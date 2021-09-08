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談張亞中現象：國民黨的轉型好機會？

「便宜的日本」異軍突起 連巴菲特都提前卡位 謝金河點隱形冠軍企業

聯合新聞網 / 今周刊
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

【文．謝金河】

中國的「共同富裕」像一場大家都沒有見過的革命，造成資本市場巨大的衝擊，聰明的錢也四散在尋找新的標的。這段期間，香港摔得最慘，台灣，南韓沾到一點光，但表現最出色的市場是印度，另一個大家都沒有注意到的日本。

這期財訊雙週刊製作了一個封面故事「買進便宜的日本」，出刊前後，日經指數在26954左右震盪，今天日經指數挑戰30000大關，一度創下30048的高價，短短幾天，日經指數大漲3093點，成為全球股市表現最亮眼的市場，這個報導真是時機恰到好處。

這些年，全球的眼光都在看中國，華爾街的投資銀行一直是中國最強大的朋友，這次中國把新經濟的平台龍頭企業往死裏打，華爾街大戸首當其衝，這時提前卡位日本的股神巴菲特率先投資日本五大商社，一年前市值約6678億日圓，如今上升到8806億日圓，巴菲特一年年率報酬逾30%，這也引發大家對日本投資的關注。日本整合完成的貨櫃ONE集團，這次商船三井，日本郵船，川崎汽船股價漲幅驚人，鋼鐵業的新日鐵，JFE也都表現出色，產業競爭力逐漸提升。

日本從1990年陷入泡沫化調整，這卅年來，日本陷入辛苦的低薪，低物價，低成長的窘境，連過去高得嚇死人的房價，現在連台灣人，中國人也都覺得日本房地產很便宜；而日本股市本益比掉到14倍，也比大多數國家的廿倍以上便宜很多，還有日本股價淨值比低於一的比例高達42.9%，日本企業的低成長，使得日本企業的本益比，股價浄值比愈跌愈低，但日本企業競爭力不差，更有很多隱形冠軍企業，這些年，台灣很多企業悄悄買日本，如今都有很好的成果。

現在日本首相又要換人，從泡沫經濟以來，日本至少已更換過廿位首相，這次又到了政權調整的關鍵時刻，財訊雙週刊把所有有潛力的企業列出，這是另一次值得把握的機會！這期辜朝明先生的訪問也很有參考價值！

本文授權自今周刊，原文見此

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