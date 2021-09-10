你入對行了嗎？11年來僅這5大產業薪資「飆漲」 其它23行業卻是越賺越少

【撰文 蘇君薇】

明年基本工資與軍公教薪資可望雙漲，令不少人好奇，企業是否也會有調薪可能？對此，人力銀行透過調查發現，近6成企業人資認為，若軍公教明年調薪，公司不會跟進。

今年8月25日，勞動部長許銘春曾說，去年勞工僅調漲月薪200元、時薪2元，今年經濟成長率上看5.88%，薪資希望能朝正向走；行政院長蘇貞昌於8月底表態，軍公教明年可望調薪3%。

企業估明年月薪平均漲幅2.33% 想調薪得看這些條件

9月1日，經濟部長王美花在接受媒體訪問時，透露主計總處預估今年GDP為5.88%，「基本工資不調，恐怕很難。」

種種現象都顯示，明年基本工資與軍公教薪資可說是漲定了，只不過相關配套措施仍待討論。

根據104人力銀行「104玩數據」調查，65%企業人資及用人主管，預期明年基本工資將調漲，月薪平均漲幅2.33%，由目前的24000元調升至24559元；時薪平均漲幅2.26%，由目前的160元調升至164元。

若是軍公教調薪，57%企業表示不會跟進調薪，公司總體調薪會參考營運狀況、留才獎勵等條件，亦或是老闆說了算。

5大產業近11年實質薪資「飆漲」 半導體、金融業穩健成長

不過，在薪資調漲的同時，物價也跟著上漲。104玩數據分析2011年至2021年上半年，近11年的時間裡，62個產業的平均月薪從3.7萬元上升到4.2萬元，增幅13%，消費者物價指數（CPI）約上漲10%，扣除物價漲幅後「實質薪資增幅」僅約2.3%。

眾多產業中，僅5項產業近11年實質薪資增幅大於10%，屬於「飆漲群」。

分別為：石油煤製品製造業、能源開採、水電能源供應、郵政及快遞業、非金屬礦物製品製造業（如陶瓷玻璃、耐火材、水泥等），主因是原物料上漲帶動產業獲利，以及產業長年缺工。

半導體、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、鞋類紡織製品製造業、金融業等相對高薪群，共25項產業，屬於「穩健群」，近11年實質薪資增幅高於平均值，介於2.3%至9.9%之間。

餐飲、金屬製造業小幅落後 實質薪資11年僅成長1%

若是近11年實質薪資增幅低於平均值但大於0，介於0%至2.2%者，像是餐飲業、藝文業、運輸業、社會福利服務業、金屬製造業、宗教∕職業團體組織、法律服務業、批發業等，共9項產業，就屬於「小幅落後群」。

104玩數據進一步說明，餐飲業含有許多部份工時的受雇員工、專業背景偏低，加上受到疫情大環境影響，導致實質薪資難以推升，11年來僅成長1.7%；金屬製造業因產業外移，加上為勞力密集型產業，薪水普遍較低調薪幅度也有限，近11年僅實質調薪1%。

104玩數據建議，從事餐飲業者可利用疫情期間充實自我，考取相關證照爭取加薪，比如考取烹飪證照，平均月薪有機會達4萬元，高於餐飲業今年上半年平均月薪34426元。

金屬製造業相關從業人員則可投入類似工作，如在半導體擔任作業員等職務，在高薪產業中共享獲利、福利，獲得更好的薪資。

住宿服務、廣電業負成長 職缺數減少、廣告收入縮水為主因

若實質薪資負成長，介於-0.1%至-15.7%，則屬於「負成長群」，包含住宿服務業、教育服務業、婚紗攝影及美髮美容業、漁撈水產養殖業、政治機構業、廣播電視業、土石採取業、農產畜牧業等，共23項產業都屬於此族群。

104玩數據進一步分析，據統計，住宿餐飲業今年8月工作機會數，較2019年同期減少約4000個，職缺數下滑代表產業未有大量的人力需求，使得實質薪資11年來下滑0.9%出現負成長。

廣播電視業則因閱聽習慣改變，主要的廣告收入來源因社群網路崛起而大幅縮水，整體營收下滑連帶影響員工的收入處於轉型陣痛期。

104玩數據建議，房地產持續熱絡，越來越多豪宅的物業管理看中受僱者的接待、應對能力，住宿服務業人員可從此切入，薪水有機會達4萬元以上，高於住宿服務業今年上半年平均月薪36130元。

廣播電視業從業人員較熟悉產製影音，隨著Youtube、Podcast、Clubhouse影音平台竄起，可望搭上趨勢投入分享收益。

本文授權自今周刊，原文見此。

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