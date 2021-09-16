一字之差攸關國安問題！新版生醫產業條例惹批評 3理由點破學者盲點

【文．林宏文】

為打造生技業的台積電，行政院院會日前通過新版的「生技醫藥產業發展條例」草案，除了延續即將於年底落日的舊版生藥條例，新版還會將生技代工業(CDMO)首度納入租稅優惠適用範圍。行政院已和立院民進黨團完成協商，力拼在年底前三讀通過，讓生技業的租稅優惠可以無縫接軌再延續十年。

仔細觀察新舊版條例的差別，其中很關鍵的是，新版修正為生技「醫」藥，與舊版的生技「新」藥只差一個字，主因是過去新藥產業發展不如預期，因此擴大提供租稅優惠的適用範圍，從現有只限於生技新藥研發，再開放到包括疫苗代工的CDMO業務，以及再生醫療、精準醫療、數位醫療等新創產業。

此外，新版的生技醫藥研發投資抵減率，從舊版的35％下修到25％，同時也刪除人才培訓的投資抵減。意即新版的獎勵範圍大幅增加，但獎勵條件則適度修減，讓有限資源做更佳運用。

不過，針對新舊版本獎勵措施的改變，市場上出現不同聲音。我認為，產業政策沒有絕對好壞，不同觀點當然也是見仁見智，但我發現部分批評沒什麼道理，缺乏對國際競爭及產業現實面的理解，甚至有些又走回藍綠互批的老路，因此藉此專欄分享一下我的觀點。

回顧過去十年舊版生技新藥獎勵辦法實施的結果，確實存在不少亂象，例如以資訊不對稱炒作題材，或是股價不合理地暴漲暴跌，雖然這是產業發展必經過程，早年電子業不乏類似案例，但在重新檢討後，新版條例把獎勵範圍擴大至新藥之外，讓業界可以進佔更多新商機。

因此，如果要討論新版生醫產業發展條例，我認為其實應該先檢討的是，生技醫藥產業到底該不該獎勵？我認為至少有三個理由，台灣應該大力發展生醫產業。

理由一：台灣需要搶占國際市場

首先第一個理由，任何一個產業發展都需要有人才，台灣優秀人才大多集中在電機與醫藥領域，而且在海內外都擁有優秀人才庫，經過多年累積，台灣醫療水準與健保制度已居全球優等生，學研單位累積的能量也很深，這些都是產業發展最關鍵的基礎。

更直白地說，政府獎勵資源有限，必須客觀評估哪個產業有發展潛力，只有把資源放在最可能成就大事業的領域，才是獎勵政策該施力的重點。生醫產業國際市場大，台灣又有搶攻市場的條件與能力，這是應該獎勵的第一個理由。

理由二：醫療藥物不足將造成國安危機

第二個理由是，生技醫療對國民健康及生命財產安全，有舉足輕重的關鍵地位，此次台灣出現一段時間的新冠疫苗短缺，讓國人見識到疫苗的重要性與急迫性，一旦醫療及藥物不足，無異於是國安危機。

過去，大家常說台積電是台灣的護國神山，電子與半導體確實對台灣很重要，生醫產業的產值或許不容易超越動輒兆元的電子業，但卻是台灣另一座「護國神山」，因為當健康與生命不保時，其他經濟發展都只是空談。

因此，台灣不該只有電子業，也應該有生技醫療產業。台灣不可能一直把絕大部分資源都投到電子製造業，因為這個小島資源有限，水電、人才紅利都已達捉襟見肘的程度。生技醫藥是一個不需大量製造人力與工廠、並以高階研發及製程為主的產業，創造的產值與附加價值也都很高，的確是值得投入的產業。

理由三：可推動電子業轉型升級

第三個理由則是，從AI(人工智慧)到數位醫療，全球生醫與電子(Bio-ICT)整合已是大趨勢，而台灣又擁有資通訊(ICT)的強大基礎，這是很獨特的發展優勢。若台灣積極發展生醫產業，會讓電子業有轉型升級及擴大發展的空間。

其實，幾乎所有產業都要數位化及AI化，如今逐步走到成熟期的台灣電子業，本來就要尋找更多新機會，醫電整合會創造更多電子業的發展舞台，台灣積極獎勵生醫產業，不只拉抬生醫產業，其實也是為台灣電子業找尋新出路。

因此，如果上述三個理由有足夠的說服力，讓台灣可以堅定地走向生醫發展道路時，那麼接下來的問題就是，我們要用多少力道、多少資源來獎勵生醫產業？

對於新版獎勵條例，有些批評者認為，租稅獎勵不能長期為之，給予過多的租稅抵減，有如提供產業太多「奶嘴」，會妨害產業發展。這樣的說法似乎挑不出毛病，但若對照世界各國用何種力道支持本地產業，這種學院派的理論就不攻自破了。

仔細關注生醫後進國的各種獎勵條件，租稅優惠都只是最起碼的項目，許多國家都提供大金額補貼，或給予醫藥審核方便之門，甚至祭出政府採購優先權等，總之是無所不用其極要獎勵本地產業，這些作法當然有很多是目前台灣國情做不到的，但新版獎勵條例不過就是提供幾年租稅優惠而已，這個成本是台灣付得起的，大家不需要那麼激動。

推動產業政策 不能以偏概全

更進一步來看，產業政策若能抓對大方向，其實是很不容易的事了，不可能奢求每個政策都萬無一失，就算有些公司走錯了、做壞了，那也是台灣積極投資與探索時該付出的成本與代價。最糟的就是什麼事都不做，最後只能看著產業逐漸落敗凋零。

一般對於產業政策的批評，最常見的毛病就是以偏概全，例如經濟學者強調要公平競爭，財稅專家關心政策會影響多少稅收，尤其是財經媒體的社論，從來沒有對產業發展條例及租稅抵減說過什麼好話，或許是大部分學者專家都非產業出身，對產業競爭及各國優惠政策缺乏深刻體認，這是很大的盲點。

對比各國政府卯起來支持獎勵，台灣生醫產業其實沒有獲得太多政策上的優惠。例如從去年至今的新冠疫情，許多投入檢測試劑的廠商，面對的是其他國家更精簡的程序及快速的審核，因此在國際競爭上先聲奪人，讓台商失去很多市場先機。

台灣有很強的健保制度，也有優秀成熟的醫療服務人才，但台灣醫藥產業至今搶佔的國際版圖仍然不多，醫療服務要輸出還在辛苦奮鬥，確實有需要在產業政策及優惠條件上再做修正調整。

最後，產業政策的形成，其實都是各部會角力與協調讓步下的結果，過去各部會經常各有堅持，例如經濟部與財政部就會吵很久，讓最後版本變得四不像。

此次新版生醫條例，一方面是在獎勵政策實施十年後進行修正的結果，另一方面執政黨許多檯面人物都出身生醫界，對於生醫產業的理解與支持力道都很強，在政策形成前的溝通及協調也很順暢，新版生醫條例的決策過程，感覺有更高層的思路在指導推動，並且跨越過去傳統財經部會協商的做法。

生醫產業一直有藍綠互鬥的歷史，不論民進黨或國民黨主政，對於另一方提出的產業政策，都是先反對再說，許多反對也看不出有什麼道理。

其實，每個獎勵政策嘉惠的是產業界中所有人，大家都可以同蒙其利，台灣不需要太多不問是非、只有藍綠的問政與批評，這絕非生醫產業發展之福，也是我看這次新版生醫條例最重要的一個結論。

本文授權自今周刊，原文見此。

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