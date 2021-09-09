台積電傳前進高雄蓋7奈米廠 護國神山大舉投資 背後卻隱藏一大危機？

【文．林韋伶】

護國神山台積電（2330）近年來投資腳步不停歇，不僅在中國、美國、日本的布局不斷開枝散葉，也不曾違背「根留台灣」的承諾，持續加碼在台投資。近日傳出，台積電將前進高雄打造7奈米重鎮，背後卻隱藏一大危機。

在半導體先進製程3、5奈米製程領先全球廠商的台積電，近年來成為各主要國家積極拉攏的對象，為了怕地緣政治影響晶片的供應，各主要強國都希望台積電能在自家領土上設廠。

在台灣本土，各縣市也是卯足了勁希望吸引台積電來設廠投資，活絡當地經濟活動，近日就傳出高雄因為積極幫忙打點設廠的需求，成功吸引台積電規劃在中油高雄煉油廠五輕舊址蓋6個7奈米廠房。

對此，台積電並沒有正面回應，僅重申不排除任何可能性，將持續評估在新竹、台中及高雄等適合半導體建廠用地。

台積電傳落腳高雄蓋7奈米廠 意外揭露一大困境

不過，若此傳言屬實，背後可能揭露的則是台積電面臨的一大困境。

「先進製程因為成本高、沒有太多客戶在用，折舊費用就一直提高，導致台積電毛利率下滑。」騰旭投資投資長程正樺點出台積電正面臨的一大問題。

每次在台積電的法說會中，總能聽到管理階層主動說明或是法人詢問先進製程的最新進展，但儘管台積電目前的技術領先無人能敵，卻出現曲高和寡的情況。

「現在3奈米、5奈米製程太貴，能用得起的客戶沒有幾家，現在甚至連2004、2005年的90奈米製程都還有人在用耶，雖然製程一直往前在走，但客戶不一定會走那麼快。」一位多年觀察半導體產業的分析師這樣說明。

相較之下，近兩年來產能缺口最大的則是成熟製程16奈米到28奈米，也讓有二哥之稱的聯電（2303）荷包賺飽飽。

景氣循環末期才喊漲 明年下半年終端需求表現成觀察重點

程正樺進一步分析，過去台積電因為經營理念原則，堅持不隨意對客戶漲價，但現在景氣循環都可能要開始要往下了，台積電卻在此時才喊漲，其實是一個賭注。

在此時擴產7奈米並上漲製程價格，某種程度上可視為台積電相對看好後續市場的需求，但如果市場需求不如台積電的預期，整個半導體產業都可能受傷。

程正樺認為，後續台積電應該會積極縮小5奈米與7奈米之間的成本落差，好將客戶從7奈米製程趕到5奈米製程去。

在台積電大舉投資、先進製程採用度卻跟不上的情況下，護國神山股價一度承壓，一直到製程喊漲的訊息傳出後才出現一波逾8%的漲勢，顯見有許多投資人對台積電這三年要花千億美元投資有所疑慮。

漲價推升明年預估EPS 法人：台積配息可望落在12~15元

程正樺提醒投資人，最快可能在2022年的下半年，就可以看出景氣的反應到底是否如台積電所預估，以及其它全球主要IDM廠今年面對大好的行情，都積極擴大產能帶來的效應。

而對台積電後市相對有信心的法人則分析，當初台積電股價走跌就是因為投資人擔心在股價漲多後，股息發放如果沒有提升，買台積電股票不如去買美國十年期公債。

但如今，台積電製程漲價，預估明年整年的每股盈餘可衝上28到32元之間，配息很有機會落在12~15元之間，以目前股價619元來計算，殖利率大約有2.4%，對許多避險基金、退休基金仍有相當的吸引力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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