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水餃變韭菜！八方雲集跌破承銷價 投資人還能買嗎？ 分析師曝一原因

聯合新聞網 / 今周刊
今周刊資料照
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【文．蘇君薇】

八方雲集（2753）本月9日以每股承銷價155元掛牌上市，當日開盤一度衝上172元，但僅上市5天，13日一度跌至151元，今（14）日最低更跌至149元，跌破承銷價令網友哀號，水餃股慘變「韭菜概念股」。

八方雲集於8月30日至9月1日公開申購，申購價為155元，當時外界看好，以8月27日收盤價181元計算，抽中一張現賺2.6萬。

未料，八方雲集9日掛牌，當日股價最高172元、最低159元，最終167元作收，之後股價持續下滑，10日股價最高167元、最低160元，以160.5元作收；13日最高160.5元、最低151元，收盤154元。

今日股價最高僅154.5元，最低跌至149元，最終以150.5元作收。

國泰期貨證期投資顧問處投資諮詢部經理蔡明翰指出，八方雲集目前營收主要範圍都在台灣，目前台灣疫情雖然已慢慢獲得控制，但仍有面對Delta疫情的問題，風險部分並無法完全消散，股價會受疫情干擾，表現自然呈現較疲弱的格局。

蔡明翰說明，疫情對經濟活動有直接影響性，就目前來講，風險無大幅降低之前，營運面包含股價部分，一定會受到嚴重影響性；另一方面，市場能否有效往其他地方擴散也是一大關鍵，但這是長期問題，非短時間能解決。

八方雲集上市5天股價就跌破承銷價，讓不少網友驚呼自己成了「韭菜」 。圖為韭菜水餃。（圖片來源：取自八方雲集官網）
八方雲集上市5天股價就跌破承銷價，讓不少網友驚呼自己成了「韭菜」 。圖為韭菜水餃。（圖片來源：取自八方雲集官網）

蔡明翰指出，承銷價其實幅度不大，若是短線投資人，短時間內疫情可能沒辦法有效完全解決，要有強勢表現的機會相對較難，建議在找到較適合的點就應該要出場；若是長線投資，他個人認為倒是沒有太大疑慮。

「畢竟疫苗持續施打加上保持社交距離，疫情慢慢會獲得控制，所以中長線業績面他們應會慢慢緩步增加，若就中長線的部分，我覺得短線虧錢倒不用太在意。」蔡明翰說道。

同樣已掛牌，網友忍不住將八方雲集與亞洲藏壽司的股價表現作比較，本周五（17日）即將掛牌的路易莎咖啡也備受關注。對此，蔡明翰則認為，其實這幾家狀況差不多，目前營收範圍皆以台灣為主，受到疫情影響，整個趨勢會相當類似。

若從整個餐飲族群來看，蔡明翰表示，目前都會受到疫情干擾，但就台灣角度來看，疫情高峰點已過，後續有五倍券加持，業績面會改善，雖無法回到疫情之前，但市場氛圍會轉為正向，具有題材性，股價會有表現，這是可以期待的。

蔡明翰建議，若是餐飲族群的投資人，可能得有點耐心，目前雖沒很好表現，但他個人認為長期持有倒沒有太大疑慮。

另外，根據統計，今年包含八方雲集在內，已有4家上市公司陸續跌破承銷價，富采（3714）今年1月初上市，承銷價82.8元、今日收盤73.8元，穎崴（6515）今年1月上市，上市承銷價348元，今日收盤240.5元。

統新（6426）3月上市，上市承銷價103元，今日收盤61.1元；八方雲集9月9日上市，上市承銷價155元、今日收盤150.5元。

今年已有4家企業上市後，股價陸續跌破承銷價。（圖片來源：製表／王郁惠）
今年已有4家企業上市後，股價陸續跌破承銷價。（圖片來源：製表／王郁惠）

本文授權自今周刊，原文見此

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