是心肌梗塞？5種常見急性胸痛、這3種要人命 醫解析「症狀如何判斷」

【文．李易紓】

68歲的金鐘視帝龍劭華昨天週二（9/14）晚間於高雄85大樓猝逝，有媒體傳出他下午心臟不舒服，最後又說沒事，沒去看醫生造成憾事發生。而藝人黃鴻升（小鬼）則在去年9月16日因主動脈剝離於家中猝逝，享年36歲。

造成胸痛的疾病有非常多種，主動脈剝離是其一，同樣是胸痛表現，有些是有緊急危及生命的，有些則是沒那麼緊急，可以門診檢查治療就好。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師田岳正，列出5種常見會造成胸痛的急症，提供民眾來判斷自己的胸痛，是否有立即危險性。

一、心肌梗塞

常突然發生，胸痛位置難以明確指出，病人常敘述為如大石壓在胸口的不適，但中年後女性症狀不典型，甚至以頭暈、無力、噁心嘔吐、冷汗表現。

但經驗上可確定的是，程度上會立即危及生命的心肌梗塞，常伴隨功能的喪失，例如虛弱到站不起身，動一下就很喘。

因為心臟是人體的馬達，若馬達運轉有問題，必定影響功能，此時急診醫師會根據病史，心電圖和抽血驗心肌酵素，來確定是否為心肌梗塞。

二、主動脈剝離

知名男藝人黃鴻升(小鬼)因此病逝世後，主動脈剝離廣被民眾所認識，其胸痛感也是突發性的，病人常描述為撕裂刀割感，常會痛到背後，或形容是從上到下的痛。

這是急診醫師公認不好診斷的疾病之一，通常會有胸部X光檢查縱膈腔寬度和心臟形狀，抽血驗血栓指數，也會使用重點式超音波，去檢查主動脈根的寬度，但是以上檢查都不能百分之百的排除主動脈剝離的可能性。

黃金診斷標準是---胸腔顯影劑電腦斷層攝影，這個才能真正檢查出主動脈剝離，因為需要打顯影劑，所以要考慮顯影劑過敏及腎功能、等候檢查時間較久的問題。

三、肺栓塞

肺栓塞是指肺動脈形成血栓，或被血塊栓塞的情形，因為肺動脈影響氣體的交換，輕者只有些許胸口不適，嚴重者會有喘的症狀，使用氧氣也難以改善，胸痛的形式常以胸悶，難以指出明確位置表現。

心電圖、X光通常不會有異常，常因為有相關病史，如癌症、深層靜脈栓塞或者查不出原因的血壓血氧不穩，才會讓急診醫師懷疑此診斷，抽血驗血栓指數若很低，可用於排除此疾病的可能，但黃金診斷標準---胸腔顯影劑電腦斷層攝影。

另外，以下這兩個常在急診出現胸痛症狀，但是沒有這麼急迫的疾病。

四、胃食道逆流

和心絞痛不同的地方是發生時機，常常是在躺下或緊張時發生，發生的頻率和時期可能較久或頻繁，如幾個月甚至幾年反覆發生，由於是食道灼傷引起的疼痛，常常會偏胸部左側，因為食道就在心臟正後方，常被誤認為是心因性胸痛。

基本上不會影響生活功能，診斷的方式為排除法，在確定不是心肺問題後，門診安排胃鏡就可確診，或先症狀治療，若一般止痛胃藥即有改善，則很可能是胃食道逆流。

五、換氣過度

年輕人較常發生，常因擁擠環境或緊張心情發生，會覺得吸不到空氣而胸悶，但血氧和血壓都是正常的，常伴隨手腳末端麻木感，甚至出現手指痙攣，通常給予一些安眠鎮靜藥物，甚至嗜睡性的抗組織胺藥物，即可有很好的療效。

田岳正說，以上只是列出幾個臨床上最常見的急診胸痛原因，其他還有心包膜炎、心肌炎、創傷拉傷、肺炎、支氣管炎、帶狀疱疹等數十種造成胸痛的疾病，各有各的症狀。

民眾來到急診求醫，急診能做的就是排除可能危及生命的疾病，觀察胸痛型態同時給予症狀緩解治療觀察治療反應。

田岳正提醒，急診十誡裡有一條戒律，就是所有的病，都要從最嚴重的開始想，這樣才能給來急診求醫的民眾，最大的生命安全保障。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

又是主動脈剝離》23歲男模張誌軒運動中猝死！醫：有刀割般胸痛等7症狀，立刻送醫

胸悶、氣喘、心跳加速症狀，恐是肺動脈栓塞

為何「發財車」幾乎都是藍色的？ 原因與這個有關係！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】