔值得繼續買 小資族還可選這「佛系」投資法

盤中零股交易上路後，許多股價高不可攀的權值股，開始成為小資族新寵，即使無法一口氣買下1張，也能透過零股交易，慢慢「存」到手；不過，近期台股波動加劇，若手中標的「跌跌不休」，該不該續抱，就成了投資人必須抉擇的難題。

神操作！長榮、陽明股票賣在高點 專家教戰航運類股轉折這樣抓

如果時間可以重來，你問一位台股投資人，今年最希望自己回到什麼時間點？應該有許多人會回答：「我希望回到今年3月歐印（all in）長榮（2603）跟陽明（2609），然後在7月初的股價高點全部賣掉。」

他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

輝瑞疫苗起碼20條線爭相想賣！都被回絕了 沈富雄爆「疫苗圖利黑幕」

編按：台灣疫情持續延燒，儘管從政府到民間，個個嚴防死守，但醫療量能已瀕臨崩潰，眼見各國紛紛接種疫苗陸續解封，台灣人卻還在水深火熱。正如台北市長柯文哲所言，「沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案」。然而，台灣人引頸期盼了這麼久，疫苗始終只聞樓梯響，到貨量如同缺水旱象只下了零星幾滴，緩不濟急。

東元父子決裂！黃茂雄曝「教子無方」心情：兒子找阿嬤壓我

「我非常健康，而且很愉快很輕鬆，」父子針對經營權之爭數次出招後，東元集團會長黃茂雄首度受訪時臉色一派輕鬆，「當然不是完全很輕鬆，我可以更愉快，但是ok，吃得下睡得好。」

中資滲透？黃國昌控蔡英文核心幕僚「喬」科學城物流股權 雙方互嗆法院見

黃國昌指控蔡英文核心幕僚洪耀福，為圖利國策顧問秦嘉鴻，邀集國營事業高層，協調科學城物流股權轉讓事宜，但洪耀福嚴正否認並揚言提告。此事關乎執政團隊操守信譽，理應循司法管道還原真相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。