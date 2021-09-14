飆股易成「外資提款機」 台積電遭賣超逾4兆 謝金河：投資人當心落入陷阱

【文．謝金河】

外資提款，誰成了提款機？

今天交易所公佈上週外資買超276億元，今年到9月10日為止，外資總共賣超台股4390.89億元，如果把去年的賣超5394.7億元加上去，合計賣超9785.59億元，也就是外資近兩年在台股賣超將近1兆台幣。這是史上最大規模的賣超，不過，台股底子硬，基本面禁得起考驗，台股仍在一萬七千點以上。

為了幫忙大家了解這兩年外資到底賣超哪些個股，我完整把資料列出來給大家參考。外資把台股當提款機，首當其衝的是晶圓代工雙雄，去年外資賣超台積電444424張，今年再賣超412415張，兩年累積856839張，金額可能超過4兆元，台積電股價一度大漲至679元，卻成了頭號提款機。而外資去年賣超聯電1033987張，今年又賣超258822張，兩年累積1292809張，聯電去年賣超多，今年賣超少，加上高盛把聯電目標價看到119元，聯電股價反而創新高。

很多大漲的個股，股價漲上去之後，很容易成為外資提款機，去年外資在長榮著墨不多，今年長榮漲到233元，外資賣超494786張，不過，萬海、陽明仍買超。另外，外資去年賣超中鋼121863張，上週加碼8.5萬張，今年外資買超304490張，看起來中鋼是外資的新歡。這種去年大賣超，今年大買超的，金融股最有代表性。像富邦金去年外資賣超204918張，今年買超43922張，富邦金市值跑到9161億，成為台股第四強。

最近的外資報告，忽多忽空，有的看法十分極端，引起業界大老闆的不平之鳴，甚至，有一些外資券商也大玩當沖或隔日沖，還有出現調高目標價消息出來，反手大賣，或是在發布利空報告後，反手大買，這種走偏鋒手法，投資人要十分小心，千萬不要被外資帶到陷阱裡屠殺！金管會也應該多加關注外資在市場上的不當炒作。

本文授權自今周刊，原文見此。

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