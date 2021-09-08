非洲豬瘟殺到家門口！ 全台禁用廚餘養豬一個月 每天1263噸廚餘怎辦？ 或許還有路可走

【文 / 朱姵慈】

有非洲豬瘟陽性病毒的肉製品都已經來到社區，在家門口附近了！」9月1日，農委會主委陳吉仲親上火線，宣布全國停止使用廚餘養豬1個月，以免國內畜牧場在非洲豬瘟疫情中淪陷。

台灣與日本，是東南亞目前僅存的非洲豬瘟「非疫區」，但這項動物傳染病仍無疫苗，豬隻只要吃到含病毒的食物就有可能染病，最壞的狀況下必須全面撲殺。為了守護每年產值逾700億的養豬產業，即使是以廚餘養豬的業者也願共體時艱。

但中國文化大學動物科學系兼任副教授羅玲玲認為，禁用廚餘養豬1個月只是權宜之計，因為邊境檢查再怎麼嚴密，也不可能永遠將含有病毒的走私肉品阻絕於境外，政府該思考的是，如何逐步落實全面禁止廚餘養豬的中長期目標；具體作法除了最基本的金錢補助，還要就廚餘去化提供適當的人力技術支援，才能帶動養豬業成功轉型。

其實，早在2005年，農委會與環保署為撲滅口蹄疫疫情，就曾推動「清潔隊回收廚餘不提供養豬」，試圖減少國內廚餘養豬規模，但民間私人契約收受的廚餘不受影響，原因就在於養豬業者反對全面禁用廚餘。

豬農憂成本暴增

盼政府輔導轉型

「我們也是幫社會處理廚餘，如果有管理好，有什麼罪？」台中市廚餘養豬協會前理事長朱家慶，是使用廚餘的豬農之一，為顧全大局，他願配合暫時停用廚餘的政策，但也擔心禁令不斷延長，更不能接受廚餘養豬遭汙名化，「農委會自己也說，只要高溫蒸煮、中心溫度90度以上、持續攪拌1小時，就足以殺死病毒，我們也都照做。」

然而，台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠直言，國內有太多未立案的「黑數」養豬場，政府根本無法確保這些養豬場有沒有確實執行高溫蒸煮，只要有一家便宜行事，讓豬吃下病毒，代價還是由整個產業共同承擔，「我們就是怕有萬一，2018年非洲豬瘟出現，就呼籲政府全面禁止廚餘養豬！」

張佑誠分析，許多農民堅持廚餘養豬的主因，就是成本便宜，但隨著科技進展，愈來愈多研究證實，相較於餵食飼料，廚餘養豬不但費工費時，也無法精準掌控豬隻吃進的熱量與營養成分，使增重表現不穩定，疾病問題也較多。

事實上，不是所有廚餘養豬業者都拒絕轉型，只是希望政府能提供完整的配套措施。

推出「黑豬王」品牌的台中豬農王文通表示，他從1985年就已購置廚餘蒸煮設備，定期上傳溫度照片至地方環保局並維護汰換設備，每年光是蒸煮廚餘用的瓦斯費超過100萬元，「要禁廚餘，我不會反對，但（政府）要給我們時間去換（設備），輔導我們怎麼去轉型，這是重要的問題。」他說。

王文通解釋，國內以廚餘飼養的豬隻約8％，大多是飼養時間較長的黑毛豬，假如黑毛豬全都改吃飼料，成本將會是目前餵食廚餘的3倍；一旦漲價，消費者又未必買單，恐將影響豬農生計。

對於轉換成本，農委會已編列5億元預算，針對配合停用廚餘1個月的養豬場，每頭豬補助500元；若永久轉用飼料的養豬場，每頭更補助2500元。

但除了金錢補助，禁用廚餘，馬上會面臨另一個棘手問題：每天由豬隻消化的上千噸廚餘，變為無用的廢棄物，考驗環保單位的處理能力。

「廚餘要資源化，而不是去化！」循環台灣基金會董事長黃育徵指出，廚餘處理絕不只給豬吃與銷毀兩種選項，廚餘、豬糞尿、食品加工下腳料這類「生物廢棄物」，都可以經過科學方法加值轉換成為肥料、飼料、再生能源、生質材料等資源，不僅友善環境，還可以取代進口飼料、創造在地就業機會。

參考日本廚餘資源化

是好主意也是好生意

黃育徵進一步解釋，台灣常見的廚餘養豬流程，是由養豬業者直接向餐廳、機構收集廚餘，自行蒸煮處理後提供豬隻食用；他建議政府應成立跨部會團隊，整合政策與國公營事業等資源，投入「生物資源高價值全利用」循環合作計畫，以廚餘為例，應從源頭分類為「食材、飼料、肥料、能源」，再加以轉換應用。

根據黃育徵觀點，廚餘養豬不只是單純的「是非題」，而是由政府協助成立的專業機構，透過細緻的分類處理，確保豬吃到乾淨、健康的食物。

以同樣擋下非洲豬瘟的日本為例，民眾剩食可以作為豬的食物，只是日本以冷藏車將剩食運送到工廠，洗淨廢棄物後送上輸送帶挑出異物，再經高溫殺菌、乳酸發酵後，調製成專業化飼料分送給養豬業者使用，「廚餘有機資源化和產業化是個名副其實的『好主意』，也是一筆『好生意』！」黃育徵說。

至於豬農由餵食傳統廚餘轉為使用專業飼料增加的成本，也能透過這套循環合作的構想中獲得補貼。黃育徵舉例，循環利用生物廢棄製成的肥料、材料創造的收益，可以轉而回饋養豬產業。

為阻絕非洲豬瘟，揚棄傳統廚餘養豬勢在必行，但除了因應眼前危機，相關部會更應跳脫「禁或不禁」的二元思惟，藉由合理的資源轉換模式，找出兼顧防疫、畜牧產業、環境生態的政策方案。

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