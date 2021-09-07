檢疫所整點廣播、房內有蟲不敢睡 空姐隔離期崩潰「數不清一年有幾個14天」

【文．翁申霖】

近日長榮航空爆發機師群聚案，短短幾天已累計3例機師確診，且這3名機師皆已完整接種過新冠（COVID-19）疫苗，屬於「突破性感染」，加上其中一名機師更傳染給就讀高職的兒子，使得該學校目前也全面停課中。

首例感染機師病毒定序出爐為「印度Delta變種病毒」，讓中央流行疫情指揮中心絲毫不敢大意，於3日發布最新規定，由於3名突破性感染的機師都曾執飛過美國芝加哥，指揮官陳時中指出，去過的機組員入境均應至指定處所檢疫14天。

對此，有正在檢疫隔離的機組員透露心聲，說自己得知從芝加哥返台的組員一律要隔離14天後，讓她相當崩潰，已經「數不出來一個人一年有幾個14天」。

這名機組員在「長榮航空企業工會」Facebook粉專透露心聲，她指出，自己在4日凌晨3點從芝加哥返台，本來以為是在公司集中檢疫，結果直接送到烏來檢疫所，隔天醒來，又看到新聞報導稱，從芝加哥返台的機組員一律得隔離14天，讓她相當崩潰。

該長榮機組員表示，很多人都說關14天沒什麼，其他人可以為什麼機組員不行，「但我這個月關完、下個月繼續關、下下個月還要再關，我自己都數不出來一個人一年有幾個14天」。對於網路上許多人批評機組員，她也不以為意，「我本來以為沒甚麼，我又不認識他們」，只覺得自己沒有對不起他人，做好自身防疫工作就好了。

她透露，自己飛到外站時不可能出門，回台灣也常常不敢出門，就怕被不知道狀況的人亂檢舉。

圖／達志

除了屢屢要隔離14天，另個讓該機組員崩潰的是，「聽到隔壁學姊說房間裡有很多蟲，嚇到不敢睡覺」，一起隔離的同仁只能互相打氣；再加上檢疫所每天都要定時廣播，「9點廣播起床、10點廣播要採檢、11點廣播提醒房內禁菸、12點廣播提醒吃午餐、13點還在廣播說要打包房內垃圾」……讓她幾乎情緒潰堤，「我現在精神耗弱，還在數還要聽幾次廣播、還在數剩下幾天回家跟兒子團圓，好想大哭一場。」

面對Delta變種病毒來勢洶洶，加上變異株傳播力強、發病時病毒量高，疫情持續嚴峻的情況下，指揮中心因應機師確診事件，宣布「強化機組員返臺後防檢疫規定」將提前到9月3日全面實施；「長榮航空執飛美國芝加哥航線之機組員，入境均應至指定處所檢疫14天，且於入境日及檢疫期間進行3次篩檢；同時，為求慎重，亦將回溯及召回過往14天（8月21日至9月3日）曾執飛該航線之機組員，進行檢疫及採檢等應變措施。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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