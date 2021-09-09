「我只是裝沒事 但對同事好愧疚」911世貿倒塌...他狂墜18樓 20年後內心獨白曝光

【文．林依榕整理】

美國911恐怖攻擊事件，週六將屆滿20週年，回顧這起震驚全球的歷史大事，當時紐約世貿中心的雙子星大廈，遭到蓋達組織（Al-Qaeda）所挾持的民機撞擊倒塌，造成2996人死亡的慘劇。

20年後，一名34歲工程師，回憶起自己當下隨著大樓倒塌、人從18層樓失速墜落，雖然奇蹟生還但至今種種恐怖景象仍難以抹滅，甚至表示自己在事件過後一直裝沒事，可是對罹難的同事們存在著一股很深的罪惡感。

「我努力想弄懂，為什麼我幸運活下來了，而其他人沒有」美國紐約及紐澤西港務局的34歲結構工程師Pasquale Buzzelli，回憶起當年911恐攻事件，身為少數倖存者的他說道。

根據《Washington Examiner》報導，Buzzelli當天上午前往世貿大樓雙子星大廈工作，當他正搭電梯準備到北塔64樓工作時，8點46分，第一架飛機撞進了大樓裡，電梯裡一陣劇烈搖晃，Buzzelli和眾人滿頭問號、面面相覷「發生什麼事」的同時，也感覺到電梯正在失速下墜。

「我的天啊，有架飛機撞上了你們辦公大樓」當Buzzelli打給妻子報平安，電話那頭，妻子緊張的語調提醒著他，原來離自己樓高29層樓的辦公處，發生了令人震驚的「意外」。

Buzzelli當下突然覺得有種「死到臨頭」的感覺，隨後終於從電梯脫困後，趕緊抓著公事包爬樓梯下樓，此時，雙子星南塔也遭到另一架客機撞擊，並在9點59分倒塌，而在北塔的Buzzelli與人群雖然試圖徒步逃出大樓，但是人群太多、太擠，大樓也開始不斷搖晃，讓逃難速度非常緩慢。

當他往下逃到22樓的時候，不幸的事發生了，大樓更劇烈地搖晃、重物砸落，Buzzelli身旁的牆壁、地板開始裂開，他下意識害怕的緊緊閉起眼睛，把自己蜷縮在角落像個嬰兒般，感覺到有巨大混凝土砸向他，接著墜落。

我感覺到身邊有狂風、噴砂，然後頭被東西砸中後有幾道閃光，我真的不敢相信、我再也見不到妻子及未出世的孩子就這樣死去。

2小時後，Buzzelli從約有3層樓高的碎磚中醒來，除了他與一名生還者外，其他剛剛一起逃難的數百名民眾全都喪命。

「當時的氣味、聲音，至今依然忘不掉」Buzzelli表示，那天的場景就像是抹不掉的一部影片，不斷地在Buzzelli腦海中重播。

圖片來源：達志

每當一想起當時與自己一起工作的14名同事全都在短短幾小時內罹難，Buzzelli哀傷地表示「事件過後，我一直都在裝沒事，但其實我對罹難的同事們一直都有股很深、很深的罪惡感。」

能夠幸運地從死神的指縫中逃離，Buzzelli認為，或許這是世界給自己的期許，希望他能夠有一番成就、成為更好的人，他也更珍惜能夠與家人平安生活的日子。

本文授權自今周刊，原文見此。

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