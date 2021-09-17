神操作！長榮、陽明股票賣在高點 專家教戰航運類股轉折這樣抓

【撰文 林韋伶】

如果時間可以重來，你問一位台股投資人，今年最希望自己回到什麼時間點？應該有許多人會回答：「我希望回到今年3月歐印（all in）長榮（2603）跟陽明（2609），然後在7月初的股價高點全部賣掉。」

雖然這只是個美夢，但在現實中，真的有買在3月、賣在高點的專家。

今年以來繳出42%的報酬率，在國內80檔一般型股票基金中，表現排行第7名的瀚亞菁華基金團隊，就是其中一支成功抓到航運股股價轉折的團隊，不但從3月時開始買進航運股，還成功在5、6月獲利了結，陸續降低航運股持股比例。

瀚亞菁華基金3月前10大持股

瀚亞菁華基金6月前10大持股

瀚亞菁華基金7月前10大持股

航運是標準的景氣循環股，在過去10到20年間的營運表現，有法人形容：「不僅是差，而是差到爆」，但卻因為疫情的關係大翻身。瀚亞投信投資長劉興唐分析：「過去航運公司不斷在縮減供給，因為運價低迷，營運始終起不來，很多船都直接報廢，市場供給不斷壓縮。一直到疫情爆發後，航運產業氣勢才逆轉。」

航海王想買高賣低？專家教「這樣」抓轉折

在疫情爆發後，許多港口工人沒上班或遭封港，當有航運需求的客戶突然發現自己訂不到船班，就變得著急而加價訂或重複訂航班，海運業的大行情因此噴出，各線路運價因情況不同，有些運價上漲3~5倍，更甚者則漲到10倍以上。

那麼，在運價仍持續看漲的情況下，為何瀚亞團隊會選擇在6月前就陸續出脫手中的航運類股呢？劉興唐分析，許多人會因為運價看漲、航運股每股盈餘（EPS）仍在高檔，而對航運股後市抱持樂觀態度，但他認為國內航運股價飆漲的情況更勝海外航運股，顯示股價已經反應到「斜率的微分」，現在更應該關注的是運價年增率將趨緩的情況。

「此外，景氣循環股的最佳買點，本來就是有虧損或本益比低的時候，當EPS成長、市場給的股票估值變高後，後續可能就沒有進一步延伸的空間，我們因而選擇獲利了結。」劉興唐這樣解釋。

台股技術面雖過熱 兩因素讓熊市不會到來

展望台股後市，劉興唐認為，儘管從技術面來看，美股跟台股都有過熱跡象，但衡量景氣復甦腳步與美國聯準會的態度來看，目前市場還是沒有轉變為熊市的情況。

瀚亞國內投資部主管劉博玄進一步解析，目前台股本益比約18倍，處於歷史區間中上緣，股價淨值比約2.3倍，相較歷史高點約為3.4倍，兩項評價面均未偏高，看好「台股雖然短期可能因為高基期面臨震盪，但經過一、兩季調整後，企業競爭力還是會跟上來，台股仍有高點可期」。

而對於近來新台幣走強，外資卻逆勢賣超台股的情勢，劉興唐研判，可能是外資覺得目前台股指數偏高、技術面來說有些過熱。

「尤其，外資有很多持有8成以上的大型電子權值股，價格已經漲多，對他們這樣的原始股東來說，持股成本很低，報酬可能超過10倍以上，逢高獲利了結 對長線基金來說是合理的。」

台股仍有高點可期 專家看好七族群成主流

但劉興唐並不擔心外資賣超台股的情況，因為現階段市場利率太低，台灣有許多產業在市場都有特殊地位，像是半導體產業等，相信在外資賣超台股的情況下，內資還是有機會搶進墊高台股。

至於台股後續的高點可能出現在何時？劉興唐推斷：「年底前到明年上半年都可以期待。」他也建議投資人，在市場遇到5%或10%的拉回時就可以考慮進場布局。

在產業的選擇上，劉博玄認為現在已非電子股或傳產股獨強的時代，多元族群輪動格局可望延續，點名包括：晶圓代工、ABF載板、車用電子、資料中心/伺服器、鋼鐵、運動紡織及壽險為主金融股等七大族群，可望成為台股下波主流。

本文授權自今周刊，原文見此。

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