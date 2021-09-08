台積電主動找上門》成竹科最愛 這家化工廠營收衝破27億關鍵竟是15年前這決定

【文 / 譚偉晟】

「那時候（TMAH回收）研究開發都還沒有成功，我們就決定把土地退掉、不做了。」三福化工董事長巫信弘回憶起2006年這段往事，他說，當時的三福化正準備投入化學原料生產，但思考在台灣生產不具優勢，公司經營方向決定轉個彎，投入化學品回收事業，因而放棄南科化學原料建廠計畫，「看來看去，還是覺得回收才是正道。」

TMAH： 四甲基氫氧化銨，屬強鹼之有機化合物，半導體製程與面板製程所使用的顯影劑主要成分。

當年的決定，奠定了三福化如今的強勁營運動能，截至今年前8個月，累積營收達到27.48億元，為三福化歷史次高紀錄。「我們有好幾個地方在成長。」巫信弘說的，是三福化回收事業將進入升級階段，以及越南海防廠已然準備就緒，發展特用化學品與特殊氣體，兩大獲利引擎準備點火。

五年磨一劍〉

完成技術研發導入客戶

回首化學品廢液回收事業築基的歷程，巫信弘聊起06年團隊原本聚焦發展顯影劑產品，「因為光罩都會需要用顯影劑。」巫信弘看上的，是面板與半導體產業的硬需求，讓顯影劑的市場長期看漲，「找來找去，只有日本、美國有，我們決定要做這門生意。」

但在製程研發完成、逐步打入客戶的過程中，巫信弘卻有了新想法，「當時我們只做電解的部分，我們得從中國進原料。」於是，開始規畫興建化學工廠，自己生產原料。

然而，台灣環境、法規的差異，讓巫信弘意識到，要在台灣發展化學原料難度不小，特別是部分原料生產有著環境高汙染疑慮，反而是用回收方式取得原料更具優勢，幾經評估後，決定投入當時仍未受到重視的化學品廢液回收技術。

那時，巫信弘帶領公司團隊在全球繞了一圈，總算在丹麥找到能夠製造回收設備的廠商。巫信弘回憶，「找一個材質就要找很久，我們做了4、5年，有一陣子也想過放棄。」最終花了5年多的時間，終於完成TMAH回收技術研發，並於一一年導入客戶。

「客戶都很喜歡，因為他們要處理廢水非常麻煩。」近年ESG（環境、社會、公司治理）意識抬頭，讓半導體、面板大廠對生態環境愈來愈重視，台積電、群創都找上三福化合作廢液回收，巫信弘說，「近3、4年來，客戶回收量愈來愈大。」

三福化工財務長謝銘智說明，這項一一年開始的業務，在6年後，也就是17年，回收量突破每月1千噸，如今已提升到每月超過1千5百噸，可望以每年20％的年成長繼續發展。

因應市場需求，三福化已在進行擴產，謝銘智表示，每年7千2百噸的處理量要逐步提升，明年第1期擴產5千噸，2期擴產完成後，年產能將增加1萬噸；也就是說，未來，三福化的總產能將倍增來到1萬7千2百噸。

當然，成長的過程中，也不是沒有挑戰，之於三福化而言，如何將回收提取的化學品純度再提升，正是現階段要面對的挑戰。

「我們還要把多種金屬再純化，做到半導體等級。」巫信弘說，半導體級化學品純度比面板產業所使用的高出10倍以上，「進入門檻很高，你要做非常細緻的過濾。」

工研院產科國際所經理張致吉就指出，以先進製程往5奈米、3奈米發展來看，「化學品都要更濃更純，也會有更多的量需要處理。」TMAH與廢硫酸回收量只會繼續放大。

拚循環經濟〉

節省用水、回頭創價值

巫信弘透露，目前該技術研發已經完成，接下來就是要透過建廠去將服務推向市場，「客戶可節水、減少廢水處理費，還可回頭創造價值。」替客戶省錢又省事的服務，讓三福化回收事業成為毛利率最為豐碩的一塊。

「這個至少有（營收貢獻）10億元的機會。」巫信弘算起公司的未來，除了回收事業，預計年底前越南啟用的新廠，在化學品和氣體供應，未來存在5億元以上的商機，「其他像一氧化二氮等氣體也有1.5億元（的市場），我們現在做的一定會把營業額往上帶。」

巫信弘著眼的，是越南在太陽能產業的發展，「中國很多（太陽能業者）跑去做。」這也讓特用化學品的需求水漲船高，而三福化在當地發展的特殊氣體事業，巫信弘則笑說與過往公司歷史有關。

「（03年）公司拆分前是三福氣體，我們本身對氣體行業就很了解。」巫信弘以一氧化二氮這個俗稱「笑氣」的氣體為例，「它食品業會用、電子業也會用。」而三福化能以自家製程，生產出價格優於同業的高品質氣體，提供給客戶做使用。

接下來，巫信弘表示公司仍持續進行其他化學品的回收技術研發，「像是蝕刻液，我們也在想辦法做循環經濟。」如今站穩回收事業的成長，及布局越南市場的計畫，讓巫信弘有信心投入另一全新領域，發掘三福化的下一代商機。

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