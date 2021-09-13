嘉明湖空難讓他6歲喪父 51年後成名他到父墓前說：我的生命就是你的

【文．劉煥彥】

「他那時是在日本的戰俘，他撐過了戰爭，到最後都還生還。」

「美國人大方地讓他們搭B-24（轟炸機）回家，這樣就不用等船回家，其中一架B-24被捲入一場颱風，在台灣墜毀，我父親就在上面。」

「我那時才6歲，年紀那麼小是不太可能想像爸媽生活是如何。但難過的是，她收到（噩耗）電報時，我在旁邊目睹一切。」

「這件事給我的衝擊很大，我一直想彌補他們被奪走的生活，所以我才有這些創作，我想要有所貢獻。」

他在英國成為影視圈名人 幼年喪父陰影卻伴隨一生

2014年11月，75歲的澳洲知名文化人暨作家克萊夫詹姆士（Clive James），接受愛爾蘭國家廣播電台RTÉ讀書節目《Book Show》訪問時，對幼年喪父經過與對自己的影響，做了上述談話。

詹姆士的父親亞伯特（Albert James）是澳洲陸軍軍人，原本派駐英屬馬來亞。1941年底日軍入侵馬來亞後，駐守當地的大英國協軍隊節節敗退，一路退到新加坡。1942年2月新加坡失守，亞伯特與近兩萬澳軍投降，他後來被轉移到日本本土的戰俘營，大半時間被強制勞動，惟有幸在惡劣的生存環境下撐到戰爭結束。

萬萬沒想到，捱過近四年戰爭地獄的亞伯特，最後未能回到故土，與妻兒團圓。

克萊夫詹姆士的雙親，亞伯特詹姆士夫婦。 clivejames.com

1945年今天 穿心颱烏蘇拉使多架美機在台灣周邊失事

時間轉回76年前的今天，也就是1945年9月10日。

8月中日本宣布無條件投降後，美軍陸續進駐日本本土，首要任務是把散布日本各地戰俘營的美國、英國、澳洲及荷蘭等盟軍戰俘，通通都送回家。

由於盟軍戰俘人數超過10萬，8月底開始美軍機艦日以繼夜運作，其中空運路線是從東京到沖繩，從沖繩再到菲律賓，再由各國派飛機或輪船把自家戰俘接回去。被部分美軍飛行單位稱為「戰俘航空」的空運撤離任務，一直持續到12月才告一段落。

三叉山空難導致25位外國軍人罹難 美國、澳洲、荷蘭都有

9月10日，中度颱風烏蘇拉（Ursula）從台灣東南方直撲而來，且直穿本島陸地。據傳當天有100架載著盟軍戰俘的美軍飛機，從沖繩飛往菲律賓，其中三架（另有一說是六架）因這場颱風而失事。

根據9月中美國陸軍航空隊的失蹤空勤人員報告（MACR）及後續調查，外號叫「清算者」（Liquidator）的一架美軍B-24轟炸機，在經過台灣時被捲入烏蘇拉颱風的狂風暴雨，當天上午在台東關山以北的深山墜毀，機上25人全數罹難。

這架外號為「清算者」的美軍B-24轟炸機，1945年9月10日在台東嘉明湖以北的深山墜毀，罹難者包括克萊夫詹姆士的父親。 b24bestweb.com

值得注意的是，在五名機組人員外，其餘20位乘客（都是戰俘）中，除了美軍戰俘，還有四位荷蘭戰俘及五位澳洲戰俘，亞伯特就名列其中。

二次世界大戰早已結束，這位澳洲軍人卻在戰後命喪異國的崇山峻嶺，得年33歲。

這宗空難發生在台東嘉明湖以北的中央山脈，現場海拔高度達3000公尺，是後世稱為「三叉山事件」的一部份。

年美國陸軍航空隊的失蹤空勤人員報告上的乘客名單，紅圈就是克萊夫詹姆士的父親，亞伯特詹姆士。 fold3.com

詹姆士名揚英倫 從文學跨界新聞界、廣播圈、電視台

數十年後，克萊夫詹姆士已經在英國飛黃騰達、功成名就，他才不經意透露，幼年喪父對他影響有多大。

1962年詹姆士23歲，決定從澳洲遠赴英國發展。他在劍橋大學攻讀英國文學，課餘投入校刊及劇團演出，這些都成為他後來進軍文化圈及影視界的本錢。

對於現代英國及澳洲來說，詹姆士給外界的印象，就是個超級跨界的文化人及電視人，而且地位可以說是文化界的大師。

他的文字創作橫跨詩、自傳、小說到文化評論；曾在英國大報做專欄作家及旅遊作家；在影視圈從廣播節目主持人，到電視台的音樂節目主持人、談話性節目主持人及名嘴、旅遊節目主持人，到紀錄片主持人都有。

推特 克萊夫詹姆士在英國的文化及媒體圈揚名數十年，從大報專欄作家（上圖）到紀錄片主持人（下圖）都有。 推特

在詹姆士2019年去世的前三年，他接受廣播電台訪問時，曾談到幼年喪父對他的畢生影響，提到儘管過了70多年，這個衝擊仍揮之不去。

「我就站在那裡，看著母親接到噩耗。直到現在，這還是讓我不知該說什麼」。詹姆士窮極一生的創作，「都是從那個可怕的一刻開始迸發的」。

51年後父子「再相會」 當年6歲男孩已經57歲

1996年他57歲，那年由他製作及入鏡的電視旅遊節目《Postcard from Hong Kong》，片中最後一個拍攝現場，就是在港島的西灣盟軍公墓（正式名稱為西灣國殤紀念墳場）。

原來，根據大英國協陣亡將士公墓管理委員會的紀錄，他父親亞伯特1945年9月在台東撞山罹難後，遺骨已於1947年7月遷葬至西灣盟軍公墓。

2004年8月，他發表了後來膾炙人口的一首思親詩，題為「在我面前的父親」（My Father Before Me），主題就是在香港西灣盟軍公墓緬懷他父親，這首詩的最後兩段是這麼寫的：

「我仰望天空，俯瞰海洋 盼望在有生之年，還能見到他們 你看著照片中的我 你飛向死亡的那一天 回到大門，我轉身面向山坡 你的墓碑又淹沒在其他墓碑中 我沒時間好浪費，更沒時間可消磨 我的生命就是你的，我的詛咒似乎是個祝福」

本文授權自今周刊，原文見此。

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