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「一顆蘋果救台灣」再也沒人提？i13亮相股市卻無感 別低估這4.2億支換機潮

聯合新聞網 / 今周刊
圖／shutterstock
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【文．劉煥彥】

今年台股下半年大致不脫一個「悶」字，大盤至今仍在17000~18000點之間徘迴，原本進入第三季傳統旺季的蘋概股及電子股也表現平平。

隨著蘋果發表年度最令人期待的新產品iPhone 13，台股近期卻幾乎「波瀾不興」，令人想起之前市場連續多年都會提到「一顆蘋果救台灣」的說法，但過去兩年似乎很少聽到。

美中貿易戰及科技戰帶來的地緣政治變化，以及台積電在全球半導體供應鏈的獨霸地位更突顯，似乎已經把「一顆蘋果救台灣」，變成「一座護國神山救台灣」。

但市場專家認為，同樣受到美中貿易戰改變的智慧手機競爭版圖，意外為蘋果掃除了高階手機產品的一大敵人，加上全球可望進入換機潮的舊iPhone估計達4.2億支，都是大家不應該低估iPhone 13後續商機的原因。

「別以為新手機沒開出新規格，市場就不會買單」

台新投顧副總經理黃文清觀察，iPhone 13系列從鏡頭、電池及容量等硬體規格，到最高定價1099美元，大致符合市場預期，且硬體規格提升、售價卻沒有同步上揚，可望有利市場銷售，更有機會在高階機種市場締造業績。

他認為，儘管智慧手機愈來愈成熟，消費者對於新機種的驚喜感不如以往，但「別以為新手機沒有開出新的規格，市場就不會買單」。

黃文清提出以下幾點分析，第一，有時不是看新iPhone有多強，而是看競爭對手「是不是豬對手」，例如在蘋果佔優勢的高階手機市場，華為已經不是對手；南韓三星新推出的摺疊手機，市場反應頗佳，但後續業績還要再觀察。

第二，從4G轉換至5G的手機換機潮，會為iPhone 13帶來一定市場。

第三，果粉原本擔心iPhone 13售價太貴，如今這個變數大多消除。

台新投顧認為，「我們認為iPhone 13系列售價與前一年相當，將有助於iPhone新機銷量，持續看好蘋果今年第四季年成長幅度將優於中系品牌，相關個股有望受惠」。

圖/蘋果
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iPhone 13未來業績　「不是看規格多好、價格多殺」

長期追蹤蘋果動態的華爾街知名分析師、現任紐約創投業者Loup Ventures共同創辦人的Gene Munster，日前在每周市場觀察報告也指出，未來一年iPhone 13的業績，不是取決於新機規格及定價，而在於消費者手上的iPhone有多老。

「去年我們估計，使用三年以上的iPhone有4億2000萬支，這個基礎將在2021會計年度推升iPhone營收成長約40%，反觀過往一年的成長率通常是一位數的低區間（low single-digit）。」

「投資圈估計，明年（iPhone）的業績會成長5%，銷售量是2億6000萬支。鑒於外面有4億支使用三年以上的舊iPhone，我們認為，市場對於2022年度的（蘋果）業績成長估計值還有上修空間。只要升級的（舊iPhone）池子愈大，潛在成長動能就愈大。」

「一座護國神山救台灣」　連蘋果也離不開

另外，對於以前是股市流行多年的「一顆蘋果救台灣」的說法，黃文清認為，隨著各種條件變化，如今已經不是用客戶端來看，而是從產業地位來看，已經是「一座護國神山救台灣」。

以當前半導體先進製程的大戶蘋果來說，「蘋果不找它（台積電），還能找誰？」

若從近兩年市場消息來看，似乎也可以佐證「一座護國神山救台灣」的說法，例如台積電都是在外國政府主動接洽下，才開始規劃在美國、日本及德國設廠，這在五年前都無法想像。

日本經濟新聞與讀賣新聞也報導，歐盟希望大幅改變對亞洲及太平洋國家的策略，其中就包括「對仰賴進口半導體的策略議題，與日本、南韓及台灣等夥伴洽談，歐盟目標是2030年能自力生產1/5的先進半導體」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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