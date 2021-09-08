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聯電還可進場？半導體夯「這10檔」 想「賣阿榮換二哥」先看這數字

聯合新聞網 / 今周刊
聯電示意圖。報系資料照
聯電示意圖。報系資料照

【文．林信男】

從台積電（2330）調漲晶圓代工價格，到聯電（2303）跨足封測、8月營收創高，近期半導體領域話題不斷，相關個股表現令人期待，甚至有投資人上網請益，是否該砍掉「阿榮」（長榮），改買「二哥」（聯電）？

上周五（9月3日），台股在晶圓雙雄領軍下，大漲197.16點，收在17516.92點，收復5日線和季線，帶動電子成交比重回升至64%，周線連2紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股延續8月底以來走勢，主軸在半導體，其中又以晶圓代工與IC設計表現較佳，領漲族群重回電子類股，「大盤看似受前波套牢反壓所困，但觀察晶圓雙雄與金融股皆創高價，大盤可望維持多方整理格局。」

領漲族群重回電子類股　趨勢確立

「趨勢是確立的！」國泰證期顧問處經理蔡明翰也強調，電子類股已重返領漲族群，原本流向傳產、航運的資金，在美國聯準會（Fed）闡明「縮減購債但不急於升息」立場，外加台積電宣布調漲晶圓代工價格後，開始流向電子股。

蔡明翰分析，半導體市場處於供不應求狀態，基本面沒改變，半導體族群休息了半年左右，加上資金才剛回流，「就算遇到拉回，也只是漲多拉回，但趨勢不變，現在是（新冠肺炎）疫情以來，第2波半導體強勢走勢。」

根據《日經亞洲》報導，受台積電調漲晶圓代工價格影響，晶片和相關電子裝置價格，可能會一路漲到2022年。對此，蔡明翰說，「重點還是長線趨勢，半導體供不應求，到明年不會改變」，雖然昨（6）日外資對聯電終止連8買，但應該只是漲多調節，未必會繼續賣超。

現階段布局策略　聚焦疑慮較低類股

廖哲宏稱，近期台股轉強的動能，來自晶圓代工漲價對整個供應鏈的帶動，聚焦疑慮較低類股，會是現階段較好的策略。

對於有意布局聯電的投資人，蔡明翰認為，現在是個不錯的時機。值得注意的是，除了聯電、台積電、世界先進（5347）之外，從上游矽晶圓業者，到晶圓代工、封測、IC設計，都有許多基本面穩健的公司，值得投資人留意。

矽晶圓業者，可觀察環球晶（6488）、中美晶（5483）；封測領域，有日月光投控（3711）和獲利面表現亮眼的欣銓（3264）；IC設計方面，以聯發科（2454）為代表，雖然近期股價表現不特別強勢，但基本面不錯，後續可望有補漲機會。

此外，包括瑞昱（2379）、晶豪科（3006）、智原（3035）、創意（3443），以及有望因筆電、平板熱銷受惠的創惟（6104），都值得關注。

半導體市況佳，相關業者表現備受期待。（資料來源：TEJ台灣經濟新報、公開資訊觀測站，記者林信男製表。）
半導體市況佳，相關業者表現備受期待。（資料來源：TEJ台灣經濟新報、公開資訊觀測站，記者林信男製表。）

航運股還能續抱？先觀察「占大盤成交比重」

至於上半年漲勢驚人的航運股，後續表現仍值得期待？蔡明翰直言，雖然跌深會反彈，但航運股之前漲幅實在太大，想重演連續拉出數根漲停的表現，機率相對低。

蔡明翰建議，投資人可觀察航運股占大盤成交比重，「之前就算轉弱震盪，也不會低於3成，如果跌破3成，你一定要跑！」一旦趨勢不再，未來就會變成跌多漲少，資金絕大多數時間，將留在電子族群。

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

本文授權自今周刊，原文見此

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