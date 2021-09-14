台海局勢成國際焦點 這位日眾議員是幕後關鍵 為何澳洲、歐洲也表態關切？

【文．劉煥彥】

向來最挺台灣鞏固國防的外國就是美國，在軍售之外也不時有美國軍艦通過台灣海峽，宣示自由航行權，並體現美國鼓吹的「自由而開放的印太地區」，國人對此或許不會太陌生。

但從今年開始，美國以外的亞洲國家，甚至是歐洲大國，公開關切對台海局勢及穩定的案例愈來愈多，其中最引人矚目的例子就是日本防衛省（就是國防部）每年發表的防衛白皮書，今年第一次白紙黑字指出，台海安全對於日本的重要性。

不僅如此，日本、越南、澳洲，甚至法國，在雙邊政府高層會談的會後聲明，幾乎都提到台海穩定的重要性。

為何過去常被稱為「國際孤兒」的台灣，如今在國際社會獲得的關注愈來愈多？

美日高峰會、歐日高峰會、澳洲及法國2+2部長會議 全都提到台灣

若回顧2021年至今的世界大事，可以看到台灣在以下這些各國高層會談中一再出現。

5月底日本首相菅義偉與歐洲理事會主席Charles Michel及歐盟執委會主席Ursula von der Leyen進行線上高峰會，雙方在會後聲明指出，「我們強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題」，並呼籲「為了自由開放的印太（Indo-Pacific）加強合作」。

這是在日本與歐盟的高層聲明中，首次明白提到台灣。

日本讀賣新聞引述多位消息人士的話說，是日方提議加上這一段，並由歐盟取得所有會員國的同意，且聲明還說「我們仍嚴重關切東海及南海局勢，並強烈反對單方面試圖改變現狀及增加緊張的任何舉措」。

其實在菅直人與美國總統拜登的4月中高峰會聲明，就有這樣的說法。

「強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題」

6月上旬登場的第九次澳洲與日本2+2（外交部長及國防部長）會談，兩國也首次會後聲明中指出，「要強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題」。

更重要的是，6月中七大工業國（G7）高峰會的會後公報，也出現了一模一樣的字句。

如果說上述立場是由日本提出，接下來沒有日本參與國與國之間會談聲明，也出現同樣字句，這就值得玩味了。

8月底舉行的首次澳洲與法國2+2會談，兩國在總共25項的會後聲明中，第13項就說「部長們強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。在依照國際組織的條文下，部長們支持台灣有意義地參與國際組織，以強化全球在相關議題的合作」。

目前在越南訪問的日本防衛大臣岸信夫，昨（12）日在越南國防部演講時，除了表示日本絕不可能接受中國新修訂的海警法，也提到台灣的戰略地位重要，不僅連結了東海及南海，攸關整個地區的海事安全，台海和平穩定對於亞洲及國際社會也至關重要。

國際社會公開關注台灣安全 日本是幕後關鍵

如果說，在美國以外，今年推動國際社會更正面看待中國威脅及台灣重要性的就是日本，而日方關鍵人物之一，或許就是日本眾議員，也是現任日本防衛大臣岸信夫。

現年62歲的岸信夫，是前任日本首相安倍晉三的親弟弟，在日本政界被視為高度友台派。

他曾任日本跨黨派友台議員組織「日華議員懇談會」的幹事長；在安倍主政時期曾兩度擔任外務副大臣（相當於外交部次長）；2020年1月蔡英文在總統大選勝選連任後，他代表時任日本首相的安倍，率日方代表團來台祝賀。

去年7月底前總統李登輝去世後，8月岸信夫也曾參加前日本首相森喜朗率領的日方弔唁團來台。

岸信夫去年接防衛大臣 今年國防白皮書首次點名台灣太重要

2020年9月日本內閣改組，岸信夫擔任防衛大臣。今年7月防衛省發表年度防衛白皮書，首次將台灣從中國的章節拉出來，放在美中關係的章節裡單獨表述，整整有四頁半的篇幅，引起外界高度矚目。

根據防衛省發表的白皮書中文版，在台灣部分是提出兩點摘要：

第一，「中國通過以軍機進入台灣西南空域等方式，進一步加強其在台灣周邊的軍事活動。另一方面，美國通過美軍艦艇穿越台灣海峽及對台軍售等方式，從軍事方面明確表示支持台灣的立場。

對於我國安全保障及國際社會的穩定而言，台灣局勢的穩定相當重要。為此，我國將進一步保持警惕，密切關注台灣局勢。」

第二，「中台的軍事平衡，從整體上而言，朝著有利於中國的方向轉變，其差距出現年年擴大的趨勢。我國將關注未來中台軍事力量的強化、美國對台軍售及臺灣對主力裝備的自主研發等動向。」

歐洲國家對亞洲事務態度轉變 英法德均派軍艦來「秀肌肉」

至於傳統上對東亞事務著墨不深的歐洲國家，近幾年態度似乎開始轉變。

根據澳洲獨立智庫洛伊研究所（Lowy Institute）研究，過去幾年來，法國、澳洲及加拿大軍艦都曾經通過台灣海峽。

不僅如此，德國及英國今年先後派出軍艦東來亞洲，雖然沒有明言是針對中國，但「秀肌肉」的意味濃厚，其中英國是派出戰力最強大的伊莉莎白女王號航艦打擊群，德國海軍的巴伐利亞號巡防艦也正在前來東亞的途中。

本文授權自今周刊，原文見此。

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