快訊

桃勤女清消員染Delta 足跡曝光去過全聯、家樂福超市

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

是心肌梗塞？5種常見急性胸痛、這3種要人命 醫解析「症狀如何判斷」

聯合新聞網 / 今周刊
龍劭華臉書、黃鴻升(小鬼)IG
龍劭華臉書、黃鴻升(小鬼)IG

【文．李易紓】

68歲的金鐘視帝龍劭華昨天週二（9/14）晚間於高雄85大樓猝逝，有媒體傳出他下午心臟不舒服，最後又說沒事，沒去看醫生造成憾事發生。而藝人黃鴻升（小鬼）則在去年9月16日因主動脈剝離於家中猝逝，享年36歲。

造成胸痛的疾病有非常多種，主動脈剝離是其一，同樣是胸痛表現，有些是有緊急危及生命的，有些則是沒那麼緊急，可以門診檢查治療就好。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師田岳正，列出5種常見會造成胸痛的急症，提供民眾來判斷自己的胸痛，是否有立即危險性。

一、心肌梗塞

常突然發生，胸痛位置難以明確指出，病人常敘述為如大石壓在胸口的不適，但中年後女性症狀不典型，甚至以頭暈、無力、噁心嘔吐、冷汗表現。

但經驗上可確定的是，程度上會立即危及生命的心肌梗塞，常伴隨功能的喪失，例如虛弱到站不起身，動一下就很喘。

因為心臟是人體的馬達，若馬達運轉有問題，必定影響功能，此時急診醫師會根據病史，心電圖和抽血驗心肌酵素，來確定是否為心肌梗塞。

二、主動脈剝離

知名男藝人黃鴻升(小鬼)因此病逝世後，主動脈剝離廣被民眾所認識，其胸痛感也是突發性的，病人常描述為撕裂刀割感，常會痛到背後，或形容是從上到下的痛。

這是急診醫師公認不好診斷的疾病之一，通常會有胸部X光檢查縱膈腔寬度和心臟形狀，抽血驗血栓指數，也會使用重點式超音波，去檢查主動脈根的寬度，但是以上檢查都不能百分之百的排除主動脈剝離的可能性。

黃金診斷標準是---胸腔顯影劑電腦斷層攝影，這個才能真正檢查出主動脈剝離，因為需要打顯影劑，所以要考慮顯影劑過敏及腎功能、等候檢查時間較久的問題。

三、肺栓塞

肺栓塞是指肺動脈形成血栓，或被血塊栓塞的情形，因為肺動脈影響氣體的交換，輕者只有些許胸口不適，嚴重者會有喘的症狀，使用氧氣也難以改善，胸痛的形式常以胸悶，難以指出明確位置表現。

心電圖、X光通常不會有異常，常因為有相關病史，如癌症、深層靜脈栓塞或者查不出原因的血壓血氧不穩，才會讓急診醫師懷疑此診斷，抽血驗血栓指數若很低，可用於排除此疾病的可能，但黃金診斷標準---胸腔顯影劑電腦斷層攝影。

另外，以下這兩個常在急診出現胸痛症狀，但是沒有這麼急迫的疾病。

四、胃食道逆流

和心絞痛不同的地方是發生時機，常常是在躺下或緊張時發生，發生的頻率和時期可能較久或頻繁，如幾個月甚至幾年反覆發生，由於是食道灼傷引起的疼痛，常常會偏胸部左側，因為食道就在心臟正後方，常被誤認為是心因性胸痛。

基本上不會影響生活功能，診斷的方式為排除法，在確定不是心肺問題後，門診安排胃鏡就可確診，或先症狀治療，若一般止痛胃藥即有改善，則很可能是胃食道逆流。

五、換氣過度

年輕人較常發生，常因擁擠環境或緊張心情發生，會覺得吸不到空氣而胸悶，但血氧和血壓都是正常的，常伴隨手腳末端麻木感，甚至出現手指痙攣，通常給予一些安眠鎮靜藥物，甚至嗜睡性的抗組織胺藥物，即可有很好的療效。

田岳正說，以上只是列出幾個臨床上最常見的急診胸痛原因，其他還有心包膜炎、心肌炎、創傷拉傷、肺炎、支氣管炎、帶狀疱疹等數十種造成胸痛的疾病，各有各的症狀。

民眾來到急診求醫，急診能做的就是排除可能危及生命的疾病，觀察胸痛型態同時給予症狀緩解治療觀察治療反應。

田岳正提醒，急診十誡裡有一條戒律，就是所有的病，都要從最嚴重的開始想，這樣才能給來急診求醫的民眾，最大的生命安全保障。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

又是主動脈剝離》23歲男模張誌軒運動中猝死！醫：有刀割般胸痛等7症狀，立刻送醫

胸悶、氣喘、心跳加速症狀，恐是肺動脈栓塞

為何「發財車」幾乎都是藍色的？ 原因與這個有關係！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

中資滲透？黃國昌控蔡英文核心幕僚「喬」科學城物流股權 雙方互嗆法院見

黃國昌指控蔡英文核心幕僚洪耀福，為圖利國策顧問秦嘉鴻，邀集國營事業高層，協調科學城物流股權轉讓事宜，但洪耀福嚴正否認並揚言提告。此事關乎執政團隊操守信譽，理應循司法管道還原真相。

路易莎9/17登興櫃》台灣人一年喝掉28億杯咖啡 店數超車星巴克後 路易莎如何繼續攻城掠地？

平價咖啡連鎖通路王路易莎9月17日登錄興櫃，將台灣咖啡市場帶入新的階段。 其實除了咖啡店和超商，就連超市、早餐店也跳進這個產業，讓市場變得更多元精采。 年產值8百億元的台灣咖啡市場，現在正式進入新的戰國時代。

台積電董事平均每人年領5千萬！一張表看上市公司董監酬勞 為何台灣公司治理讓外資傻眼？

「我只是想弄清楚，今天誰是公司的主席，但是，我搞不清楚，我不僅無法辨識誰在代表公司，更不知道他的『適任性』……。」吳麗莎急切地說。

iPhone 13來了！一張表看「蘋果供應鏈」最熱台廠 蘋概股「2族群」是大贏家

每年9月蘋果發表會公布的iPhone新機，通常早在七月就會開始拉貨，相關蘋概股也差不多會在此時開始逐漸反映iPhone的行情。但是近期受到台股大盤影響，電子股表現不如預期，凱基投顧董事長朱晏民指出，過去從7、8月就會開始醞釀的蘋果供應鏈行情，今年卻一反常態，直到現在，還是沒有明顯表現，反倒是中國蘋概股，股價已反映了好一陣子。

是心肌梗塞？5種常見急性胸痛、這3種要人命 醫解析「症狀如何判斷」

68歲的金鐘視帝龍劭華昨天週二（9/14）晚間於高雄85大樓猝逝，有媒體傳出他下午心臟不舒服，最後又說沒事，沒去看醫生造成憾事發生。而藝人黃鴻升（小鬼）則在去年9月16日因主動脈剝離於家中猝逝，享年36歲。

水餃變韭菜！八方雲集跌破承銷價 投資人還能買嗎？ 分析師曝一原因

八方雲集（2753）本月9日以每股承銷價155元掛牌上市，當日開盤一度衝上172元，但僅上市5天，13日一度跌至151元，今（14）日最低更跌至149元，跌破承銷價令網友哀號，水餃股慘變「韭菜概念股」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。