台股9月好難做？ 謝金河：不再是「一個人的武林」 短線先看9/21聯準會

【文．劉煥彥】

台股加權指數8月從波段低點強彈1149點後，9月到今（6）日陷入狹幅盤整，上下區間不到300點，讓不少投資人大嘆股市到了9月好難做。

財信傳媒董事長謝金河指出，去年台股是上演「一個人的武林」，由台積電（2330）去年下半年開始飆漲，帶動大盤全年翻揚。

到了今年，台積電大半時間陷入整理，反觀鋼鐵、航運、塑化及基本金屬等族群接力演出，讓台積電在台股「一枝獨秀」的局面不再。

展望下半年及明年，市場人士認為，目前籌碼面不太穩定、技術面高檔背離，外界對於明年景氣看法也雜音不少。考量到台美股市的高度連動，專家建議短期要注意的最重要大事，就是美國聯準會本月21至22日的聯邦公開市場委員會會議。

台股8月強彈逾千點 與美股高檔有不小關係

台灣金融研訓院講座講師何文賢在周末播出的《老謝看世界》節目中指出，台股近期之所以反彈超過七成，與美股維持高檔有不小的關係。

若觀察今年美股主要指數表現，那斯達克已經32次創新高，全年累計翻揚約20%，道瓊工業指數同期也上漲約16%。

然而，隨著美股近期進入高檔震盪，十年期美國公債殖利率又從3月的1.74%降至1.3%，意味市場資金從股票往債券走，且標準普爾500指數過去76年的各月份漲跌顯示，9月是表現最差的月份。

老謝看世界節目截

聯準會2023年才可能升息 但美國通膨升高令人憂

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道則指出，目前來看聯準會縮減購債規模會「按表操課」、持續進行，至於升息應該要到2023年才會升，現在市場資金依然充沛。

問題是，從總經數據來看，今年美國從PCE（個人消費支出）、核心CPI（消費者物價指數）到整體CPI，都達到近30年高點，自然讓市場對聯準會多加揣測。

更要擔心的是，是美國房價飆升速度超過預期。最新公布的S&P全國房價指數顯示，今年6月年增18.6%，不僅高於5月的16.8%，也是該指數1987年開始編製以來，增幅最大的一次。

美國房價飆升超預期 市場看通膨與實質利率不同調

吳孟道指出，房屋租金佔物價指數比重在台灣僅15%，但在美國高達40%，因此一旦房價上漲，推動美國物價的程度會很強。

不僅如此，當前美國的名目利率及實質利率往下走，但預期通膨率（平衡通膨率）仍在高檔，這意味市場對於通膨相對擔憂。

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台股籌碼面不安定 技術指標背離

從美國拉回來看台灣，何文賢指出，今年外資在台股累計賣超5000多億元，而且是直到6月都在賣超，7月後才轉為小幅買超，反觀融資餘額從900億元放大到直逼3000億元，「等於外資賣的籌碼都被融資買走了，也就是散戶交易很活絡」，意味籌碼比較不安定。

其次，從台股周線圖的技術指標來看，台股KD鈍化後往下調整，又面臨快要交叉往上；RSI的高點卻愈來愈低，也就是「指數創新高、（技術）指標卻沒有創新高」的背離現象，所以這是當前台股的關鍵點。

他認為，由於台股不少個股處於整理階段，9月大家要注意美股是否也有重大變動，或美國經濟是否有調整，這些都會牽動台股走勢。

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選股原則：明年獲利展望優於今年者

在選股方向上，何文賢提到，有些績優股利多不漲，或是股價整理後未能強彈，原因之一就是市場對於該公司的明年獲利展望有疑慮，因為「股價是反映未來」，所以投資人要思考投資標的明年是否比今年好。

以聯電（2303）為例，他說明，聯電股價在整理後向上突破，表示這是中段整理，但並非所有中段整理後的個股都會漲。

至於有結構性變化的鋼鐵股，以中鋼為例，受惠10月報價續漲及碳中和的議題，明年獲利可望優於今年，且後年仍可望續佳，且從股價走勢來看，之前就已經有中段整理。

他說：「在選股上要注意，明年獲利是不是比今年好，因為很多股票現在獲利很好，但都不會漲，意思就是很多未來獲利不如預期。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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